La ética alrededor del informe sobre COVID-19

Un tema particularmente escabroso dentro de la filosofía es la ética, hasta dentro de su misma definición, ya que estudia la conducta humana, en términos de lo que es correcto e incorrecto, lo bueno y lo malo, lo que es moralmente aceptable, el buen vivir, el cultivo de la virtud, el deber y cómo alcanzar la felicidad.

Por supuesto esta explicación es muy parcial pues no aborda definitivamente en una forma completa el concepto, pues alrededor de él, se entrelazan condiciones extremadamente complejas. Por citar un caso, a manera de ejemplo, los narcotraficantes actúan bajo códigos de ética estrictos, dentro de los que sobresale el hecho de respetar límites territoriales y ante los cuales, la violación de estos decretos implica la muerte en la forma más feroz que se pueda imaginar. Aplican una variante de ética y esto no los convierte en individuos bondadosos, aunque para su grupo, es bueno en función de su supervivencia, independientemente de la desestabilización social que provoquen.

Ejemplos hay muchos, pero en lo personal pienso que todo se puede resumir en que lo bueno o justo para unos, al mismo tiempo puede ser malo e injusto para otros.

Estos pensamientos se generaron en mi mente cuando sorpresivamente vi en diferentes medios, la divulgación de un Informe elaborado por la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de COVID-19 en México. Aprender para no repetir. Ante la saturación de memoria de mis dispositivos electrónicos, decidí imprimirlo para poderlo leer cómodamente en cualquier parte, independientemente del enorme volumen representado por 405 páginas que me son difíciles de asimilar, cuando lo primero que percibo es que, en un documento denso para el lector y que probablemente por la urgencia de publicarlo, muestra un “ISBN En trámite”, que son las siglas en inglés de: International Standard Book Number; en español “código Internacional normalizado para libros” y que​ es un identificador único de los elementos básicos de una publicación.

Las razones por las cuales un autor decide no publicar con un ISBN son múltiples, destacando el hecho de que los documentos sean panfletos, folletos, guías prácticas o materiales didácticos internos. Esto también puede ser por el hecho de que esta es una publicación electrónica que no requiere un identificador. Lo cierto es que en efecto no todas las publicaciones necesitan de un ISBN, pero tampoco comprendo por qué se estampa en la primera página el hecho de que esté “en trámite”.

Luego se enlista a los integrantes de la comisión y dentro de ellos atrae mi atención el que se encuentre, en los colaboradores, al eminente científico Antonio Lazcano Araujo, que es un muy reconocido investigador a nivel mundial, especializado en biología evolutiva y en el origen de la vida. Con un currículum impresionante, en su momento me resultó infinitamente placentero leer un libro maravilloso que ya es imposible de conseguir y que presté sin que me lo devolvieran (La bacteria prodigiosa); además de otro hermoso libro con el título de: Alexander I. Oparin: La chispa de la vida/The Spark of Life; y por supuesto, El origen de la vida: evolución química y evolución biológica. Sus conferencias son extraordinariamente divertidas y didácticas, en las que resalta su elevada capacidad de explicar lo más complejo en la forma más sencilla.

Me duele mucho que un personaje como él se muestre en una forma tan aguerrida en contra del gobierno actual, estampando su nombre en un documento de descalificación, sin considerar que el sistema de salud mexicano fue en parte y originalmente devastado por el ex secretario de salud Julio Frenk Mora (en el periodo presidencial de Vicente Fox) quien, por cierto, también tiene coparticipación en dicho Informe.

Dentro de los muchos errores que se podrían mencionar, lo que considero que sobresale hablando en términos de lo que es un impacto brutal fue el llamado “Seguro popular” que nunca fue seguro y mucho menos popular.

Desde ese entonces, el sector salud apenas sobrevivía desde el punto de vista financiero y clamaba e invocaba por un ajuste urgente y profundo. Julio Frenk entonces diseñó un programa que no se enfocó a resolver los rezagos, falta de recursos adecuados, servicios defectuosos, insuficientes prestaciones, deficiente oferta laboral a profesionistas y un largo etcétera que, a manera de un parche, se impuso improvisadamente.

Ante la incapacidad de poder responder con celeridad y efectividad a las demandas de salud nacional, se descargó la enfermedad poblacional en las, en ese entonces, recién creadas “Farmacias Similares”, una alternativa de atención que escapó de la responsabilidad gubernamental y se orientó al medio privado, ciertamente con un costo bajo y accesible en la atención médica general, que se convirtió en algo fácilmente asequible para la gente común.

Estoy comenzando a leer el Informe con una sensación muy desagradable, pues pienso en la ética, comparando a uno de mis autores favoritos que me condujo a través de sus escritos y conferencias por el maravilloso mundo de la ciencia, con un individuo totalmente diferente que en un momento en el que tuvo la oportunidad de mejorar nuestro sistema de salud, optó por lo incorrecto, lo inmoral, lo deshonesto, lo lucrativo y esto definitivamente sí debería de ser sometido a un informe de crítica para no cometer los mismos errores, pues mientras en el 2020 a nivel mundial como seres humanos tuvimos que enfrentar a un nuevo patógeno, altamente contagioso, que impactó globalmente en una forma negativa a la economía, la ecología, la salud pública, la educación y un largo etcétera; en México se ha olvidado el perverso proceso de desmantelamiento del sector salud, que en estos momentos se trata de superar con una visión más social que neoliberal, es decir, entendiendo como neoliberal a la reducción del papel del Estado en la regulación y provisión de los servicios públicos, en favor de enriquecer a pequeños grupos privilegiados por el poder.

