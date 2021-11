La estética del contraste de Cisco Jiménez se reúne en Anatómica, en el Museo Amparo

El contraste ha sido la energía que ha movido mi trabajo, afirma Cisco Jiménez (Cuernavaca, 1969) al presentar la exposición Anatómica que se expondrá a partir del sábado 13 de noviembre y hasta el 18 de abril de 2022 en el Museo Amparo, en la que se reúne, a través de cuatro salas y unas 150 piezas, 30 años de trabajo en los que el humor, lo incómodo y la crítica se conjugan en la estética de su obra.

“Hay obras que no había visto en 25 años y las he vuelto a reencontrar. Es una especie de descorporización: me salgo de mí y me veo desde afuera, con identificación y extrañamiento. Es una mezcla de sensaciones fuerte y particular. Estoy vivo y veo este compendio, y es un privilegio”, dijo acompañado por el curador Tobias Ostrander y el director del museo Ramiro Martínez.