La esclavitud llevó a Noé Martínez a pensar en la pregunta correcta para generar su obra

La esclavitud como el centro de atención de un historiador y un artista. Como espacio para hacer preguntas para uno y como posibilidad de plantear cuál es la pregunta correcta que pueda generar una obra, la cual ha sido fragmentaria, visible y no visible, propuesta como una imagen capaz de acompañar un proceso artístico que se volvió personal. Entre esos polos, fluctuó la conversación entre el historiador Andrés Reséndez y el artista Noé Martínez, este último autor de la instalación La historia de los caminos que se exhibe, en su última semana, en el Museo Amparo.

Acompañados a la distancia por la curadora Tatiana Cuevas, creador e investigador charlaron en torno a la esclavitud, tema punzante en la intervención realizada en la colección de Arte virreinal del museo, en la cual por lo menos 100 objetos del acervo -entre marfiles, esculturas policromadas, pinturas, cerámicas y textiles- son “curados” a la manera de la cosmovisión indígena huasteca para sanar su pasado colonizador.

En una plática virtual, el investigador Andrés Reséndez destacó que, atento desde 2018 al proyecto de Noé Martínez, sabe que la esclavitud indígena es un tema que, desde la historia, no tiene el mismo nivel de documentación que las demás esclavitudes, como la africana, pues fue prohibida y clandestina, por lo que su historia es “fragmentaria”.

Al tema, señaló el actual profesor de tiempo completo de la Universidad de California, en Davis, llegó a partir de su libro Un viaje distinto. La exploración de Cabeza de Vaca por América (2008), que giró en torno a la expedición de Alvar Núñez Cabeza de Vaca y trataba de contextualizar esta historia increíble de colonización en lo que ahora es Florida, de cómo de más de 300 españoles solo sobrevivieron cuatro, tres europeos y una africano que fueron esclavizados por seis años, hasta llegar a México.

“Descubrí la esclavitud indígena, dada entre unos y otros, y de europeos que comenzaron con esta práctica”, expuso al referir que esta es una práctica de todas las culturas en el mundo, incluida Mesoamérica como se puede ver en estelas mayas encontradas en Dzibanché o el Códice Mendoza, en donde aparecen los cautivos: hombres sujetos de su cabeza, siendo esta una convención artística de la época.

En el caso español, Reséndez explicó que el primer espacio de esclavitud fue el Caribe y sus 700 islas, en especial la “isla española”, donde los ibéricos se asentaron por primera vez, encontrando oro, esclavizando y usando el trabajo forzado para explotar el metal, que provocó escasez de mano de obra causando expediciones a otras islas y el Caribe: a la costa de Florida y a la zona del Golfo, por el río Pánuco.

“La esclavitud era mal vista por la Corona española pero había excepciones: en caso de canibalismo era posible esclavizar porque era pecado; lo mismo en el caso de rescate de esclavos que habían sido presos por otros grupos indígenas, por medio de compra y porque era mejor un “amo cristiano”; y por guerra justa, con actividades de esclavismo”.

Así, continuó el también autor de La otra esclavitud. Historia oculta del esclavismo indígena, el Pánuco, fue la zona inicial de la colonización española con varios ríos y abundancia de poblaciones, que a diferencia de imperios como el azteca o el purépecha, eran pueblos que no tenían un señor sino jefes que se hacían guerras, por lo que era posible capturar esclavos que se podían vender. “Muchos de estos acabaron en las islas del Caribe por le economía del oro que acabó con la población original siendo indígenas de la zona del Golfo las víctimas, intercambiados por ganado”.

El egresado de El Colegio de México y de la Universidad de Chicago mencionó que el primer obispo Fray Juan de Zumárraga calculó que para 1529 había nueve mil indígenas vendidos en el Caribe, un proceso se intensificó con Nuño de Guzmán, gobernador del Pánuco de 1527 a 1529, siendo “una de las figuras más truculentas en este periodo”.

Para cerrar, el historiador Andrés Reséndez mencionó que a pesar de que la oleada inicial de indígenas del Pánuco fue enviada a las islas, para 1540- 1550 hubo una reorientación hacia el interior con las minas de plata. “Este fue un fenómeno no solo del Caribe, sino que afectó a todo el continente; no tenemos números precisos, pero los cálculos llevan a pensar que desde la llegada de Colón al 1900, unos 2.5 millones de indígenas fueron esclavizados en todo el continente americano”.

Por su parte, el artista Noé Martínez (Morelia, Michoacán, 1986), señaló que el tema le atañe no sólo como individuo, por la historia de su familia y los códigos de su primera cultura, sino por ser una pregunta del arte, pensando en lo simbólico y sobre cómo se genera la cultura y los imaginarios. “Ha sido un conjunto de momentos de varios años (…), tiene mucho que ver cómo me iba a entender a mí mismo y mi forma de ser artista, de lo que iba a contar (…) No tenía comprensión de qué era lo que quería contar, pero se volvió personal cuando encontré un documento del siglo XVI de San Luis Potosí, que menciona la salida de esclavos dentro de un juicio de residencia que hacía Nuño de Guzmán”.

Esa información marcó su pensamiento y llevó a ubicar una serie de esclavos que fueron intercambiados por animales de carga, saliendo desde el puerto de Pánuco y llevados al Caribe. “Empecé a desarrollar una pregunta, más que un método, y luego pensar cómo la quería contar, cómo hacérsela al arte, a la historia o a la forma en que generamos el evento verdadero, como se elabora la idea de la verdad y del imaginario”.

El proyecto, continuó, se volvió personal al pensar qué habían pasado sus ancestros que habían sido esclavizados, para saber cuáles habían sido las consecuencias en su cuerpo y en su trabajo, y de paso saber cuál era la imagen que tenía que acompañar esta historia: documentación, archivos y una serie de pistas, indicadores, formas de interrogar a la historia, paisajes, procesos técnicos, caminos. No obstante, supo que no podía encontrar una imagen, pues “era un proceso de generar una imagen en donde no había”.

Así, Martínez supo que sus obras serían huecos, fragmentos, pedazos, apareciendo y formando parte de su gramática, de su pensamiento, en el que tiene que ver la idea de lo oculto y lo visible. Así, en el Museo Amparo está lo que se ve y se devela, y la necesidad de imaginar lo que está oculto y el pensar por qué se oculta.

“Son una serie de objetos que siempre han estado en la exhibición y que ahora están cubiertos con una serie de textiles, más ocho videos. Es pensar en qué pasa si me traigo las herramientas conceptuales de las que estoy hablando, de mi familia, mis ancestros, en donde los objetos tienen una carga y los materiales se enferman, los colores, las palabras, las fechas, los lugares. Fue un momento liberador ver estos objetos, con capas de cómo los entiendo, en una historia expresada a través de ellos”, concluyó.