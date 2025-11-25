La erradicación de la violencia contra la mujer en México.

Se estima que de las 736 millones de mujeres que existen en el mundo, una de cada tres ha sufrido violencia, tanto dentro de una relación sentimental como fuera de esta.

La violencia contra la mujer es definida según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en México, como cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como público. A su vez, existen distintas formas en las que se ejerce, es decir, en ámbitos o espacios en los que se presenta esta violencia en la vida de las mujeres, en el círculo familiar, el ámbito institucional, en el ejercicio laboral, en la comunidad y política.

Violencia es sinónimo de silencio

Los actos violentos siempre suelen ir de manera escalonada, que al principio podrían pasar casi como desapercibidos, con acciones que se suelen minimizar y normalizar, llegando al punto en que incluso la víctima puede empezar a dudar de su juicio propio, como ocurre con la práctica de “gaslighting” ejercida por su violentador, en la que ejerce poder sobre su pareja por medio de hacerla cuestionarse sobre sus propios sentimientos, instintos y conductas.

Sin mencionar que otras acciones como bromas hirientes, mentiras, chantajes y celos con impacto a nivel psicológico y emocional, dichas acciones pueden dar paso a las agresiones físicas como empujones o agresiones en plan de “juego” o acciones tales como aislar, amenazar y golpear que pueden acabar en la privación de la vida de la víctima

Violencia sistemática por parte de hombres

Muchos de estos comportamientos provienen de hombres que ejercen violencia sistemática hacía sus parejas, es decir, el accionar tratos agresivos sobre la víctima de manera tan sutil que difícilmente es percibida por quien la recibe. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021 en México, el 70.1% de las mujeres mayores de 15 años, han experimentado, al menos una situación de violencia a lo largo de su vida en la que el 39.9% es por parte de su pareja, y según estadísticas del Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres, de los 377 mil 197 casos de violencia que se tienen registrados en lo que va del 2021 hasta el presente año 2025, 258 mil 005 son por parte de hombres agresores, diez veces mayor al numero de agresiones registradas por parte de violencia de mujeres hacia otras del mismo sexo que es de 25 mil 259.

De acuerdo con datos de la Organización Panamericana de la Salud, los hombres que ejercen actos de abuso hacia las mujeres, suelen ser quienes han sido maltratados durante la infancia, expuestos a escenas de violencia doméstica contra mujeres dentro del entorno familiar, donde cualquier tipo de violencia se normaliza y existen distintas reglas para cada sexo, lo que hace que exista una ideología en la que se cree que se tiene ciertos derechos sobre cualquier persona del sexo femenino.

Ante este panorama, a nivel nacional se han tomado medidas con la finalidad de combatir esta problemática dentro del país, como lo son la creación y fortalecimiento de los Centros de Justicia para las Mujeres en todos los estados de la república, donde se les ofrece a las víctimas atención, psicológica, jurídica y médica, albergues temporales y talleres para apoyar a las mujeres a poder salir de ese círculo de violencia. La localización de los diferentes centros de justicia pueden encontrarse en la página del Gobierno de México en el directorio que ofrece por medio de la siguiente liga:

https://www.gob.mx/sesnsp/documentos/localizacion-de-los-centros-de-justicia-para-las-mujeres

