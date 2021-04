La elección de Claudia Rivera fue un proceso democrático en Morena, revira René Sánchez a Biestro

La elección de Claudia Rivera Vivanco como candidata de Morena a la presidencia municipal de Puebla fue un proceso democrático y no una simulación como lo afirmó el ex aspirante Gabriel Biestro Medinilla, subrayó René Sánchez Galindo, candidato a diputado federal por el distrito XII.

Luego de que Gabriel Biestro acotó que el proceso interno de Morena está plagado de irregularidades debido a que no hubo una encuesta para elegir a Rivera Vivanco, René Sánchez le recordó al también ex dirigente estatal de su partido que a él le tocó organizar procesos similares, por lo que sabe que no se trató de una determinación amañada.

“Él -Gabriel Biestro- conoce perfectamente los procedimientos. El dirigió uno idéntico al actual. No estamos ante de ningún tipo de sorpresa, ni ante un proceso amañado”.

Manifestó que ahora que concluyó el proceso interno y está por iniciar la campaña a nivel local, el diputado local con licencia debería de cerrar filas en torno a la edil con licencia para que gane las elecciones de junio próximo.

“Lo llamo a que en su momento cierre filas. No esperamos que sea una quinta columna. Iría en contra de la cuarta transformación. Quien no cierre filas sabrá que está tomando una decisión equivocada”, agregó.

Respecto al escándalo que envuelve al diputado federal Saúl Huerta Corona por la supuesta violación de al menos dos menores, lo que lo llevó a perder la candidatura por el distrito XI, René Sánchez afirmó que su partido ha demostrado que sabe anteponer los principios.

Al respecto, sostuvo que la dignidad está por encima de cualquier afectación que pueda originar el escándalo en la campaña de los candidatos de Morena.

“Se tocó lo más delicado que es la niñez. Se trata de un asunto que debe ser investigado y juzgado y en su momento sancionado”.

Manifestó que la manera en la que actuó Morena en condenar los hechos en los que presuntamente está involucrado el hoy ex candidato a diputado federal evidencian que en su partido no hay relaciones de complicidad.

“No es concebible que alguien hubiese defendido semejante acusación. Eso refleja que somos diferentes. No hay intereses oscuros”, manifestó.

Cabe resaltar que René Sánchez salió este martes a la defensa de Claudia Rivera ante las críticas hechas por el candidato de la alianza PAN-PRI-PRD, Mario Riestra Piña, quien afirmó que la edil con licencia dejó promesas inconclusas.

Al respecto René Sánchez tildó de misógino al panista y le recordó que su campaña es por la diputación federal y no por la presidencia municipal.