La economía nacional continúa en su tendencia decreciente

En memoria a la Maestra Ifigenia Martínez

La economía nacional enfrenta problemas de escasez de capacidad productiva por el bajo crecimiento de la inversión pública y privada que ha venido predominando, que no recupera el desgaste de la capacidad productiva existente. A ello se suma una demanda estancada por el bajo crecimiento del consumo, como del gasto público y el déficit de comercio exterior, que refleja que parte de la demanda escasa se filtra a importaciones, por lo que menos condiciones de mercado y de ingreso se presentan en las empresas para que impulsen la inversión, la economía y el empleo. Y el problema es que no hay política industrial y agrícola encaminadas a sustituir importaciones para evitar filtraciones de demanda que frenan el crecimiento económico.

No hay crecimiento de demanda que pueda incentivar la inversión para incrementar la capacidad productiva y el empleo, ni producción nacional que pueda satisfacer la demanda para evitar crecimiento de precios y de importaciones.

El mercado laboral eliminó en agosto 626,770 puestos de trabajo. El desempleo que se está incrementando es resultado de las políticas monetaria y fiscal restrictivas que contraen demanda, inversión y capacidad productiva.

La alta tasa de interés está por arriba del crecimiento de la actividad económica, como del ingreso de empresas e individuos y del gobierno, por lo que se incrementan los problemas de las finanzas públicas, de las empresas y familias para hacer frente al pago de la deuda, dados sus niveles de endeudamiento. Ello los obliga a contraer gasto e inversión para cubrir sus obligaciones financieras, lo que favorece las ganancias de la banca y mantiene la tendencia decreciente de la economía, además de acentuar la desigualdad del ingreso. En el mes de agosto 2024, la actividad económica tuvo una caída de 0.14 puntos con respecto a julio, por lo que van cuatro caídas consecutivas. Sigue disminuyendo el crecimiento potencial de la economía y con ello su capacidad de generar riqueza y empleo para beneficiar a la mayoría de la población.

La alta tasa de interés ha fracasado para reducir la inflación, debido a que encarece el crédito y restringe la inversión, lo que acentúa los problemas de escasez de productos que presionan sobre precios. Además, la alta tasa de interés aumenta el costo de las empresas que lo trasladan a los precios.

Tal panorama se acentuará con la política fiscal restrictiva que se intensificará en los próximos meses encaminada a disminuir el déficit fiscal de niveles de 6% del PIB con que se cerrará en 2024, a 3.5% en 2025, por lo que la actividad económica no crecerá y el desempleo seguirá incrementándose y con ello la pobreza y la delincuencia.

En los 100 compromisos anunciados el 1 de octubre por la presidenta de la República, no se mencionó el de retomar el crecimiento económico, ni generar empleo para todo aquel que lo busque y no lo encuentre, ni tampoco instrumentar política industrial y agrícola para superar los rezagos productivos para reducir la inflación, las importaciones y el déficit de comercio exterior y nuestra dependencia de la entrada de capitales. Tampoco hubo compromiso de regular al sector bancario para que sea funcional al crecimiento económico y deje de lucrar a costa de descapitalizar al gobierno, a las empresas no financieras y a las familias. En cambio, si hubo compromiso de respetar la autonomía del banco central y mantener la austeridad fiscal y el equilibrio razonable entre la deuda y el PIB, por lo que no se contará con el financiamiento necesario para retomar el crecimiento económico, la generación de empleo y cumplir con los 100 compromisos. Se continuará con las mismas políticas que son causantes del no crecimiento de la economía nacional y que actúa a favor del sector bancario en detrimento del sector productivo, como de los ingresos de las empresas, familias y del propio gobierno, pues al gastar este menos, recauda menos, debido a que frena la actividad económica. Los problemas de insolvencia seguirán creciendo, lo que comprometerá la estabilidad financiera.