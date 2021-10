La disparatada solicitud de perdón

Recientemente se ha generado una verdadera catarata de opiniones que giran en torno a la solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador, de que la monarquía española ofrezca una disculpa a los mexicanos, por las atrocidades cometidas durante la conquista, hace 500 años.

En este momento, lo que menos deseo es abonar estas discusiones pues no solamente, el observar los distintos puntos de vista, a estas alturas, me genera algo más que cansancio y me encuentro ya harto de innumerables disputas que no derivan en propuestas prospectivas y propositivas que alberguen algo positivo.

Trato de analizar con objetividad lo que sucede y percibo una serie de elementos que prácticamente nadie toma en cuenta, al menos, en los medios masivos de comunicación.

La forma en la que el presidente conduce los destinos de nuestro país, en un modo particularmente original (pues ha roto con todas las maneras y modos de gobernar), da como resultado un impacto social sorprendente. Con un lenguaje pausado y simple, tiene la capacidad de permear íntimamente en el grupo mayoritario de México caracterizado por la pobreza, en muchos casos, extrema, que constituye la base de su éxito electoral.

La polémica ha condicionado que prácticamente en todo el mundo, se dirija la mirada hacia esta región, en un momento en el que se está proponiendo un cúmulo de cambios tan radicales, que a todos nos sorprenden. Los reflectores están apuntando a Andrés Manuel López Obrador quien dentro de unos meses, inaugurará el aeropuerto Felipe Ángeles, iniciando el año con una proposición y apuesta para que la mayor parte de la sociedad mexicana, apruebe su forma de gobernar, por medio de la propuesta de revocación de mandato, aparentemente en una forma arriesgada, pero con todas las de ganar.

Pienso que, independientemente de que podemos imaginar las consecuencias de las decisiones que toman los gobiernos, hablamos de impactos en el ámbito de lo social, lo histórico, lo político y lo diplomático. Entonces surge la inmediata pregunta que orienta nuestras dudas hacia el objetivo de lanzar una demanda internacional, para que se lleve a cabo algo extremadamente simple como preguntar “si me perdonas” y la respuesta políticamente correcta de expresar: “sí… te perdono”.

Si lo social, en una forma verdaderamente reduccionista, implica otorgar una disculpa para fomentar la buena convivencia entre los seres de una misma especie, yo no tengo ningún problema en pedir perdón y aceptar disculpas. Esto se nos enseña desde que somos niños. Tal vez esto puede comprometer una infinidad de conductas en el futuro; sin embargo, en general, este acto representa la base precisamente de lo que es la sana convivencia, independientemente de las consecuencias. Bajo esta óptica, solicitar que se pida perdón por algo que sucedió hace 500 años puede resultar infantil para muchos, pero el negarse a hacerlo, es igual de pueril.

Desde el punto de vista histórico, indudablemente no hay duda de que hay un dinamismo imposible de cuantificar puntualmente en las líneas de tiempo. Valorar lo que sucedió hace 500 años, da como resultado un cúmulo de análisis que solamente pueden interpretar, en formas cercanas a la realidad, personas dedicadas al estudio científico de la historia. Por esta razón es imposible decir qué es bueno o malo, positivo o negativo, sensible o impasible, humano o maligno. Remontarnos a lo que hicieron nuestros ancestros implicaría averiguar si en mis genes existe algún tipo de presencia de una cultura particular y, con base en esto, disculparme con aquellos que se vincularon con culturas que de alguna manera hubiesen sido afectadas por mis antepasados. Así, todos deberíamos de pedirnos perdón, aceptarlo y punto. No hay problema alguno.

Si lo valoramos desde la óptica diplomática, es evidente que si bien, yo no entiendo lo que es una monarquía (concibiendo esto como la concentración del poder en una figura única que recae en un rey que gobierne), mucho menos podré comprender lo que es la monarquía parlamentaria. No puedo imaginar cómo es que en pleno Siglo XXI, existan personas que ostenten una envestidura pletórica de privilegios, simplemente por haber nacido en un ámbito caracterizado por la herencia dinástica. Cada pueblo debe de elegir su forma de gobierno y esta debe de respectarse; pero el generar tensiones diplomáticas, debe de tener consecuencias importantes. Se puede criticar la postura de Andrés Manuel López Obrador como algo negativo, pero hay algo que tendrá trascendencia. En el presente existen compañías españolas que se han vinculado con cuestiones de prácticas económicas que llegan a lo delincuencial, teniendo como emblemáticos ejemplos los casos OHL, Iberdrola, pasando a ensuciar a BBVA. Sin embargo, la tensión diplomática puede dar lugar a reclamos de índole económico, pues a diferencia de lo que sucedió en la conquista, estos son efectivamente actuales.

Por último, la polémica que se genera en el ámbito de la política, desde cualquier punto de vista, define un perfil benéfico para López Obrador. Ya sea que se hable bien o mal de él, lo importante es que (valga la redundancia), se hable de él. Esto brinda un abono fértil a su política de austeridad y su postura de lucha en contra de la corrupción, que a nivel mundial poco a poco va marcando una huella que se valora en una forma positiva.

Con altos índices de aceptación, el gobierno actual se va desempeñando con una aprobación que se refleja en un porcentaje alto, a diferencia de otros gobiernos. Sea como sea, lo cierto es que una situación aparentemente disparatada como solicitar que se pida perdón por algo que sucedió hace 5 siglos, por sus múltiples aristas, puede tener un impacto positivo que define el perfil del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

