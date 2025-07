La dirigencia nacional del PAN promueve amparos ciudadanos contra ciberasedio: Romero

El Partido Acción Nacional (PAN) promueve amparos ciudadanos desde la sede del Comité Directivo Estatal (CDE) en contra de la reforma sobre ciberasedio, reveló Jorge Romero Herrera, dirigente de este partido político.

A la par, Romero Herrera, acompañado de diputados federales, el dirigente estatal, Mario Riestra Piña y los diputados locales Marcos Castro Martínez y Rafael Micalco Méndez, presentó este lunes de manera formal una acción de inconstitucionalidad en contra del ciberasedio, bajo el argumento de que no es exagerado afirmar que en Puebla te pueden meter a la cárcel por emitir una opinión.

En conferencia de medios ofrecida en el Poder Judicial federal, el exdiputado federal, afirmó que aunque se señale que los partidos políticos no tienen facultades para impugnar una ley que no sea en materia electoral, el artículo 480 del Código Penal del estado pone en riesgo la libertad de expresión y con ello la democracia.

Expuso que a la par de esta estrategia el Comité Directivo Estatal del PAN asesora a ciudadanos para poder presentar amparos en contra de la legislación.

“Interpusimos una Acción de Inconstitucionalidad en contra de una ley conocida como la Ley Censura. Dicen que somos exagerados, pero en Puebla por tu opinión te pueden meter a la cárcel”, indicó.

Indicó que se trata de una reforma que contradice el artículo Sexto y Séptimo de la Constitución Política de México porque nadie puede ser objeto de una inquisición por emitir una opinión.

Agregó que es una prueba para el Poder Judicial de la Federación, recién conformado, para ver si fallan a favor del Poder o de la sociedad civil.

Por su parte, Luis Enrique Sánchez, académico, afirmó que el artículo 480 del Código Penal abre la puerta trasera a una figura previamente tirada por la Corte como es la difamación disfrazada de ciberasedio.

No obstante, aclaró que su presencia con los panistas no es de tipo partidista sino sino como académico, debido a que no protege a las víctimas si no al poder de la crítica con su ambigüedad.

“La libertad de expresión es el oxígeno de la democracia. Hago un llamado a todas las fuerzas políticas, jueces, periodistas es una causa de todos. Derogar el 480 es un acto jurídico y de dignidad”, indicó.

Jesús Alberto Páez San Martín, expolicía cibernético, celebro que se hable sobre ciberdelitos en Puebla pero se debe de hacer de una manera correcta, apegándonos a normas internacionales.

“Carecen de un carácter técnico, de un fundamento legal válido. No respeta el principio de taxatividad. Se presta a interpretaciones en lugar de buscar un acceso a la justicia”, expuso.