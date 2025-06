La digna defensa del territorio: Eloxochitlán de Flores Magón

La comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, enclavada en la sierra mazateca y lugar de nacimiento del ilustre pensador anarquista Ricardo Flores Magón lleva más de 14 años defendiendo su territorio y los bienes naturales ante el embate de los intereses extractivistas en contubernio con los partidos políticos.

Desde el año 2011, la comunidad de Eloxochitlán, aglutinada en la Asamblea comunitaria decidió, como en muchas otras comunidades originarias, autogobernarse mediante el sistema de usos y costumbres, dejando de lado el sistema de administración basado en los partidos políticos y sus prácticas clientelistas y corruptas de manejo de los recursos públicos.

Como respuesta ante esta decisión, los caciques locales respaldados por los partidos políticos (PRI, PAN, PRD, MORENA) emprendieron un ataque sistemático ante los integrantes de la asamblea comunitaria, desencadenando una represión sistemática reflejada en una violencia permanente hacia la comunidad, el desprestigio de los integrantes de la asamblea comunitaria, la fabricación de delitos -asesinatos, robos- y el consecuente encarcelamiento de al menos 5 integrantes de la asamblea y el desplazamiento forzado de más de 15 personas.

Esta represión ejercida desde las instancias oficiales -gobierno local, ministerio público- refleja la complicidad con los caciques de la comunidad, quienes además de saquear los recursos naturales de la región -grava, arena, agua- se han incorporado al nuevo partido hegemónico (MORENA), obteniendo el respaldo necesario para actuar con total impunidad.

Este es el caso de Manuel Zepeda Cortés y su hija Elisa Zepeda Lagunas, personajes que han ocupado diversos cargos públicos, desde la presidencia municipal, diputaciones locales y diversos cargos en la administración estatal, responsables de la destrucción del río Xangá Ndá Ge durante más de 15 años y autores materiales de la persecución y fabricación de delitos contra la asamblea comunitaria.

Sin embargo, esta embestida caciquil-partidista no ha logrado doblegar la digna rabia de las familias mazatecas, quienes han decidido defender su territorio por medio de distintas estrategias que van desde la lucha legal, demostrando una y otra vez ante las instituciones encargadas de ejercer justicia la inocencia de los miembros de la comunidad ante la fabricación de los delitos, hasta la lucha popular y la presión social ejercida desde las calles, expresada en la solidaridad y acompañamiento de cientos de organizaciones, colectivos y personas a lo largo de todo el país y a nivel internacional, logrando evidenciar la complicidad entre los intereses caciquiles locales y el aparato estatal.

Desde el pasado 3 de Abril, con el ataque al fotoperiodista David Peralta realizado por el mismo Manuel Zepeda, se ha reactivado la persecución hacia los integrantes de la asamblea comunitaria, reactivándose más de 200 órdenes de aprehensión en contra de 56 personas -mujeres, campesinos, adultos mayores- así como en contra de los 5 compañeros que tienen que asistir cada 15 días a firmar su libertad condicional, generando una clima de incertidumbre y temor al interior de la comunidad ante la posibilidad de que en cualquier momento y sin ninguna orden judicial puedan ingresar a sus domicilios y realizar detenciones arbitrarias hacia cualquier persona.

Por este motivo, exigimos el cese inmediato de la persecución política de la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón a manos de los intereses caciquiles locales en contubernio con los aparatos estatales encabezados por MORENA y sus aliados.

¡¡¡Alto a la represión caciquil-partidista!!!

¡¡¡Justicia para la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón!!!

«¿Se puede vivir sin partidos políticos?, Cherán»

La comunidad indígena P’urhépecha de #Cherán, #Michoacán, desde el 15 de abril de 2011 nos organizamos en una forma democrática de gobierno que desafió las formas de hacer política. La Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó una controversia constitucional que permitió, por primera vez en la historia del Estado mexicano, a nuestra comunidad o municipio indígena, organizarnos y gobernarnos sin partidos políticos, regirnos bajo nuestro modo de vida como comunidad P’urhépecha, por usos y costumbres, derecho fundado en el marco jurídico nacional y en convenios internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Se tomó dicho camino no por la lucha por el poder; sino como un grito de “ya basta” a causa de las condiciones de inseguridad, injusticias y de muerte a nuestra madre tierra, lo que hizo que acudiéramos a nuestra memoria histórica, a nuestra cultura y cosmovisión como pueblo originario y poder así afrontar dicha crisis civilizatoria.

«Cabe señalar que Cherán es el único municipio indígena en México que se gobierna bajo una estructura de participación basada en sus usos y costumbres, sin partidos políticos, coordinado por un Concejo Mayor y Consejos Operativos, pero, como es cabecera municipal, recibe los recursos federales asignados a los municipios; por último, no lleva a cabo ninguna elección con partidos políticos, los cheranenses no votan por diputados locales, federales, senadores ni presidente de la República. Esta decisión la tomaron en los días de la lucha en 2011, pues, por la experiencia que vivieron, consideraron que si a los partidos políticos se les daban un espacio, éstos querrían intervenir en la comunidad nuevamente, tema que ya no permitirían, pues no sólo no los representaron, sino además los expusieron al crimen organizado y apoyaron la tala indiscriminada de sus bosques, los cuales son sagrados para la comunidad.» (pág. 200)

«El hecho de que los políticos estén mostrando reticencia a esta forma de gobierno se debe a que la comunidad los hizo a un lado; y los partidos políticos, al perder poder, dinero y votantes, en lugar de ser autocríticos y reconocer que no hicieron su trabajo en Cherán, le ponen barreras para que no logre su desarrollo pleno. En el fondo, lo que han mostrado estas organizaciones políticas es que no pierden la esperanza de algún día recuperar este municipio y con ello los beneficios políticos y económicos. Los políticos no se dan cuenta de que un país y su democracia ganan aún más cuando se fortalecen estos derechos multiculturales que cuando se les quieren eliminar, pues esto es acabar con una expresión y con una libertad que tienen estos grupos indígenas; es regresar a un autoritarismo cultural que no permitiría que estas comunidades florezcan y, contrariamente, seguirían marginadas; pero además es seguir concibiendo que la ciudadanía es homogénea, cuando esto no es así; es no querer reconocer que no estamos ya en un Estado nación, sino en un Estado multinacional.

Por lo anterior, una de las lecturas que se debería de hacerse del caso Cherán es que representa una crítica a los abusos y falta de compromiso de los partidos políticos con la sociedad. Hay que recordar que esta comunidad se levantó en lucha para defender su territorio y sus bosques de los talamontes y narcotraficantes, y a pesar de las quejas a nivel municipal y estatal por la violencia que se estaba ejerciendo por parte de estos grupos criminales en la comunidad, las autoridades políticas no hicieron nada; al contrario, las patrullas del gobierno municipal los escoltaban para sacar la madera de Cherán. En consecuencia, la defensa de su territorio y sus bosques llevó a los cheranenses a replantearse otra forma de gobierno basada en la participación de todas y todos como iguales.» (pág. 201)

Autora: Hernández García, Ma. Aidé Serie: Colección De La Universidad De Guanajuato

Link de descarga: http://cdn.mgporrua.com.mx/Se-puede-vivir-sin-partidos-politicos.pdf

Santa María Ostula, la guerra que no acaba

Por Heriberto Paredes

La comunidad nahua de Santa María Ostula, en la costa michoacana, vive desde hace más de dos años en una guerra abierta contra el CJNG.

(…) Lo que ocurre en el extremo sur occidental de Michoacán se acerca a un punto crítico. La narrativa oficial, tanto del gobierno del estado como de la federación, habla de una pelea entre organizaciones criminales. En los hechos, la sierra-costa se ha vuelto un campo de guerra en contra de las comunidades que tratan de preservar su territorio libre de violencia y a salvo de las empresas privadas que buscan extraer sus minerales o sus maderas preciosas o arrebatarles sus mismas tierras para imponer proyectos turísticos. (….)

La comunidad de Ostula ha exigido el desmantelamiento del CJNG por parte del gobierno federal. Esta también ha sido una de las principales exigencias en reuniones a puerta cerrada con representantes del gobierno michoacano y del gobierno federal; sin embargo, a pesar de las respuestas positivas y los compromisos establecidos con autoridades de los tres niveles de gobierno, en la realidad no se ha avanzado mucho para garantizar la seguridad e integridad de esta comunidad y del resto de comunidades de la sierra-costa.

Un día atacan a Ostula, al siguiente bombardean Coahuayula, en Chinicuila, luego al Salitre de Estopila y luego a la cabecera municipal de Aquila o al municipio que conecta Colima con Michoacán: Coahuayana. Casi todos los días hay reportes de presencia del grupo criminal y a ausencia de elementos de seguridad estatal o federal, a pesar de tener cuarteles cercanos.

(…) Por esto y por los ataques constantes que han hecho a Santa María Ostula un blanco más de la guerra, a la comunidad le resulta sospechoso que el único apoyo institucional concreto sea la presencia de un destacamento de elementos del 65 batallón de Infantería, perteneciente a la 43 Zona Militar, ubicado en Coalcomán, uno de los extremos montañosos de la sierra-costa. En la mayoría de los ataques, los militares no reaccionan ante un grupo criminal si éste no les ataca primero, así que para defender a la población ha sido la Guardia Comunal quien ha intervenido.

Ante las exigencias de Ostula, este destacamento castrense es el único en activo. A pesar de que, en acuerdos por escrito, se ha establecido el posicionamiento de más personal castrense y de la Guardia Nacional en puntos específicos para frenar el avance del CJNG y contribuir a su desmantelamiento permanente en la región.

Al interior de Santa María Ostula la vida intenta continuar e imitar la normalidad, a pesar de la guerra que la circunda. Las labores del campo no se han detenido. En estos días se está cosechando el tamarindo y algunas papayeras. La gente se prepara para las fiestas de clausura de cursos escolares y el turismo de surfistas se atreve a explorar las playas de la comunidad. Los corridos tumbados suenan en las tiendas y en los celulares de los jóvenes. Cuando algún corrido menciona a las cuatro letras, como se le llama al CJNG: si alguien de la Guardia Comunal llega a percatarse, de inmediato exige que se apague la música o cambien de corrido.

“No queremos que la violencia de estos criminales se nos cuele con los jóvenes –me comenta un guardia comunal–. Suficiente tenemos con los ataques que nos hacen cada rato, no nos dejan vivir en paz”.

La paz es sólo aparente y momentánea. Ostula se encuentra en medio de un fuego cruzado entre autoridades federales y grupos criminales, en donde la Guardia Comunal puede ser un blanco fácil de ambas. Las autoridades insisten en criminalizar a la guardia de Ostula mientras que el CJGN busca apoderarse de zonas estratégicas bajo el control de la comunidad

El pasado 16 de mayo, de manera sorpresiva, más de 120 vehículos de la Secretaría de Marina (SEMAR), auxiliados por camionetas civiles y sin placas realizaron un operativo el pasado 16 de mayo en contra de un reducido grupo del CJNG, que ocupaban la comunidad nahua de Huizontla, en el municipio de Chinicuila, vecina de Ostula.

Según información difundida por la propia SEMAR, además de asegurar un arsenal de rifles de asalto, parque respectivo y un número indeterminado de explosivos caseros, los marinos también detuvieron a 9 personas –todas de origen colombiano– y abatieron (mataron) a 12 miembros del grupo criminal. Se hicieron públicas las fotografías en donde aparecen las personas detenidas y el gran arsenal, en apariencia un golpe certero al crimen organizado.

Personas habitantes de esta localidad, han difundido en redes sociales detalles del operativo que no son mencionados oficialmente. Cristina, mujer que prefiere usar un seudónimo por temor a represalias, afirma que minutos después del operativo, quienes salieron a encarar a la Marina fueron personal del ayuntamiento y personas cercanas a este, el cual, aparentemente, desde 2021 colabora estrechamente con el CJNG.

En algunas fotografías y videos es posible ver a José Flabio Medina Sánchez, regidor, a Rosa Elena Ortiz Aviña, tesorera municipal, y Alberto Escareño Campos, de la dirección de Desarrollo Rural, quienes abiertamente tratan de impedir que el personal de la SEMAR se lleve a las personas detenidas y asegure el armamento. A decir de varios vecinos de Huizontla, “la gente del ayuntamiento ha colaborado desde 2021 con los criminales y les han facilitado todo, por lo que el operativo fue contrario a sus intereses. De cualquier forma, aquí todo mundo sabe y vio que la mayor parte de miembros de las 4 Letras se subieron a la sierra y allá van a estar un rato, este operativo nomás fue por encima”.

Extracto de https://fabricadeperiodismo.com/noticias/santa-maria-ostula-guerra/

«Somos los picapedreros / que tallamos la libertad / en la roca del poder».

Jesús Lizano

También puedes leer: Seiscientos días de genocidio y resistencia.