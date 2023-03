LA DESMESURA PERFECTA

Corre el presente mexicano. Pancho Reyes (Alfonso Herrera) está “bien casado” con Mary (Ana de la Reguera); viven en un bonito fraccionamiento y son padres de niño y niña pequeños. Se perciben a sí mismos como una familia modelo, con “aspiraciones”, claro. Pancho es gerente de una empresa que marcha viento en popa. Para que las ganancias sigan –y aumenten– el tipo reduce costos despidiendo obreros, buscando agradar aún más al inescrupuloso dueño, quien le deja ver la posibilidad de un jugoso ascenso. Justo entonces, Pancho comienza a recibir llamadas “urgentes” de Rosendo (Damián Alcázar, en uno de tres roles), su padre, que prefiere no atender. ¿La razón? Nada quiere saber de su pobre y numerosa familia, a la que claramente desmerece y no ha visto en 20 años, cuando se marchó del misérrimo pueblo de La Prosperidad (!). Pero finalmente se entera: su abuelo Francisco (Joaquín Cosío, en uno de tres roles) ha fallecido y Pancho es requerido tanto para el funeral como para la lectura del testamento de herencia. ¿Le habrá dejado el abuelo, minero, algo valioso? Pancho no está seguro, pero por las dudas emprende el fastidioso viaje hasta La Prosperidad, acompañado de su familia y la servidora doméstica. Se da pues el reencuentro entre la acomodada familia citadina y la cálida pero “elemental” parentela que Pancho quiso olvidar: padres, abuela, hermanos, sobrinos, cuñados. Previsiblemente, los recelos comienzan pronto, poco después de un recibimiento jubiloso; en efecto, por el olvido de Pancho, pero especialmente porque el testamento sólo le favorece a él, y no va a compartir. ¿Ah, sí? Pues ya sabrá Pancho quienes son los Reyes cuando de defender “lo que es justo” se trata, incluso contra otros Reyes. Y que pase lo que tenga que pasar.

Todo lo anterior está en ¡Que viva México!, el más reciente film de Luis Estrada en la ultra-exacerbada vena satírica que le ha dado fama –y dinero– a partir de La ley de Herodes (1999). Con la misma fórmula hizo después Un mundo maravilloso (2006), El infierno (2010) y La dictadura perfecta (2014), exitosas también, aunque con un gradual desgaste de las reiteradas premisas detonantes: violencia, traición, corrupción e impunidad en México, en contextos políticos caciquiles, de desvergüenza, sin noción de bien común. Ahora, teniendo en cuenta el amplio talento del equipo involucrado en ¡Que viva México!, duele decir que es una enorme decepción; un proyecto fallido, extraviado en pretensiones infladas. Siendo comedia, su duración es tan atípica como equivocada: 190 minutos, sin que en el film encuentres los méritos o contenido que lo justifiquen. En esas más de tres horas, más bien hay un universo de caos y verborrea –excedido de personajes inútiles– que concluye nada en su afán de “develarlo” todo (en clichés grotescos) en cuanto al “ser mexicano”, polarizados como fifís o chairos. Pero que a ¡Que viva México! le sobren 90 minutos o más no es el problema; lo triste es que aun sabiendo qué quitar, y haciéndolo, tal vez ni así valdría la pena la película, ahogada en su desmesura y falta de brújula. Cuando lo caricaturizas todo, el resultado no puede ser sino una azarosa, gigantesca caricatura de ese universo en pleno. Por consecuencia, lo pretendidamente crítico, punzante o “filoso” se diluye casi por completo. Justo lo contrario de lo pretendido por Estrada.

Figurativamente, ¡Que viva México! puede representarse como alguien (o algo) que en la obscuridad tira balazos a diestra y siniestra, sin atinar a nada ni a nadie de gravedad, y –lo peor– ya sin poder recordar a qué o a quiénes quería impactar. Claro, tiene intenciones “provocadoras”. Jamás he tenido problema con cintas así, pero ¡QvM! parece provocar de las peores formas posibles. (Hagan esta sencilla pregunta a cualquiera que la haya visto: ¿la volverías a ver? Exacto). Y ya para concluir, me quedo pensando si habrá que pedir alguna disculpa a Eisenstein por escamotearle, para este entuerto, el título de su film de 1932. Pero tan desbarajustados como están los tiempos, seguro que al maestro ni le importa.