La descentralización, tema pendiente del IMACP en 2 años de administración, confía Fabián Valdivia

La descentralización es el tema pendiente del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP) en estos dos años de administración, estimó su director Fabián Valdivia Pérez, al señalar que particularmente las juntas auxiliares son los espacios en donde quedaron huecos culturales y artísticos.

“La descentralización de las actividades culturales y artística se ha logrado no como yo hubiera querido por varias condiciones, inclusive las condiciones de gestión de los propios lugares o espacios que a veces es bastante complicado, por la convocatoria, porque a veces no está acostumbrado a que haya alguna actividad, pero el tema de picar piedra, debería ser el elemento fundamental”, confío.

Completó que lo que se debe hacer es que las comunidades se comuniquen y sensibilicen, hacer contacto con ellas.

En cambio, estimó el funcionario municipal, el IMACP ha logrado establecer “un sistema de referencia de la gestión de esta ciudad”, entendiéndola como una urbe de más de 1.7 millones de habitantes, grande y compleja.

“Creo que hemos llegado ya al sistema de referencia. No podría haber gestión cultural que fuera menos que esto”, afirmó durante una entrevista.

Consideró que la gestión del IMACP bajo su cargo “no ha sido necesariamente espectacular” sino que ha sido “razonable, en función de la ciudad, el número de habitantes y la geografía”.

Fabián Valdivia expuso que otro tema pendiente es la realización del catálogo de publicaciones del IMACP con los títulos que por lo menos han sido editados en la última década, que oscilan entre los 60 y 70 títulos, que en su mayoría carecen de un registro legal y de autor.

“Vamos bien, lento porque tiene que ver con derechos de autor. El reto es terminar este año, abril o mayo, para tener bien los derechos de los que podamos tener los derechos, porque hay obras que no podemos tener los derechos, hay autores que han permitido digitalizarlo”, señala.

Cuestionado sobre la llamada Editorial 3 Norte formada por Anel Nochebuena Escobar, ahora directora del Organismo Público Descentralizado Museos Puebla, dijo que “hay asuntos de gestión” que no están claros. “(La editorial) quedó de nombre, pero no operativamente. Una editorial tiene que ver el tema de comprar derechos, gestionar derechos, editar en el sentido de revisión de estilo y todo este proceso no se cumplía del todo, en algunos casos si, en algunos casos no”.

En suma, dijo que lo que permitirá esta revisión será la reedición digital de los materiales para su consulta pública y su descarga gratuita, poniendo interés en materiales como los publicados en 2010, en el marco del bicentenario de la Independencia.

Para este 2024, un año que se define como electoral y que limita la promoción de la cultura, Fabián Valdivia indicó que en la Galería de arte del Palacio municipal, tras la exposición actual Libros: del papel al asombro, de la tinta a la emoción, seguirán otros montajes en torno a artistas como Patricia Fabre, de arte contemporáneo vinculado a la migración, así como de grandes maestros y maestras del textil en Puebla y sobre la conservación de técnicas de bordado en la vestimenta de la China poblana.

Asimismo, Valdivia Pérez mencionó que la denominada Sala B será un espacio permanente para la exposición de obra y documentación propia del acervo histórico del ayuntamiento de Puebla.

Habrá además exposiciones itinerantes, presentación de catálogos digitales de exhibiciones anteriores, continuación de caravanas culturales con la presentación de la Banda Sinfónica Municipal y conciertos didácticos del Quintero de metales del IMACP, mismos que se ajustarán y continuarán conforme el periodo de veda electoral.

Otros más serán festivales como Pasión, de música sacra; de Huehues, y la Fiesta del libro, la cual se ajustará en tiempo con la idea de consolidarla, sin que sea rígida sino fluida, algo que “debe regir la política del libro y la lectura”.

