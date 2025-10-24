La cultura huasteca de Puebla llegará al Museo Nacional de Culturas Populares

Durante el fin de semana del 25 y 26 de octubre, el Museo Nacional de Culturas Populares (MNCP) reunirá a maestras y maestros artesanos, músicos, danzantes y narradores, quienes darán cuenta de las expresiones identitarias del estado de Puebla.

Lo anterior, como parte de las jornadas La Huasteca en CDMX (sábado 25) y Todo cabe en un jarrito, sabiéndolo acomodar, (domingo 26), cuya entrada es libre y son organizadas por la Secretaría de Arte y Cultura del estado y el propio MNCP.

Los asistentes podrán disfrutar de muestras representativas de la indumentaria poblana, cortometrajes infantiles, expoventa artesanal y música en vivo.

En representación de la Huasteca poblana estarán presentes los tríos Infantil huasteco, Xicotepecali e Ilusión de la Sierra; además de diversos grupos de danzantes que mostrarán la profundidad simbólica de la Danza de los Negritos (Naupan) y la Danza de los Quetzales (Huauchinango).

Además del disfrute de estas expresiones culturales, el Museo Nacional de Culturas Populares convoca al público a sumarse al acopio instalado en la taquilla del recinto, en solidaridad con las comunidades afectadas por las recientes lluvias e inundaciones en Puebla, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.