La CTM y la CATEM protestan contra el alcalde de Zacapoaxtla

Lo acusan de privilegiar con contratos a la empresa Construcciones Urcid

Trabajadores de CTM y CATEM protestan en Zacapoaxtla por contratos de obra pública y uso indebido de recursos municipales.
Martín Hernández Alcántara

Trabajadores afiliados a los sindicatos de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) realizaron durante dos días consecutivos protestas en el centro de Zacapoaxtla para denunciar presuntas irregularidades en la presidencia municipal encabezada por el alcalde Margarito Rojas Parra.

En las movilizaciones los obreros acusaron al alcalde y al director de Obras Públicas, Jesús Contreras Ramírez, de otorgar contratos de manera exclusiva a la empresa Construcciones Urcid, la cual, aseguran, mantiene vínculos directos con la Comuna.

De acuerdo con los inconformes, esta práctica marginó a los sindicatos dedicados al acarreo de materiales de construcción, sector que representa su principal fuente de ingresos.

Los trabajadores también señalaron que camiones y góndolas, destinados originalmente a la recolección y traslado de basura fuera del municipio, han sido utilizados para transportar insumos de obra pública. Consideran que esta medida constituye un beneficio indebido para particulares y un agravio directo a la base laboral organizada.

La semana pasada los sindicatos ya habían expresado su inconformidad con una manifestación pacífica en las oficinas del Puente Colorado. Sin embargo, la falta de respuesta del ayuntamiento los llevó a trasladar sus exigencias al zócalo municipal.

Desde temprana hora del lunes se concentraron decenas de vehículos y operadores, advirtiendo que cerrarían el paso vehicular si no eran atendidos.

Durante la protesta, los manifestantes denunciaron que el director de Obras Públicas minimizó su reclamo con expresiones como: “Si van a cerrar, que cierren”. Para ellos, estas actitudes reflejan la negativa de la autoridad a dialogar y confirman que el gobierno municipal se conduce con privilegios.

Algunos de los inconformes señalaron que, a pocos meses de iniciada la actual administración, ya se perciben serias anomalías que colocan a esta gestión entre las más cuestionadas de los últimos años.

Tras varias horas de bloqueo, las partes alcanzaron un acuerdo con el edil. Se pactó que toda obra que requiera acarreo de materiales será cubierta por los sindicatos, respetando además los compromisos iniciales que habían sido incumplidos.

Los dirigentes laborales subrayaron que, siempre que se honre lo convenido, no habrá más cierres.

No obstante, advirtieron que el episodio confirma un patrón: el ayuntamiento solo atiende las demandas cuando existe presión social, lo que alimenta el descontento ciudadano y amplía la distancia entre las promesas de campaña y las acciones reales de gobierno.

