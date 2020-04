La crisis social y nuestra dignidad

EDITORIAL de la Revista Comunera, No. 48, Marzo de 2020.

Cuando los que se creen dueños de la vida -aunque solo posean aparatos, armas y dinero- asi­milan el pensamiento impuesto por el sistema capitalista, logran que sus medios propaguen sus intereses como plagas de terror con las tecnologías que lo sus­tentan.

Es pura basura, mierda es lo que difunden por esos medios para atemorizara y recluir a los pue­blos.

El Coronavirus, Covid-19, trajo la afectación de un virus que es menos letal que el ham­bre, que las guerras y las violen­cias cotidianas, pero al no tener vacuna ni tratamiento preciso y un sistema sanitario desman­telado por el afán de ganancias y la austeridad neoliberal, será gradual su difusión y difícil para los pobres.

Es una pandemia también que más temprano que tarde desen­mascara la crisis social y sanita­ria que produjo el capitalismo y que el imperio utiliza para legi­timar su intervención, su ambi­ción de ganancias para manejar su crisis y los pataleos feroces de ago­nía de sus Estados y or­ganismos imperiales.

Los billonarios dólares que ahora se ofrecen desde los bancos globa­les para inyectar deuda a los países que el neoli­beralismo devastó, serán cobrados a su tiempo por los sicarios económicos y militaristas de ese capi­tal, tan pronto los países no puedan pagarlas o los pueblos se levanten y rechacen los paquetazos de despojos a los territorios y derechos, como ya lo han hecho ecuatorianos, chi­lenos, colombianos y millones de mujeres y ahora de trabaja­dores indignados con la carga de esta plaga (Ver las huelgas de dignidad en Italia y otros rum­bos de Europa).

Pero ya se van conociendo los ejemplos de cómo la sabiduría de los pueblos supera el miedo cuando pone cada comunidad en lucha, cada colectiva, cada organización in­dependiente, cada mi­litante, un ladrillo para la casa comunera, el ladrillo del apoyo mu­tuo, de la reciprocidad, de la solidaridad fra­terna, del cuidarnos, defendernos y gober­narnos por [email protected] [email protected]

El desafío es cuidarnos y actuar con la digni­dad ejemplar de las mujeres en lucha, de los trabajadores que hacen huelgas de dignidad en las corporaciones que no les permiten cuarentena, de quie­nes en sus barrios persisten en asambleas dispuestos a trazar alterna­tivas educativas, de salud y de autogobierno. Ejemplo tenaz de los pueblos ancestrales que mantienen su raíz y vuelo pro­pios, sencillos trabajando por el bien común y con amor a la Tierra.

Miedo, individualismo, depen­dencia, violencias patriarcales, racistas y coloniales, sectaris­mos y corrupción, ilusión en los personeros del sistema y hasta autoengaños, esos y más son vi­rus de los cuales nos debemos prevenir, para contenerlos y vencerlos con conciencia crítica, articulación fraterna de fuerzas y múltiples acciones creativas y decididas.

Ricardo Flores Magón recomen­daba que para no ver al enemigo como gigante, dejemos de estar de rodillas. Es tiempo de levan­tarnos.

UNA HISTORIA DEL MERCADO GLOBAL EN LA MONTAÑA

Hubert Matiúwàa*

“Una persona de Tlacoapa vino a la plaza del pueblo en un día domingo, trajo en su morral 14 botellas de una agua negra. Ese día no vendió nada, volvió cada semana, hasta que una señora se animó a comprar la bebida. ‘Es muy rico y dulce’, dijo. Al escuchar, varias personas se acercaron al vendedor para ofrecerle maíz, frijol y duraznos a cambio de la bebida. Él dijo: ‘Con esta bebida no se puede intercambiar, tiene que ser con dinero, la casa en donde los compro no acepta otras cosas más que dinero’. Por la curiosidad, varias personas se juntaron de tres o de a cinco para juntar dinero y poder comprar la bebida, costaba cuatro rome que equivale a cuatro centavos.

Cuando lo probaron les gustó y por lo dulce lo llamaron iya maskoria (agua de la misericordia), porque era negro y dulce como debe ser el agua de los cielos. El señor que las vendía dijo: ‘Se llamaba Pepsi Cola’. Les gustó tanto, que eligieron a dos personas de la comunidad para ir a buscar el lugar donde la vendían, se fueron caminando hasta Colotlipa y Tlapa. Así empezaron a comprar esta agua, después, todos los domingos se vendía en la plaza y la gente lo consumía, lo usaban para pedir a las novias, se ofrecía a las visitas importantes, lo tomaban en las reuniones, en las fiestas y cuando iban a trabajar, para todo Pepsi Cola, hasta hubo niños que se les bautizo con ese nombre.”

Es la historia de muchas comunidades que fueron cambiando los valores de uso y valores de cambio ante el nuevo mercado global que se expandía en todos los rincones del mundo, cambió el pensamiento y la forma de vida implícita en la economía de cada pueblo.

Entre 1980 y 1990 empieza a extenderse la globalización en las comunidades de la Montaña de Guerrero. Recuerdan los abuelos que en los años hasta los años 60 las relaciones económicas eran distintas a las actuales.

La globalización es un fenómeno económico, cultural e ideológico que cobra auge en los años 70 en todo el mundo gracias al capitalismo. Se basa en reproducir, vender y comprar. La globalización pretende universalizar parámetros de identidad cultural para que la población, sin importar lengua, tradición, historia y cultura, se convierta en consumidora.

Con la llegada de la Pepsi Cola al mercado comunitario se da el desplazamiento de las relaciones económicas comunitarias y con ellas el saber de la autoproducción. El dinero pasa a ser el único medio para la adquisición de productos, que se vuelven objetos y mercancías. Surgen nuevas necesidades, como incorporarse al trabajo asalariado para la adquisición de los principales bienes. Llega la división del trabajo, concepción que no existía en la comunidad y que trajo consigo el reforzamiento del machismo comunitario.

Xuáá (Plaza), era el lugar de intercambio, (ná náxtíkuro’ò), no necesariamente un espacio fijo. Quien necesitaba hacer trueque, viajaba al pueblo donde elaboraban lo que necesitaba y ofrecía su producto, se intercambian maíz, semilla, frijol, animales, ollas, comales. El valor de cambio se definía en función de la necesidad de cada pueblo. Cuentan que hubo un tiempo en que se intercambiaron reses por tijeras, un marrano por un machete, un hacha por dos chivos, comales por frijol, café por ollas, sombreros por pulque.

Existía el dinero (mbukha), pero no como lo conocemos actualmente. La forma en que se pagaba el trabajo era por “cuartilla”, también conocido como meliu’. Era una caja de medición de tres a cuatro kilos de maíz, frijol o algún otro grano de necesidad básica en la región, tenía el mismo valor que el dinero. El intercambio es entre productos como entes dotados de conciencia e historicidad, y el valor que nosotros como personas les damos.

Lo que el mercado global llama “mercancías”, “cosas”, “objetos”, para nosotros son seres vivos, dotados de conciencia como cualquiera de nosotros, van al mercado y son conscientes del lugar que ocupan en la generación de la vida. Cuentan los abuelos que hubo un tiempo donde los seres que ahora son productos tuvieron palabra, su tiempo hizo posible el nuestro, les debemos la vida, por tanto, hay que tratarlos como iguales, no como mercancías, por eso a los elotes se les ofrenda, al pulque se le hace al ritual antes de venderlo y a la calabaza no se le puede golpear.

En los pueblos mè’phàà “Se recomienda no escarbar para extraer camote durante el día domingo porque se van al mercado, “Si alguien lo quiere hacer, se le recomienda que ponga cerca de la mata una bandeja con agua y una mano de metate adentro, a fin de que los camotes no se vayan a bañar al río.” .

*Fragmento del ensayo del poeta mè’phàà de la Montaña de Guerrero. (En NOSOTRXS LXS INDIXS en las altas montañas de Veracruz para la presentación del libro de Hugo Blanco Galdos, febrero de 2020, pdf.)

Hazte peligroso

Subverso (Rap chileno)

El amor siempre ha sido la más peligrosa arma,

lo aprendí de las palabras de las cartas de Pablo Vergara.

Y de mi pueblo que hizo tambalear la dictadura

de chico vi la solidaridad en forma pura:

Ollas comunes, barricadas, huelgas de hambre,

Manos enlazadas y niños contra tanques,

Largas jornadas, juventudes milicianas

Todos en la misma hermano, compañeros, camaradas.

Pero se fue pinocho y todo se acabó

Muchos salieron de la pobreza, pero muchos no.

La Concerta no cumplió con lo que prometió

Y en el fondo a muchos la conciencia a muchas otra vez se les nubló.

Yo nunca creí en sus promesas de alegría

Porque vi cómo nos fueron transformando día tras día.

Imperialismo cultural en nuestras mentes,

Individualismo y sumisión en nuestra gente,

Y hay una situación clarita:

El gobierno es una pega de administración que los ricos licitan

Y si los pobres amenazan sus ganancias

Montan un montaje y mandan al perraje a la balanza.

Pero debajo de la pena y el olvido,

Debajo de la choreza, debajo de los vicios,

Debajo de las amarguras y del arribismo

Yo creo en ti y en la fuerza pa’ enfrentar a tu enemigo

CORO:

Hazte peligroso, hazte inteligente

Alumbra tu mente y ayuda a tu gente

Busca soluciones colectivamente

Nunca más te engrupas con los medios que te mienten

Hazte un rebelde con actitud humana

Haz que se refleje en cada cosa cotidiana

Levanta la voz frente a cualquier injusticia

Siembra más conciencia, piensa y organiza.

Estamos en una guerra que nosotros no empezamos

Odiamos la violencia, pero tampoco somos santos.

Si nos atacan los atacamos,

Pero hace falta que vengamos todos

Porque este mundo no lo cambiaremos

Sin todo nuestro amor y todo nuestro odio.

No hago esta canción pa’ que se sientan bien los convencidos,

Sino pa’ que salgan a servir a sus vecinos

Y sí, servir es el concepto que quise ocupar.

Toda acción que hagamos debe ser útil pa’ los demás.

De qué nos sirve repetir errores del pasado

Tratando al pueblo como si fuera ganado.

Muchos se cansaron, buscaron hacerla corta,

Pero el acelerado nunca ha preparado buenas tortas.

Y yo no niego ni las balas ni las bombas,

Solo quiero ver qué momento en el que más aportan

Pa que mis hermanos de clase no se sientan atacados,

Sino interpretados y envalentonados.

Hay que sembrar, trabajar como hormiga

Y aguantar esas sanas ganas de adelantar la cinta.

Hay que sacar de la tele a la vecina

y sacar la consigna de la realidad misma.

Ni vanguardista ni tampoco anti-partido

porque no nos sirve estar dispersos

por los siglos de los siglos.

Sin organización no somos nada,

si el pueblo no hace política, los políticos mandan.

Los ricos saben quién es su enemigo,

Aprenden de chicos cómo engañarnos

Por eso digo

Hay 2 tipos de personas en esta tierra:

Los que están luchando y los que ni saben que hay una guerra.

Si querís cambiar algo,

Tení que hacerte peligroso, realmente peligroso

Educador popular y luchador incorruptible

Esos son los guerreros que en este tiempo sirven

CORO:

Hazte peligroso, hazte inteligente

Alumbra tu mente y ayuda a tu gente

Busca soluciones colectivamente

Nunca más te engrupas con los medios que te mienten

Hazte un rebelde con actitud humana

Haz que se refleje en cada cosa cotidiana

Levanta la voz frente a cualquier injusticia

Siembra más conciencia, piensa y organiza

Estamos en una guerra de unos pocos contra todo un pueblo

Y odiamos la violencia pero tampoco vamos a someternos.

Si nos maltratan nos defendemos, pero hace falta que luchemos todos

Porque este ejercito de unos cantos pocos necesita crecer pa ser poderoso.

