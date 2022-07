LA CRISIS HÍDRICA Y EL ESCASEZ QUE VIENE

Las escenas de Monterrey, Nuevo León, donde los pobladores

se peleaban por una cubeta de agua, se aventaban para ser los

primeros en la fila y hasta secuestró un comando armado el camión

que llevaba agua para repartir, son un juego de niños con los

problemas que se suscitarán próximamente en muchos lugares.

En la CdMx, hemos sufrido todos los años porque los

pobladores de Iztapalapa y otros lugares de esta capital no cuenten

con agua en sus tuberías. Las fotos con los grifos que no

proporcionan una gota del líquido son persistentes cada año.

El asunto no debía ser ni novedoso ni sorprendente. Libros de

hace dos décadas lo anunciaban.

- Anuncio -

Oro Azul de Maude Barlowe (2001), que se subtitula,

Multinacionales y el robo de agua. Y La Era de Hidrogeno de Jeremy

Rifkin (2004) donde se plantea que los hidrocarburos, finitos, se

acabarán y entonces el agua, compuesta por H 2 O (dos partes de

hidrógeno por una de oxígeno), será el elemento más preciado

como combustible, por el hidrógeno.

Aquí hemos tenido sequías donde frecuentemente vemos

vacas o caballos muertos porque no encontraron donde beber

agua, aunque desgraciadamente eso ocurre en humanos y es poco

difundido.

En Nuevo León, donde gobierna la dupla Samuel García-

Mariana Rodríguez, pensando que todo es cuestión de propaganda,

el mandatario dijo que si la cervecera Heineken (que se hizo

mayoritariamente de la compañía Cuauhtémoc), no liberaba dos

millones de litros de agua concesionados, de los seis que se le

otorgaron y sólo utiliza cuatro, tomaría medidas drásticas. Estamos

sentados esperando que se cumpla la orden.

Y es que un litro de cerveza necesitaba antes 3.4 litros para

producirse, hoy sólo requiere 2.6. Lo que posibilitaría que

solidariamente, palabra que no existe entre comerciantes, pudieran

otorgar el líquido a, los habitantes, sus casi seguros clientes. Pero

no, hay que ganar rápidamente hoy pues el mañana no existe.

En Sonora, por ejemplo, la familia Le Barón, ha utilizado el

agua de muchas comunidades para sembrar nogales, que necesitan

un riego descomunal. Ello ha traído que: El Barzón, la agrupación

campesina, haya señalado que la familia mencionada ha perforado

más de 300 pozos y tengan 53 represas a cinco kilómetros del Río

Carmen, afectando a mil 300 agricultores de Buenaventura, Ciudad

Ahumada y Namiquipa.

Mujeres de los ejidos Constitución y Benito Juárez solicitan a

la gobernadora, Maru Campos, que se quite los tacones y las

acompañe a recuperar sus fuentes de vida (La Jornada, 4 de julio)

en la presa La Boquilla, ubicada en San Francisco de Conchos.

La mandataria que desea meter a la cárcel a Javier Corral, ha

optado por la indiferencia.

Dice viene el doctor en economía, Américo Saldívar. El asunto

tiene varias caras: regeneración de la flora y la fauna para que se

cuente con más lluvias en un momento de cambio climático, utilizar

el líquido en los asuntos más indispensables, reparación de tuberías

donde se desperdicia más del 40 por ciento y lejos de

desperdiciarlo, reciclarlo y captar en tambos el agua de lluvia

(periodistasunidos.com.mx, 4 de julio).

Esto es casi imposible en ciudades donde se dilapida frenética

y absurdamente para lavar carros, regar jardines o limpiar patios,

siendo que el agua es de todos e indispensable para los más

elemental, la vida de habitantes y la del medio ambiente.

Esta crisis ha traído la desertificación, la deforestación y la

migración entre otros graves problemas.

En un pequeño, aunque enorme artículo titulado: El agua es

tema político, pero también de educación. Todo comienza en el

núcleo familiar, de la gran Karina Álvarez, dice: el agua de la

lavadora no va al drenaje sino la captamos en botes para usarla en

baños, igual la del lavado de manos y dientes, que se acumula en

bandejas para usarlo en otros menesteres. La gran cultura en

Xochimilco.

Y señala: la ducha debe ser limitada y precisa; es necesario

captar el agua de lluvia, es indispensable una cisterna y ninguna

llave debe estar abierta más de 10 minutos.

Deberes del ciudadano responsable, pero las omisas

autoridades deben hace su parte corrigiendo desperfectos de

tuberías viejísimas, más obligar a respetar el medio ambiente y

meter en orden a las trasnacionales abusadoras.

[email protected]

@jamelendez44