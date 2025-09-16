La creciente pérdida de soberanía del país frente a EUA

Los aranceles de 50% establecidos a las importaciones provenientes de países con los que México no tiene tratado de libre comercio, están dirigidos sobre todo a China. A pesar de que la presidenta del país señale que dicha decisión “no está pensada en función de las negociaciones con Estados Unidos, sino de un proyecto nacional”, es obvio que esta acción se inscribe dentro de las demandas establecidas por el gobierno de EUA de que México compre menos de China y pase a comprarle más a EUA, para que este país pueda reducir el déficit de comercio exterior que tiene con el nuestro. Los aranceles establecidos a las importaciones chinas no fortalecerán a la economía nacional, pues el país no cuenta con capacidad productiva, ni con política económica para sustituir las importaciones provenientes de tal país.

Se dice que el arancel de 50% a las importaciones de autos chinos tiene el objetivo de proteger la industria automotriz, pero por otro lado el gobierno bajará los aranceles a la importación de autos usados provenientes de EUA, lo cual no solo afectará a la industria automotriz ubicada en México, sino que aumentará la contaminación en las grandes ciudades, debido a que se dejarán de importar los autos chinos eléctricos y vendrán autos usados de EUA que usan combustibles contaminantes.

Además, el gobierno mexicano, en el paquete económico presentado el 8 de septiembre al Congreso, contempla eximir del pago de aranceles a ciertos productos de la canasta básica, evidenciando que México facilitará las mayores importaciones provenientes de EUA, y esto es justo lo que este país quiere, que México le compre más para impulsar su producción, a costa de afectar a los productores nacionales que elaboran dichos bienes, por lo que aumentará el desempleo y se frenará más el crecimiento de la economía mexicana y seguirá comprometiéndose la seguridad y soberanía alimentaria.

Señala el gobierno que el objetivo de aumentar el gravamen a la importación de diversas mercancías de las industrias automotriz, textil, vestido, electrodomésticos y otros tantos productos es impulsar el Plan México y el mercado interno. El problema es que esos aranceles no van acompañados de política industrial, agrícola y crediticia que hagan viable el incremento de la inversión productiva, el impulso a la sustitución de importación y la industria nacional.

El gobierno mexicano en lugar de establecer aranceles de 50% a los autos chinos, debe negociar como lo hace el gobierno de EUA de decirle a otros países que si no quieren esos aranceles que vayan al país a invertir y los produzcan ahí y así las inversiones chinas impulsarían la industria nacional, el empleo y se reduciría el déficit de comercio exterior que se tiene. Ello no lo plantea el gobierno mexicano, debido a que sabe que el gobierno de EUA se opone a que aumente la presencia de China en el país. El gobierno se supedita a los intereses de EUA, y no le establece aranceles a las importaciones y le pasa a comprar más a costa de dejar de importar de China, sin pedir nada a cambio.

Ante la incapacidad de avanzar en la sustitución de importaciones de los productos provenientes de China, los aranceles de 50% a tales productos incrementarán la inflación en el país debido a que la reducción de esta ha descansado en gran medida en el abaratamiento de las importaciones de los productos chinos. Al aumentar la inflación, lo mismo acontecerá con la tasa de interés, lo que seguirá afectando las finanzas del sector público y privado, con los consecuentes recortes del gasto e inversión y caída de la economía y del empleo, todo ello por seguir las directrices de EUA y no tener políticas propias a favor de la producción nacional. No se podrán frenar muchas importaciones chinas tanto porque no se pueden producir internamente, como porque tampoco pueden ser sustituidas por importaciones de EUA y de serlo, resultarían más caras.

La mayor recaudación tributaria que espera el gobierno con esos altos aranceles a las importaciones de China no contrarrestará el impacto negativo que ellos ocasionarán sobre precios y la tasa de interés que seguirán presionando sobre las finanzas públicas.

El gobierno se subordina a las demandas de EUA esperando mejor trato en las negociaciones comerciales, pero lo que está aconteciendo es todo lo contrario. EUA está logrando todo lo que quiere. México dejará de comprar a China y le comprará más a EUA y eliminará las barreras comerciales establecidas a ciertos productos y le abrirá mayores espacios de inversión en sectores estratégicos en el país. El gobierno cede y compromete la soberanía del país, como el desarrollo agrícola e industrial, todo por mantener el T-MEC como si este estuviera impulsando el crecimiento económico del país, cuando las únicas favorecidas han sido las empresas transnacionales ubicadas en México.

Al no establecer aranceles a las importaciones provenientes de EUA y al no tener política industrial y agrícola, México no defiende a los productores nacionales, por lo que la economía pasará a tener mayores problemas de los que ya enfrenta.

En lugar de que el gobierno mexicano impulse una asociación con países latinoamericanos y del Caribe para negociar en mejores términos con EUA para obtener mejores tratos comerciales, tecnológicos y financieros para impulsar el desarrollo de los países del área, opta por subordinarse a las directrices del gobierno de Trump y establece aranceles de 50% a las importaciones provenientes de China y mantiene las importaciones provenientes de EUA libre de aranceles. Ello evidencia la clara decisión del gobierno del país de posicionarse más con el vecino del norte y establecer una gran distancia con la segunda economía del mundo que pronto superará a EUA, la cual no tiene perspectivas de recuperar el papel y lugar que ha perdido en la economía mundial.

