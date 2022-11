“¿Te vas a preocupar de la corrupción hasta que la corrupción entre a tu casa?

¿Qué nación estamos forjando para nuestra vejez?”

Una forma de justificar la corrupción y desestimarla es que en esta estamos todos incluidos: policías, inspectores, agentes de tránsito, funcionarios públicos, políticos y desde luego, los gobernados. Pero, ¿nos hemos preguntado los ciudadanos de a pie si esto es así?

En realidad, ese es el discurso oficial para justificar que la corrupción es algo común y por ende, usual. Sin embargo, esto no es así; la corrupción no somos todos, es un sistema de represión para los gobernados, una forma de justificar la incompetencia de los servidores públicos y la creación de instituciones que justifican lo injustificable.

Muchos de los recursos económicos del Estado, se esfuman en sistemas de contraloría, unidades de vigilancia, hasta comisiones de derechos humanos y de fiscalías anti-corrupción, sin embargo, no pasa nada con ellas, precisamente por ello, es necesario crear otro organismo similar que las revise, audite, etcétera, y así llegaremos al infinito en la creación de instituciones, siendo digno de recordar esa sentencia lapidaria que sostiene: ¿Quien custodia a los custodios?

Verdaderamente, la corrupción es un sistema de represión para los gobernados, pues ¿cuantas veces hemos llegado a ese extremo de la dádiva, atendiendo a que, no hay citas en las oficinas de gobierno para realizar un trámite urgente, o bien, que se requiere de licencias, permisos, autorizaciones, etc. con requisitos imposibles de cumplir? En pocas, palabras, se crea el problema en la ley, para justificar la corrupción.

Incluso, muchas veces nos hemos topado con el problema en una ventanilla gubernamental en donde recordamos ese dicho: ¿qué es primero el huevo o la gallina? Y esto se debe a que, por ejemplo, para cumplir con algún trámite, el primer paso es sellar un documento en una oficina, y al mismo tiempo, hay que pagar en otra oficina, sin que sea posible hacer ambas cosas de forma simultánea, por ende el camino más sencillo es nuevamente: la corrupción que provoca la propia ley.

Desde luego que, cualquiera diría que para combatir la corrupción están los tribunales, los juzgados, los medios de defensa, pero esto a lo largo de la historia de nuestro país nos hemos dedicado a observar que no sucede de esa forma, al contrario, existen muchos problemas de corrupción en esos Palacios de Justicia, también, causados por la ley.

En muchas ocasiones, para provocar la corrupción, la propia legislación apuesta al error del justiciable y por ende, magistrados, ministros y jueces descansan ante la existencia de un medio de defensa que les incomoda resolver, y entonces la salida alterna es esa corrupción.

Pero, las instancias administrativas, esto es las dependencias públicas, donde diariamente se realizan los trámites por parte de los gobernados, así como los propios tribunales, juzgados, justificándose como instituciones de un Estado de derecho, se sustentan sus actuaciones y de paso su corrupción en la ley, por ende, el problema de origen de la corrupción es la propia ley.

Y, ¿qué encontramos entonces en los órganos legislativos que crean esas leyes?, simplemente, palacios legislativos cerrados para los gobernados de a pie, es un hecho notorio y que está en boca de todos, que los legisladores no leen las iniciativas de ley que aprueban, no tienen conocimiento de los temas a debatir, han convertido los palacios legislativos en espectáculos lamentables al observar que se impiden el uso de la palabra, otros llegan disfrazados, unos más con mantas, otros se golpean, incluso, algunos recordamos aquel día lamentable de 1995 de la aprobación al aumento del IVA del 10% al 15% que a un diputado se le puso a sus desplantes el mote de: “la roqueseñal”. Y todo esto, se debe a que se legisla sin responsabilidad alguna.

Resulta que los legisladores están en todo menos en el estudio de las leyes y al poco tiempo ya se reeligieron o bien, ya están en otro cargo público. Todo esto nos orilla a concluir que hace falta en el sistema jurídico mexicano una ley de responsabilidades legislativas, para que se someta a los legisladores a su deber, y no solamente se quede en la simbología de la protesta a la Constitución. Sin embargo, esa ley, no existe, por obvias razones, es más, existe ya una ley de responsabilidad administrativa, esto es para que los errores de la administración publica sean indemnizables, pero respecto al legislador que cuenta con mucha mayor responsabilidad al aprobar cualquier ley, resulta que no tiene consecuencia alguna por sus acciones y omisiones, mas que, el reproche momentáneo y después, el olvido de sus actos por los propios votantes. Por ello es que, resulta falso que: “la corrupción somos todos” fundació[email protected]