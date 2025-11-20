Cornada La Cornada FacebookTwitterPinterestWhatsAppCopy URLVKImpresión La Redacción noviembre 20, 2025 Por ir al galope, el programa de vivienda atropella muchas cosas FacebookTwitterPinterestWhatsAppCopy URLVKImpresión Temas Más noticias Nacional Pese a aranceles, México se mantiene como primer socio comercial de EU La Jornada - noviembre 19, 2025 Alejandro Alegría Ciudad de México. Las exportaciones mexicanas a Estados Unidos sumaron 45 mil 146 millones de dólares en agosto, monto que se tradujo en un... Internacional “Silencio, cerdita”, responde Trump a periodista que le preguntó sobre el caso Epstein La Jornada - noviembre 19, 2025 The Independent Washington. El presidente Donald Trump exigió a una periodista que guardara “silencio, cerdita (piggy)” cuando la reportera lo cuestionó sobre los archivos del pedófilo... Últimas Padres de Tepatlaxco cierran carretera por entrega de terrenos de escuelas a la Conavi Martín Hernández Alcántara - Rompe Jhovanni Oliver acuerdo con Segob; impide registro de dos planillas a la renovación del Sindicato de Burócratas Yadira Llaven Anzures - 1 hora Pérdidas diarias por bloqueos carreteros en Puebla pueden ascender a 8 millones de dólares: Sedetra Patricia Gutiérrez Rodríguez - 1 hora Se crearán 20 mil empleos directos y 40 mil indirectos en el Polo de Desarrollo de San José Chiapa: Armenta Yadira Llaven Anzures - 1 hora Creará DIF de Puebla nueva dirección de protección a menores con asistencia del gobierno estatal Patricia Méndez - 1 hora Últimas Padres de Tepatlaxco cierran carretera por entrega de terrenos de escuelas a la Conavi Martín Hernández Alcántara - Rompe Jhovanni Oliver acuerdo con Segob; impide registro de dos planillas a la renovación del Sindicato de Burócratas Yadira Llaven Anzures - 1 hora Pérdidas diarias por bloqueos carreteros en Puebla pueden ascender a 8 millones de dólares: Sedetra Patricia Gutiérrez Rodríguez - 1 hora Se crearán 20 mil empleos directos y 40 mil indirectos en el Polo de Desarrollo de San José Chiapa: Armenta Yadira Llaven Anzures - 1 hora Creará DIF de Puebla nueva dirección de protección a menores con asistencia del gobierno estatal Patricia Méndez - 1 hora Relacionadas Padres de Tepatlaxco cierran carretera por entrega de terrenos de escuelas a la Conavi Martín Hernández Alcántara - Padres y madres de familia, docentes y directivos de cuatro instituciones educativas indígenas de Tepatlaxco de Hidalgo realizaron este miércoles un bloqueo intermitente... Rompe Jhovanni Oliver acuerdo con Segob; impide registro de dos planillas a la renovación del Sindicato de Burócratas Yadira Llaven Anzures - En el arranque de la contiendan para la renovación de la dirigencia del Sindicato de Burócratas del estado de Puebla, el secretario general, Jhovanni... Pérdidas diarias por bloqueos carreteros en Puebla pueden ascender a 8 millones de dólares: Sedetra Patricia Gutiérrez Rodríguez - En Puebla, las pérdidas provocadas por bloqueos carreteros pueden ascender a 8 millones de dólares diarios, según cálculos oficiales de la Secretaría de Desarrollo... Más noticias Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen La Redacción - Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan... Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios La Redacción - Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los... Hamas insiste en liberación de 7 dirigentes palestinos en canje por rehenes israelíes La Redacción - Afp Gaza. Hamas insiste en que la lista de presos que Israel va a excarcelar en virtud del acuerdo de alto al fuego en Gaza...