Cornada La Cornada FacebookTwitterPinterestWhatsAppCopy URLVKImpresión La Redacción noviembre 14, 2025 Es malo que no funcionen las plantas de tratamiento de aguas residuales y más todavía más grave que se cobre el saneamiento FacebookTwitterPinterestWhatsAppCopy URLVKImpresión Temas Más noticias Internacional Venezuela exige acciones legales internacionales contra EU por ataques a embarcaciones La Jornada - noviembre 13, 2025 Caracas. El gobierno de Venezuela llamó este jueves a ejecutar acciones legales contra Estados Unidos por los ataques perpetrados contra embarcaciones en el Caribe,... Internacional Tesoro de EU relaciona a personas y casinos mexicanos con el cártel de Sinaloa La Jornada - noviembre 13, 2025 Dora Villanueva Estados Unidos. Un par de días después de que México anunciara el bloqueo de una serie de establecimientos y páginas de apuestas involucradas... Últimas “Limpia” del grupo de fiscales del Edomex que controlaban la FGE Isaí Pérez Guarneros - Los funcionarios removidos de la FGE fueron herencia de anteriores administraciones: Armenta Isaí Pérez Guarneros - 18 mins Fredy Erazo deja el Poder judicial y es nombrado Fiscal en Investigación de Delitos de Alta Incidencia Isaí Pérez Guarneros - 20 mins Pleno del Consejo de la Judicatura nombra por unanimidad a Pedro Antonio Martínez como nuevo presidente Isaí Pérez Guarneros - 21 mins Hay crisis hídrica en Puebla, con pérdidas de 50% de agua en conducción urbana y riego agrícola: Ceaspue Yadira Llaven Anzures - 22 mins Últimas “Limpia” del grupo de fiscales del Edomex que controlaban la FGE Isaí Pérez Guarneros - Los funcionarios removidos de la FGE fueron herencia de anteriores administraciones: Armenta Isaí Pérez Guarneros - 18 mins Fredy Erazo deja el Poder judicial y es nombrado Fiscal en Investigación de Delitos de Alta Incidencia Isaí Pérez Guarneros - 20 mins Pleno del Consejo de la Judicatura nombra por unanimidad a Pedro Antonio Martínez como nuevo presidente Isaí Pérez Guarneros - 21 mins Hay crisis hídrica en Puebla, con pérdidas de 50% de agua en conducción urbana y riego agrícola: Ceaspue Yadira Llaven Anzures - 22 mins Relacionadas “Limpia” del grupo de fiscales del Edomex que controlaban la FGE Isaí Pérez Guarneros - La Fiscalía General del Estado (FGE) anunció oficialmente el inicio de una investigación interna contra tres de sus principales fiscales, quienes renunciaron la semana... Los funcionarios removidos de la FGE fueron herencia de anteriores administraciones: Armenta Isaí Pérez Guarneros - Grupos procedentes de otros estados que se enquistaron durante la gestión de Gilberto Higuera Bernal fueron “depurados” para erradicar prácticas de corrupción heredadas en... Fredy Erazo deja el Poder judicial y es nombrado Fiscal en Investigación de Delitos de Alta Incidencia Isaí Pérez Guarneros - Este jueves se confirmó que el magistrado Fredy Erazo Juárez deja el Poder Judicial del Estado para asumir la titularidad de la Fiscalía Especializada... Más noticias Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen La Redacción - Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan... Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios La Redacción - Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los... Hamas insiste en liberación de 7 dirigentes palestinos en canje por rehenes israelíes La Redacción - Afp Gaza. Hamas insiste en que la lista de presos que Israel va a excarcelar en virtud del acuerdo de alto al fuego en Gaza...