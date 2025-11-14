Viernes, noviembre 14, 2025
Cornada

La Cornada

La Redacción

Es malo que no funcionen las plantas de tratamiento de aguas residuales y más todavía más grave que se cobre el saneamiento

Temas

Más noticias

Internacional

Venezuela exige acciones legales internacionales contra EU por ataques a embarcaciones

La Jornada -
Caracas. El gobierno de Venezuela llamó este jueves a ejecutar acciones legales contra Estados Unidos por los ataques perpetrados contra embarcaciones en el Caribe,...
Internacional

Tesoro de EU relaciona a personas y casinos mexicanos con el cártel de Sinaloa

La Jornada -
Dora Villanueva Estados Unidos. Un par de días después de que México anunciara el bloqueo de una serie de establecimientos y páginas de apuestas involucradas...

Últimas

Últimas

Relacionadas

“Limpia” del grupo de fiscales del Edomex que controlaban la FGE

Isaí Pérez Guarneros -
La Fiscalía General del Estado (FGE) anunció oficialmente el inicio de una investigación interna contra tres de sus principales fiscales, quienes renunciaron la semana...

Los funcionarios removidos de la FGE fueron herencia de anteriores administraciones: Armenta

Isaí Pérez Guarneros -
Grupos procedentes de otros estados que se enquistaron durante la gestión de Gilberto Higuera Bernal fueron “depurados” para erradicar prácticas de corrupción heredadas en...

Fredy Erazo deja el Poder judicial y es nombrado Fiscal en Investigación de Delitos de Alta Incidencia

Isaí Pérez Guarneros -
Este jueves se confirmó que el magistrado Fredy Erazo Juárez deja el Poder Judicial del Estado para asumir la titularidad de la Fiscalía Especializada...

Más noticias

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

Hamas insiste en liberación de 7 dirigentes palestinos en canje por rehenes israelíes

La Redacción -
Afp Gaza. Hamas insiste en que la lista de presos que Israel va a excarcelar en virtud del acuerdo de alto al fuego en Gaza...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025