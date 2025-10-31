Cornada La Cornada FacebookTwitterPinterestWhatsAppCopy URLVKImpresión La Redacción octubre 31, 2025 ¿Qué les parecen los pretextos que utiliza Audi para ocultar su crisis? FacebookTwitterPinterestWhatsAppCopy URLVKImpresión Temas Más noticias Nacional Corte revierte acuerdo de Piña: deja firme sentencia que obliga a minera a pagar 2.8 mmdp La Jornada - octubre 30, 2025 Iván Evair Saldaña Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó este jueves firme la sentencia de un tribunal colegiado... Nacional Calica podrá ingresar a predios de cantera sólo para restaurar zona explotada, determina Tribunal Federal La Jornada - octubre 30, 2025 la Redacción Ciudad de México. Un Tribunal Federal determinó que la empresa Calizas Industriales del Carmen (Calica) ingrese a los predios de cantera únicamente para... Últimas 00:02:29 Abundan sobornos a custodios y fuertes intereses económicos en los penales de Puebla: SSP Yadira Llaven Anzures - Escándalo en el penal de Puebla: investiga SSP videos de fiestas con cervezas Yadira Llaven Anzures - 2 horas Tras ocho años de cierre, el Hospital del IMSS San Alejandro reabre parcialmente en Puebla Yadira Llaven Anzures - 3 horas En Puebla, juez liberó a primer imputado por violencia vicaria de América Latina: ONG Martín Hernández Alcántara - 3 horas No se garantizó la paridad de género en la elección de dirigente municipal del PAN, confirma Sala Regional del TEPJF Efraín Núñez - 3 horas Últimas 00:02:29 Abundan sobornos a custodios y fuertes intereses económicos en los penales de Puebla: SSP Yadira Llaven Anzures - Escándalo en el penal de Puebla: investiga SSP videos de fiestas con cervezas Yadira Llaven Anzures - 2 horas Tras ocho años de cierre, el Hospital del IMSS San Alejandro reabre parcialmente en Puebla Yadira Llaven Anzures - 3 horas En Puebla, juez liberó a primer imputado por violencia vicaria de América Latina: ONG Martín Hernández Alcántara - 3 horas No se garantizó la paridad de género en la elección de dirigente municipal del PAN, confirma Sala Regional del TEPJF Efraín Núñez - 3 horas Relacionadas 00:02:29 Abundan sobornos a custodios y fuertes intereses económicos en los penales de Puebla: SSP Yadira Llaven Anzures - Los penales en el estado de Puebla es un tema muy álgido por el manejo de intereses y el gran flujo de recursos económicos que orilla... Escándalo en el penal de Puebla: investiga SSP videos de fiestas con cervezas Yadira Llaven Anzures - La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla inició una investigación inmediata, tras la difusión en redes sociales de videos presuntamente grabados dentro del Centro Penitenciario de San Miguel,... Tras ocho años de cierre, el Hospital del IMSS San Alejandro reabre parcialmente en Puebla Yadira Llaven Anzures - Después de permanecer cerrado durante más de ocho años a causa de los daños estructurales provocados por el sismo de 2017, el Hospital General Regional (HGR)... Más noticias Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen La Redacción - Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan... Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios La Redacción - Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los... Hamas insiste en liberación de 7 dirigentes palestinos en canje por rehenes israelíes La Redacción - Afp Gaza. Hamas insiste en que la lista de presos que Israel va a excarcelar en virtud del acuerdo de alto al fuego en Gaza...