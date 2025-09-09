La Cornada

Martes, septiembre 9, 2025
¿Solo hay 11 o son más los que han sido reclutados por grupos delictivos?

Trump deberá pagar 83.3 mdd a escritora E. Jean Carroll por difamación, ratifica tribunal

La Jornada -
Reuters Nueva York. Un tribunal federal de apelaciones rechazó este lunes anular un veredicto de un jurado de 83.3 millones de dólares contra el presidente...
Internacional

Demócratas exhiben carta sexual atribuida a Trump en álbum de Epstein

La Jornada -
Ap Washington. Los demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron el lunes una carta de contenido sexualmente sugestivo dirigida a...

Liberan a 11 de 12 desaparecidos en Amozoc, reclutados por grupos criminales: FGE

Yadira Llaven Anzures -
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla confirmó la mañana de este lunes la liberación de 11 de 12 personas reportadas como desaparecidas...

Los 12 desaparecidos en Amozoc fueron enganchados con oferta de trabajo falsa: SSP

Yadira Llaven Anzures -
Las 12 personas desaparecidas en el municipio de Amozoc, en la última semana, fueron enganchados por grupos criminales, tras acudir a una oferta de...

16 mecanismos de participación propone la iniciativa de ley ciudadana elaborada por ONG

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
16 mecanismos de inclusión de la sociedad se plantean en la iniciativa de Ley de Participación Ciudadana, respaldada por una treintena de organizaciones de...

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Tren Pachuca-Ciudad de México, listo para primer semestre de 2027: CSP

La Redacción -
Ricardo Montoya, corresponsal Zempoala, Hgo. La presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo estimó hoy que el proyecto del tren Pachuca -Ciudad de México terminará para el...

