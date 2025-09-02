La Cornada

Martes, septiembre 2, 2025
A lo mejor no está desfondado el PRI, pero no se le mira el fondo

Israel se adentra con tanques en la ciudad de Gaza y más familias huyen

La Jornada -
Reuters El Cairo. Israel se adentró con tanques en la ciudad de Gaza y detonó vehículos cargados de explosivos en un suburbio, mientras los ataques...
Nacional

Con la misión de sanear al PJ de corrupción y nepotismo reciben ministros bastón de mando indígena

La Jornada -
Iván Evair Saldaña, Gustavo Castillo y César Arellano Ciudad de México. En punto de las 16 horas, el Zócalo capitalino se convirtió este lunes en...

Sheinbaum destaca proyectos en Puebla durante su Primer Informe de Gobierno

Yadira Llaven Anzures -
En su Primer Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó un balance de su gestión, destacando el progreso de 10 proyectos estratégicos...

El MP federal pide a un juez que se le imputen cargos de daños a vías de comunicación a los defensores del agua Pascual...

Efraín Núñez -
El Ministerio Público federal pidió a un juez que se le imputen cargos de daños a las vías generales de comunicación a Pascual Bermúdez...

Comando asesina a Efrén Ramírez, dueño de Joyerías London, en asalto a su domicilio en La Calera

Isaí Pérez Guarneros -
Efrén Ramírez Maldonado, fundador y propietario de Joyerías London, murió la tarde de este lunes en el Hospital Betania de la capital poblana tras...

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Tren Pachuca-Ciudad de México, listo para primer semestre de 2027: CSP

La Redacción -
Ricardo Montoya, corresponsal Zempoala, Hgo. La presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo estimó hoy que el proyecto del tren Pachuca -Ciudad de México terminará para el...

