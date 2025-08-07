La Cornada

Jueves, agosto 7, 2025
Todavía no hay fecha para San Alejandro, pero ya están listos los parquímetros

Corte ampara a Lorenzo Córdova contra mención en libros de texto; ordena a SEP reeditarlos

La Jornada -
Iván Evair Saldaña Ciudad de México. En su última sesión antes de su extinción, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación...
Tesoro de EU bloquea cuentas de personas vinculadas al ‘Cártel del Noreste’

La Jornada -
Ciudad de México. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro estadounidense bloqueó las cuentas de cuatro personas vinculadas con el Cartel...

A diario van al corralón siete motos por falta de placas o documentos: SSP

Isaí Pérez Guarneros -
De enero a julio de 2025, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ha enviado en promedio siete motocicletas diarias al corralón por no contar...

Gobierno estatal estudia cómo sustituir 5 mil 764 mototaxis de 85 municipios

Isaí Pérez Guarneros -
El gobierno del estado, encabezado por Alejandro Armenta, analiza alternativas de transporte público para sustituir a los 5 mil 764 mototaxis que se han...

Revista vehicular busca frenar concesiones irregulares en transporte público: Armenta

Isaí Pérez Guarneros -
El gobernador Alejandro Armenta afirmó este martes que un exfuncionario público llegó a acumular mil concesiones de transporte público en Puebla, en el marco...

Juez ordena prisión domiciliaria a Bolsonaro por presunto plan golpista

La Redacción -
Reuters La Corte Suprema de Brasil emitió el lunes una orden de arresto domiciliario para el expresidente Jair Bolsonaro, quien está siendo juzgado por presuntamente...

Ya informé lo que tenía que decir: Adán Augusto sobre caso Bermúdez

La Redacción -
A su llegada a la reunión a la sesión del Consejo Nacional de Morena, y por primera vez de viva voz desde que estalló...

Protestan en el Ángel de la Independencia contra genocidio del pueblo palestino

La Redacción -
Emir Olivares Alonso Ciudad de México. Una treintena de personas se manifestó este domingo al pie del Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México,...

