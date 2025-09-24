Miércoles, septiembre 24, 2025
La Comuna intervendrá fachadas de 16 casonas históricas en la tradicional “calle de los dulces”

Destinarán recursos por 1.2 millones de pesos

Patricia Méndez

La gerencia del Centro Histórico de Puebla anunció la rehabilitación de 16 fachadas de casonas ubicadas sobre la avenida 6 Oriente, popularmente conocida como “la calle de los dulces”, con un presupuesto de 1.2 millones de pesos y lineamientos que limitan la intervención a la parte frontal de cada inmueble.

Consulta: Busca ayuntamiento de la ciudad de Puebla inversión de 3.5 mdp remodelar fachadas de tres templos: Guerra

La funcionaria a cargo, Aimeé Guerra Pérez, puntualizó que la dependencia no cuenta con facultades legales para intervenir otras áreas o interiores de los edificios y que solo procederá sobre los espacios visibles, tras obtener “los permisos de todos los propietarios”, con la condición de que los predios formen parte del catálogo de monumentos históricos y mantengan un uso habitacional o mixto.

“Son 16 fachadas de la calle de los dulces, solo la fachada, no podemos intervenir más, y para esto contamos con los permisos de todos los propietarios (…) si hay algún aplanado que se esté desprendiendo, se arregla, se retira la hierba parásita y se coloca ácido para que no vuelva a crecer, se arreglan todos los cables y se pinta en un color dependiendo del siglo”, detalló Guerra.

Los trabajos contemplan pintura –el color dependerá del siglo de construcción de cada inmueble–, aplanado de mampostería, eliminación de vegetación nociva y el reordenamiento del cableado frontal. Enfatizó que la rehabilitación acata rigurosamente los criterios patrimoniales establecidos para inmuebles históricos.

Por otro lado, la gerente del Centro Histórico adelantó que, con otra partida presupuestal, se dará mantenimiento a las esculturas de la calle 5 de Mayo, muchas de las cuales presentan daños y actos de vandalismo. Aunque no precisó el monto destinado a este rubro, remarcó la urgencia de rescatar el valor artístico y público de estos elementos.

El plan de intervención busca mejorar la imagen urbana de uno de los corredores turísticos y comerciales más emblemáticos del centro poblano, y se realiza bajo supervisión técnica y patrimonial para asegurar la integridad y autenticidad de los inmuebles y su entorno.

Puedes leer: Hay 13 fachadas en el Centro Histórico que representan trampas mortales en caso de sismo: Colegio de Ingenieros

Naasón Joaquín se declara inocente de cargos de tráfico sexual en tribunal de Nueva York

La Jornada -
Ap Nueva York. El líder de la Iglesia mexicana La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, se declaró inocente este martes de cargos de tráfico sexual...
Internacional

Solución de dos Estados pondría fin a escalada de muerte y destrucción en Gaza: Guterres

La Jornada -
La Jornada Online En el marco de la 80 Asamblea General, el secretario general de la Organización de la Naciones Unidad (ONU), António Guterres, condenó...

