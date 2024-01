La colección La Izquierda Mexicana del siglo XX, una biblioteca de la izquierda en el país

La colección La Izquierda Mexicana del siglo XX es toda una biblioteca, “un compendio monumental que cuenta una historia que no había sido antes contada. Una historia sucedida más no escrita”, escribe Julio César Ocaña respecto a esta serie de publicaciones coordinada por Arturo Martínez Natera, ex líder estudiantil en 1968.

La colección La izquierda mexicana del siglo XX, se integra por cuatro tomos: Libro 1. Cronología; Libro 2. Movimientos sociales; Libro 3. Artes y humanidades; y Libro 4. Rojos: Diccionario biográfico.

En el Libro 1. Cronología, se presenta como “un mural imprescindible para la adquisición de una visión global de la presencia de la izquierda mexicana en el siglo XX”.

Ello, porque a pesar de las persecuciones, intentos de exterminio y de exclusión tanto física como intelectual de quienes la conformaron, la izquierda dejó una impronta en los más importantes acontecimientos.

Lo anterior, porque desempeñó un papel protagónico en la preparación y en la realización de la Revolución mexicana, en el Congreso Constituyente, en la Convención de Aguascalientes, en la fundación de instituciones, en las transformaciones estructurales del país entre 1934 y 1940.

Asimismo, porque resistió la ola regresiva y las consecuencias de la Guerra Fría; así como emergió con toda su fuerza en el movimiento de 1968, que es el acontecimiento político y social más importante de la segunda mitad del siglo XX.

En el Libro 2. Movimientos sociales, se presenta una compilación de las grandes proezas sociales y políticas que han marcado y transformado al país, desde principios del siglo XX hasta los últimos acontecimientos del siglo XXI.

Es un libro que consigna los principales episodios de la lucha social, que dibujan la identidad de un pueblo movilizado hacia la democracia, un pueblo indignado por la impunidad y la corrupción, que se ha engendrado en los diferentes sectores políticos y sociales.

Se define además como una mirada a la historia política del siglo XX mexicano, desde el primer movimiento con los obreros en 1907, que generó tradiciones de lucha y resistencia y relaciones con el Estado hasta los indignantes hechos, ya en el siglo XXI, en Ayotzinapa.

En suma, este segundo volumen se conforma por los testimonios de algunos de los protagonistas principales de los movimientos y las aportaciones de especialistas muy destacados.

A su vez, el Libro 3. Artes y Humanidades, está dedicado a la participación de personajes de izquierda en el campo de las artes y las humanidades en México.

En este volumen, se deja ver la impronta cultural de la izquierda mexicana, manifiesta a través de las bellas artes y sus creadores.

“Nada se concibe en el México del siglo XX sin la presencia de los pintores, escritores, cineastas, de la izquierda en nuestro país”, como ha considerado su coordinador Arturo Martínez Nateras.

A su vez, el Libro 4. Rojos: Diccionario biográfico, contiene cinco mil 200 semblanzas de personajes de la izquierda mexicana, así como de los clásicos del marxismo, los dirigentes de la Revolución cubana y diversas personalidades latinoamericanas. S

Es un libro de mil 144 paginas, cinco mil 300 semblanzas en las que aparecen 732 mujeres, 333 presos políticos y más de 200 mexicanos en la Internacional Comunista. Dicho capítulo, fue hecho con la colaboración de un par de escritores rusos que se han dedicado a las biografías de militantes latinoamericanos.

Para Arturo Martínez Nateras, quien se ha reafirmándose con orgullo como “rojo”, “rojillo”, vocablos que durante largos años fueron utilizados de manera despectiva para referirse a los comunistas, este proyecto editorial es considerado como “un sueño de letras”.

Lo anterior, dijo el militante y líder de las Juventudes Comunistas de México en la década de los años 60 del siglo anterior, porque cuya concreción requirió tres sexenios y medio: desde el de Vicente Fox hasta lo que va del de Andrés Manuel López Obrador, y tres rectores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): Juan Ramón de la Fuente, José Narro y Enrique Graue.

“Me siento contento, satisfecho. Esta obra la concebimos con Marcos Leonel Posadas, quien ya falleció. Después de que empezamos a darla, adquirimos conciencia de que nos habíamos quedado en la orilla, que la izquierda mexicana, durante todo el siglo XX luchó, aportó, creó, padeció cárcel, todo tipo de represiones para que ganara un individuo como Vicente Fox, que fue el primero en sacar al PRI de Los Pinos”, resaltó el activista en una pasada presentación.

De paso, expuso que para él “no ganamos el poder, no perdamos la memoria. Ésa es mi batalla, ésa es mi tarea y en eso voy a seguir empeñando los esfuerzos y vida que me queden.”

En suma, dijo que la colección La Izquierda Mexicana del siglo XX “es un rescate de la memoria completamente inédito, organizado en orden alfabético, empezando por los que estuvieron en las Islas Marías y por la importante cantidad de presos en Lecumberri”.

“Es un compendio que me ha dejado satisfecho y ya estamos preparando la segunda edición de toda la colección que esperamos pueda ser de 10 mil ejemplares para que se coloquen en cada una de las bibliotecas públicas, como parte de un ejercicio de nuestro derecho a la memoria, a la verdad, a la reparación integral y a la compensación “, concluyó Martínez Nateras.

Incluso, el economista e historiador Enrique Semo, definió que esta enciclopedia representa en su conjunto “un acierto de la izquierda”, a la par de que concibió que “sus cuatro volúmenes deben ser a partir de ahora una obra de consulta obligatoria para todo aquel que quiere conocer las acciones, los pensamientos, la militancia y la cultura de hombres y mujeres que creyeron, y muchos de ellos siguen creyendo, que un mundo mejor en el futuro es posible, que dedicaron parte o toda su vida a esa utopía durante el siglo XX y principios del XXI”.

