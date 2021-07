La chatarra

Cuando escucho la palabra chatarra, inmediatamente llega a mi mente la idea de fierro viejo; sin embargo, el diccionario de la Real Academia Española ya define el término en Uruguay y México, para indicar que es de muy baja calidad y emplea como ejemplo la “comida chatarra”.

Quienes hemos sido propietarios de autos viejos, sabemos que los fierros abandonados a la intemperie pueden llegar a ser muy útiles. Una visita a un “deshuesadero de coches inutilizables” además de ahorrarnos dinero, se puede convertir en una experiencia interesante. Algo similar sucede con las golosinas y las frituras. Su contenido principal son los glúcidos, también conocidos como carbohidratos, hidratos de carbono o sacáridos (de una palabra griega que significa azúcar). Se denominaron carbohidratos pues en el siglo XIX se aislaron las primeras sustancias en la que existía la misma proporción de átomos de carbono unidos a las moléculas que forman el agua, es decir, dos átomos de hidrógeno por uno de oxígeno (hachedosó, diríamos quienes alguna vez hemos experimentado una cruda o resaca).

El caso es que, representan la fuente primaria de almacenamiento y producción de energía, aunque otras moléculas orgánicas tienen esta función, en menor medida, como las grasas y las proteínas. Glúcidos son el equivalente a la energía y esto es lo que precisamente requiere cualquier niño sano, ara llevar a cabo su actividad y llevar a cabo lo que siempre desea; es decir, estar siempre jugando.

Desde este punto de vista, las harinas, el pan, los cereales, el arroz, el maíz, las tortillas, las pastas y las galletas integrales deben formar parte de la alimentación cotidiana. Sin embargo, la industria de la golosina empaquetada, por no decir nombres comerciales aunque todo mundo sabe a qué me refiero, agregan altos niveles de grasas, mucha sal, condimentos o azúcares (que no solamente estimulan la sed, que invita a beber un “refresco” también con cantidades de dulce inimaginables, lo que provoca más hambre, haciendo un verdadero círculo vicioso) y sobre todo, aditivos que acentúan los sabores como el glutamato monosódico.

Obviamente el exceso de alimentos y la baja actividad física dan lugar a la ecuación de obesidad, que en México alcanza cifras impresionantes, como es sabido por todos. Es muy difícil restringir la venta de estos productos, de modo que cualquier estrategia es definitivamente insuficiente, particularmente limitada, específicamente incompleta y concretamente inútil.

Los niños no tienen la culpa de la visión mercantilista de las industrias sin escrúpulos que proponen estos alimentos como una fuente alternativa de obtención de energía. La cuestión gira en torno a la necesidad de educar a las familias en cómo se debe de comer. La novedosa estrategia de etiquetar productos que tengan exceso de sodio, grasas, carbohidratos, calorías, grasas trans o edulcorantes, será insuficiente si no se genera una conciencia social dirigida a la importancia de priorizar la buena alimentación.

Por último, los médicos debemos predicar con el ejemplo. A un lado del Hospital de Especialidades en Puebla, mejor conocido como San José, se venden las denominadas hamburguesas dobles con queso, papas fritas, postre y un refresco, lo que equivale a un contenido de 9,200 kJ de energía (o 2,200 Kilocalorías). Si se considera que trotar un kilómetro equivale a un gasto promedio de 350 kJ (85 Kilocalorías) se necesitaría nada más correr, literalmente un maratón, para poder consumir esta enorme cantidad de energía, que en el sedentarismo cotidiano, pues almacenamos como grasa en nuestro cuerpo. Viendo este ejemplo, no me queda más que pensar en nuestras incoherencias, pues hoy, es más difícil digerir la comida que conseguirla. Es obvio que necesitamos con urgencia un cambio de conciencia nutricional, pues estamos generando una sociedad literalmente enferma.

