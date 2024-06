Bajo el imperio del PRI, entre muchas otras del mismo corte, se creó una institución que formó parte de la cultura política nacional: la cargada.

Desde 1929, año en el que a Plutarco Elías Calles decidió dar nacimiento a un partido político, abuelo del PRI: el Partido Nacional Revolucionario (PNR), cuyos noveles militantes sabían poco, o nada, de su primer candidato a la Presidencia de la República, Pascual Ortiz Rubio, pero ni tardos ni perezosos se lanzaron con “decisión y entusiasmo” a mostrar su apoyo incondicional a “su candidato” a quien, en voz baja, le llamaban Nopalito, no por las múltiples propiedades de éste, sino por una de las obvias características del nopal. El cargada fue masiva y quienes, esa vez, decidieron disentir, como fue el caso del general Arnulfo R. Gómez y sus correligionarios, pagaron con su vida, su libertad o el exilio su osadía disidente.

Así nació históricamente la cargada, ordenada por Plutarco Elías Calles. el “jefe máximo” de una revolución que, con la hegemonía callista, perdía sus rasgos más radicales. Así, antes de institucionalizarse el proceso revolucionario, se institucionalizó la cargada, que hacía perder a sus protagonistas la dignidad sin remordimiento. La cargada se repetía periódica y ritualmente cuando el partido anunciaba a sus candidatos a cualquier encargo público. La cargada era una fiesta enervante.

Esta institución, reforzada por el PRI y sus partidos antecedentes, significó que, en setenta años, cuando en 2000 la “pareja presidencial”, asumió el poder político para terminar defraudando a quienes creyeron, y dieron ingenuos su “voto útil”, con la seguridad de lograr la transición democrática, Eso no ocurrió, pero la cargada se mantuvo como símbolo de que la desvergüenza cortesana se había instalado entre nuestras tradiciones y que renació fortalecida con Peña Nieto.

Era difícil creer que con Andrés Manuel López Obrador sucediera lo mismo, aunque de ocurrir no estaba en sus manos evitarlo. Pero sería candidez imaginar que el triunfo de un candidato que propone un proyecto de nación alternativo, sería suficiente para que las élites mexicanas se refundaran, o al menos contuvieran sus serviles instintos. Pero lo que en esos días se mostró fue la fortaleza de las tradiciones institucionalizadas: la cargada se mantuvo expresada en rituales, por lo menos, ridículos y anacrónicos.

Esas élites, que resistieron hasta el final, se desbocaron después del primero de julio de 2018 con la proliferación de manifestaciones en apoyo al “Lic. Andrés Manuel López Obrador por su arrollador triunfo”.

En la más reciente elección presidencial muchos, con fino olfato, tomaron Morena por asalto poco antes de las elecciones y cuando se supo del triunfo inobjetable de Claudia Sheinbaum, otros más, se unieron al festejo, la cargada fue impresionante. Los nombres son conocidos, y no es necesario repetirlos, están en la boca y la mente de muchos.

Pero no hay que sospechar de quienes migraron, no hay razones para creer que no puedan compartir los principios de Morena. Incluso, sus puntos de vista pueden enriquecer las bases teóricas y prácticas de Morena y comprender que, “por el bien de todos, primero los pobres” y actuar bajo los principios de: “No robar, no mentir y no traicionar.” ¿Será?

