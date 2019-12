La Capilla Sixtina en el atrio del siglo XVI de la Catedral de Puebla: algunas reflexiones / III de III

Notas periodísticas indicaron que el arzobispo de Puebla no solo fue el negociador con los empresarios de este espectáculo mediático para traerlo a Puebla, sino que le impuso su decisión al gobernador de exhibirlo en el atrio catedralicio del Siglo XVI. Esto hace suponer que el arzobispo pensó que el atrio y la obra de Buonarroti son propiedad de su Iglesia y que esa obra solo acepta una mirada dentro del dogma canónico de su Iglesia Católica y Apostólica y Romana. Desde ese principio de autoridad ningún lugar hubiera resultado adecuado para este espectáculo sino su traspatio (ya no atrio) catedralicio. Pero el arzobispo, con la sola mención de la magna obra de Miguel Ángel caminó, me temo, sobre suelos turbios como dice la canción del músico de blues Muddy Waters, porque por lo menos para historiadores y antropólogos, la escandalosa y nada virtuosa historia de los trece Papas del tiempo de Buonarroti (él trabajó asalariado para nueve de ellos) se actualiza. Y no menos la mayormente malhabida fortuna que acumularon mientras se trasmitían en familia el reinado papal (el Papa Sixto, 1471–84, tío de Julius II, quien le comisionó a Buonarroti la decoración de las bóvedas de la capilla que lleva su nombre, y a pesar de ser de la orden franciscana promovió, entre otras cosas, las cruzadas y el pillaje de la musulmana ciudad Smyrna).

En el año de 1508, cuando el Papa Julius (1503–13) le comisionó esta obra a Buonarroti y le adelantó 500 ducados obligándole a realizarla, Miguel Ángel dejó constancia en su correspondencia no solo de las deudas contraídas por encargos de ese Papa, lo oneroso que le resultaba pagar él mismo los mármoles que encargó para su tumba, sino también que su arte era escultórico y que él no tenía experiencia ni habilidad para la pintura menos aun en fresco. El artista en ese tiempo no es la estrella de rock ni el “autor” como puede mistificarse actualmente sino un obrero de talleres de arte, partícipe en obras colectivas, por lo cual Buonarroti, que no podía negarse a la orden papal, procedió a contratar a pintores florentinos, amigos como Francesco Granacci, Giuliano Bugiardini, Aristotile da Sangallo y Piero Basso y no solo para resolver problemas técnicos sino para encargarles figuras menores en este fresco de gran escala sobre esas irregulares superficies elevadas. Toda la escena del Diluvio fue una colaboración con pintores más experimentados que él. Esto no demerita ni minimiza que toda la concepción y las principales escenas y figuras, cuando fue develada en 1512, no resultara en una obra maestra atribuible al excepcional don artístico de Buonarroti. Tenía 37 años cuando terminó las nueve escenas narradas en Génesis, además de las figuras de los siete profetas del mal llamado “viejo testamento” así como las 5 sibilinas o profetizas alternando con veinte jóvenes desnudos (los llamados ignudi) que no tienen justificación en el canon bíblico. Fue un encargo, ciertamente, para ser visto exclusivamente por hombres con sotanas que trasmite una impronta homoerótica de enorme seducción y belleza: la sibila cumaeana, en particular, fusiona lo masculino y femenino en una giganta figura que viste ropaje femenino; toda la comunidad LGBT tan condenada por los católicos poblanos obtienen así la dignidad y el respeto que les otorga esa obra maestra de Miguel Ángel. Pero, paradójicamente, esta magna obra no se puede “ver” ni en su conjunto ni en sus detalles, salvo que uno se trepe en unas tarimas y se acerque a ese cielo de cúpulas. Solo por la mirada instruida de historiadores y artistas, trepados en tarimas, que nos compartieron sus experiencias al verlo realmente y nos narraron cada una de las escenas, se accede o alcanzar a comprender lo que Miguel Ángel ha pintado como una sola e inmensa obra. Y no fue sino hasta 1994, después de 20 años de restauraciones que costaron 4 millones de dólares y mucha controversia, cuando supimos que todos esos taparrabos, esos velos y telas que tapan los penes y frondosos pechos de las figuras que Miguel Ángel rindió sensual y enteramente desnudas fueron por encargo probablemente del Papa Gregorio XIII a partir de que otro Papa, Pio IV en 1563, emitió un edicto prohibiendo los desnudos en las pinturas. Por otro lado, la escena del Juicio Final que fue comisionada posteriormente (1536) y que cubre todo el altar principal se realizó en los momentos más críticos de la reforma protestante cuando estaba cuestionada la universalidad de la Iglesia romana. Se asume que en ese fresco Miguel Ángel se autorretrata en la piel desollada de San Bartolomé y solo cuando en 1541 es develada él descansó de los insistentes y continuos intentos por censurarle, entre otras cosas, los desnudos.

Al presentar reproducciones de la obra de Miguel Ángel, particularmente después de que sabemos de su relación con los llamados Spiritualistas perseguidos como herejes, la empresa multimedios y el arzobispo poblano no pueden pretender que lo que ofertan en la capilla de cartón es una propuesta “artística”, inocua y menos aún canónica. Aunque sí sirve como recordatorio a los católicos poblanos que en esa carpa/capilla sobre el suelo mágico y empedrado de nuestro atrio novohispánico se evocó a un enorme pintor, escultor, dibujante y arquitecto que se llamó Miguel Ángel Buonarroti que también fue un homosexual respetado y admirado en el Vaticano romano del Siglo XVI.