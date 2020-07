La canícula de 2020

Se llama “la canícula” o “periodo canicular” a aquel tiempo en que hace más calor. En algunos lugares se inicia con el día más largo del año, que es conocido como solsticio de verano (alrededor del 21 de junio).

Hace 5,300 años, por el hecho de que coincidieran en la alborada, dos constelaciones conocidas como “Sirio” y el “Can Mayor”, se denominó entonces Canícula abrasadora o “tiempo de perros” a esta temporada en la que, ciertas corrientes de aire conocidas como “vientos alisios”, al imprimir movimiento a las nubosidades, alejan las lluvias provocando una sequía y el calor correspondiente, que puede llegar a ser insoportable.

En la actualidad, por un fenómeno astronómico conocido como precesión del eje terrestre, ya no se percibe la concordancia de las constelaciones, aunque van a volver a coincidir en 25,770 años (curiosamente, los solsticios seguirán dándose en las mismas fechas).

La idea de un universo estable y exacto es seductora. Las constantes nos dan confianza pues a través de ellas, podemos aspirar a saber qué es lo que va a suceder; sin embargo, todo lo que nos rodea es inestable. Un universo que se expande y un átomo con electrones en la periferia que giran a velocidades inimaginables, nos pueden llevar a pesadillas como la de la destrucción general (pues no sabemos qué es lo que sucederá después de que se alcance el punto máximo de expansión cósmica) o la tragedia de la bomba atómica, que al desatar fuerzas aparentemente infinitesimales dentro del núcleo de la materia, el lunes 6 de agosto de 1945 en la población de Hiroshima, Japón, mataron a 140,000 personas y tres días después (9 de junio) a otras 80,000 en el pueblo de Nagasaki (me produce rabia y estupefacción el hecho de que, ya sabiendo cuál sería el efecto devastador de una bomba, los estadounidenses lanzaran la segunda).

Lo cierto es que nos desenvolvemos en un medio donde se encuentran una gran cantidad de variables que nos afectan. Vivimos muy poco para poder percibir fenómenos astronómicos o biológicos. Una hora, cien años o mil años, prácticamente no tienen diferencias, cuando los comparamos contra los 13,700 millones de años, que es la edad aproximada en la que se calcula que surgió la “gran explosión” (Big Bang) creándose el Universo conocido. Pero analizar la forma en la que hemos modificado el ambiente en los últimos doscientos años, me produce la misma sensación de espanto, que el sólo pensamiento de lo que los norteamericanos hicieron con los japoneses, hace 75 años.

Pensamos que podemos manejar el medio, como si fuese un control remoto de cualquier televisor. En una soberbia inaudita, derrochamos recursos sin pensar en lo que heredaremos a las generaciones futuras. Como médico y epidemiólogo, trato de sujetarme a la comodidad que me brinda el conocimiento científico, que basado en pruebas, me brinda más confianza; pero tampoco puedo dejar de reconocer el valor de múltiples observaciones empíricas.

Dentro de la consulta cotidiana que he llevado a cabo desde hace más de 30 años, he percibido un fenómeno que describo como “pérdida de la estacionalidad” en la enfermedad. Cuando hice mi servicio social, las enfermeras preparaban antibióticos para combatir las infecciones respiratorias en invierno y los sobres de “vida suero oral” para el verano. Es cierto que a lo largo del año, siempre vi a estos dos padecimientos en una forma constante; pero las estaciones del año, generaban una especie de idea anticipada. Ahora, muchas cosas me duelen. Un ejemplo es el Dengue durante todo el año, particularmente en Jalisco. En la ciudad de Puebla estamos afortunadamente libres de este padecimiento pues el mosquito que lo transmite, no puede vivir a nuestra altitud; pero si aumenta solamente un grado la temperatura ambiental, es muy probable que los insectos escalen terrenos y así, comenzar la transmisión de padecimientos en sitios donde nunca se presentaron.

Por otro lado, todos percibimos calores a finales de Mayo e inicios de Junio, pero ahora, en plena canícula, llueve con frío y se prevé un invierno crudo. Sin embargo, ya no solamente preocupa la inseguridad de enfermar. Desolados por la incertidumbre de salir a la calle y no ser sujetos de un delito, me lleva a pensar en una reflexión constante y aterradora. Independientemente de la canícula que se percibe alterada y el país que se sacude ante la pandemia por el virus SARS-CoV-2, en medio de una crisis generalizada de índole política, social, económica y psicológica, podemos decir que en México y el mundo, estamos viviendo efectivamente en tiempos, de perros.

