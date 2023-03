La caja cerrada y lo rupestre

Hace días, el diario español El País daba cuenta de una exposición que se lleva a cabo en el Museo del Hombre en París, denominada “Artes y Prehistoria”. Según el portal del museo, la exposición integra “Famosas Venus, imperdibles frescos de Lascaux y Chauvet, y mucho más… La exposición presenta más de 90 piezas prehistóricas originales y cientos de imágenes digitales de pinturas y grabados. (…) De contemplación de obras físicas y de inmersión audiovisual y digital en el mundo del arte parietal y rupestre, Artes y Prehistoria ofrece una oportunidad única de viajar a tiempos inmemoriales. Lejos de simples accidentes figurativos y aislados, la exposición revela una insospechada diversidad de formas y expresiones artísticas. (…) Este capítulo fundamental en la historia del arte no ha dejado de inspirar a los artistas modernos y contemporáneos. Las obras de Louise Bourgeois, Brassaï e incluso Yves Klein se presentarán así a la luz de esta luz prehistórica” (dejo las negritas tal cual aparecen en el portal pues luego volveré a ellas). Como se ve, hay piezas de grabado y esculpido en piedra, en hueso y otros formatos, lo mismo que imágenes de pintura rupestre recabadas en los cinco continentes. La idea central es mostrar en este conjunto diverso de expresiones elaboradas en épocas remotas, la presencia de aquello que podemos denominar humano en todo el orbe. Como lo recoge el diario español, ’En todos los lugares donde hubo Sapiens hubo imágenes’, señala Patrick Paillet, experto en arte prehistórico y uno de los comisarios de la muestra. Las obras, descubiertas en todos los continentes y en paisajes de los más variados, son el testigo de la memoria más antigua de la humanidad. El Homo sapiens ‘marcó esos lugares con su personalidad, su cultura, sus símbolos’, apunta el también profesor del Museo Nacional de Historia Natural de Francia”. La exposición resulta interesante por el conjunto de piezas e imágenes que se anuncia; empero, me hace reflexionar sobre varios puntos. Pienso que la cabeza de la nota es evidencia de aquello que quiero comentar en esta entrega: “De las cuevas de Altamira hasta Zimbabue: una exposición en París reivindica la universalidad del “Arte Rupestre””. Destaco las palabras universalidad y arte pues ambas, fuera de parecerme ahora verdades incontrovertibles, me resultan afirmaciones cuestionables. ¿Lo universal implica su presencia en todo el mundo o la idea de que existe de la misma manera en todos lados? Es decir, ¿esta categoría da cuenta de todas las expresiones rupestres o es aquello que los curadores (y para el caso, todos los que han desarrollado conocimiento en Occidente) determinan que es universal? Por otro lado, ¿podemos llamar arte a estas manifestaciones? ¿No estaríamos cancelando muchísimas otras motivaciones en torno a la creación de estas piezas tales como aspectos calendáricos, rituales, identidad, creencias? Y, por otro lado, ¿sólo el Homo Sapiens fue capaz de realizar este “arte”?, es decir, nosotros, los Sapiens, que nos creemos en la cúspide evolutiva, ¿fuimos los únicos capaces de estas proezas? Hallazgos recientes nos hacen ver que no necesariamente pues se piensa que el uso de herramientas podría ser tan antiguo como tres millones de años y no el de un Sapiens, sino de un Australophitecus.

De ninguna manera considero que estas cuestiones son baladíes, pues, a la fuerza de categorizar, de aglomerar, de canalizar el conocimiento, se ha decaído en generalizaciones que no necesariamente nos llevan a comprender estos fenómenos. Por ejemplo, en la exposición el acento está en la época llamada prehistórica (por la idea de que todavía no existía escritura, cosa bastante discutible, por cierto. También abordo este asunto en el artículo sobre repensar el sapiens) y, sin embargo, cuando fijamos la atención en lo que se ha llamado pintura rupestre en nuestro país, y del continente, también, encontramos que existen muestras de estos registros desde épocas muy tempranas, presumiblemente en torno al poblamiento de América, pasando por las épocas previas a la llegada de los europeos, en las épocas coloniales, independientes y hasta la actualidad. En efecto, como he mencionado en otras entregas de esta columna, hay espacios como en Chiribiquete, en las serranías de Colombia donde a la fecha se siguen registrando este tipo de pinturas. Por tanto, se trata de un fenómeno de largo aliento, soportado por un continuum histórico de relación de las comunidades originarias de nuestro continente con el entorno y el registro de lo que resultaba fundamental para ellos (todavía lo es). Desde el retrato de animales, de seres humanos en circunstancias rituales, pasando por la representación de dioses y entidades, hasta la manifestación de las nuevas relaciones que se iban desarrollando con la llegada de los europeos, como sucede con las pinturas rupestres en Yucatán que evocan otras que se encuentran en el Chilam Balam de Chumayel. En efecto, como señalan Martin Künne y Matthias Strecker en su introducción al libro “Arte rupestre en México oriental y Centroamérica” (2003), “Imágenes coloniales solo se conocen de algunos sitios en Chiapas (Nido de Aguila) y en la península de Yucatán (cuevas Dzibichen y Miramar). Algunas de esas representaciones parecen motivos del Chilam Balam de Chumayel, otras muestran jinetes (cueva Miramar) o águilas con dos cabezas”. Vale preguntarnos qué entendemos por lo rupestre y si es que lo estamos focalizando en la prehistoria. De ser así, cometeríamos un error fundamental.

Por lo que respecta al arte, podemos citar lo que se afirma en la página de un grupo de investigadores y estudiantes del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM denominado ““Arte Rupestre”: “Entendemos como arte rupestre a las manifestaciones gráficas hechas por el ser humano sobre superficies rocosas localizadas en su entorno natural, las cuales pueden ser el resultado de la adición de pigmentos (conocidas como pinturas rupestres o pictografías) o de la remoción de material pétreo mediante la elaboración de hendiduras y oquedades (conocidas como grabados, petrograbados o petroglifos); además de las combinaciones entre ambas. Existe un tercer tipo realizado a través del reacomodo de rocas en enormes superficies para formar figuras sobre el terreno (conocidos como geoglifos)”. Ahí mismo se afirma que “se asume que las obras en cuestión son producto de una actividad creativa y consciente materializada a través de conocimientos técnicos. Estas manifestaciones culturales constituyen sistemas de expresión determinados históricamente, los cuales se vinculan a otros ámbitos más amplios de la vida social. La producción rupestre tiene una amplia presencia en el tiempo, incluso en el presente, y se extiende en diversas latitudes del mundo”. Por tanto, es justo decir que su expresión pudiera ser caracterizada como arte, pero, como hemos dicho, no se circunscribe a la idea de arte como una actividad individual, centrada en la creación estética, desprovista de otras motivaciones, como las religiosas, las identitarias, políticas o sociales.

El identificar lo rupestre con el pasado remoto y la expresión con el arte y todo ello con una especie de universalidad, generada por el Sapiens (para colmo) es producto de lo que llama Umberto Eco en su interesante libro “Kant y el Ornitorrinco” (1999) la “Caja Cerrada”. “Una caja cerrada – nos dice Eco- es la que se nos ofrece envuelta con un hermoso lazo durante las festividades navideñas o el día de nuestro cumpleaños: antes aún de abrirla, intuimos que contiene un regalo y empezamos a dar las gracias al que nos lo ofrece. (…) En la interacción comunicativa cotidiana aceptamos muchísimas referencias con la caja cerrada: si alguien nos dice que tiene que ausentarse urgentemente porque el señor Toledo está enfermo, aceptamos que en alguna parte existe un señor Toledo, aunque antes no supiéramos nada de él. En cambio, si el interlocutor nos dice que para obtener nuestro reembolso del viaje a un congreso celebrado en Valencia debemos acudir a Toledo, nos apresuramos a preguntarle preocupados si con ese nombre pretende referirse a la conocida ciudad o a un empleado administrativo del ayuntamiento de Valencia, y queremos saber enseguida cómo identificarlo o localizarlo”. Esto quiere decir que una caja cerrada es una referencia que tenemos previamente concebida sobre algo y lo interpretamos en consecuencia sin siquiera cuestionarlo. Pienso que detrás de palabras como Sapiens, rupestre, universal, existen este tipo de referencias y que como el mismo Eco estipula, citando a Strawson, “dar el significado de una expresión… es dar directrices generales para su uso para hacer referencia a, o mencionar, objetos o personas particulares» y que «dar el significado de una oración [enunciado] es dar las directrices generales para su uso al hacer aserciones verdaderas o falsas”. Esto quiere decir que mencionar algo o referenciarlo implica no sólo su expresión sino “algo que alguien hace usando una expresión”. Esto quiere decir que la referencia de algo no sólo implica una definición, sino que ello nos lleva a asumir una postura ética del tipo verdad- falso frente a ella y a la acción también. Por ejemplo, si yo catalogo a alguien en nuestros tiempos de “indio, naco, prieto”, estoy no sólo definiéndolo de manera despectiva, sino que, a su vez, lleva implícita la discriminación (y cosas peores) como acto deleznable que acompaña tal descripción.

Es justo mencionar que llegué a este libro de Eco a partir del artículo “Análisis semiótico-cognoscitivo del arte rupestre de La Pasiega” de Arturo Morales- Campos, publicado en la revista La Colmena de la Universidad Autónoma del Estado de México en 2018 en el que realiza un análisis semiótico de las pinturas rupestres en la gruta de la Pasiega en Extremadura, España. En él, Morales- Campos explora otros conceptos que Eco trata en ese libro, como los Tipos Cognitivos (TC), los Contenidos Nucleares (CN), los Contenidos Molares (CM), todo lo que nos lleva al concepto de la referencia, que ya hemos visto. Por tanto, en esa caja cerrada tenemos un paquete de conceptos como lo rupestre, que es prehistórico, es arte y exclusivamente realizado por el Homo sapiens (que, para colmo, nos remite a la idea de hombre- varón, no de especie) y lo asumimos sin chistar, pues no hay nada que suene extraño. Sin embargo, como sucede con muchas cosas que realiza la ciencia, termina quedando como una verdad absoluta, incontrovertible y que, nos guste o no, nos remite a concepciones evolucionistas (del tipo del darwinismo social) que nos hace tener juicios de valor frente a la referencia resultante. Finalmente, como estipula Eco: “Decidir si un enunciado designa a individuos o a clases depende no de su forma gramatical (sobre cuya base se pueden construir infinitos y arriesgados ejemplos y contraejemplos, sin resolver jamás el problema definitivamente), sino de la intención de los emisores y de las presuposiciones de los destinatarios. Así pues, es necesario un primer contrato para decidir si el enunciado tiene una función referencial o no”. Lo dicho, la intención, la acción que en buena medida viene acompañada de juicios de valor. Una caja cerrada que, aunque no lo parezca, encierra “verdades” absolutas que refuerzan estereotipos.