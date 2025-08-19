Martes, agosto 19, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

La Avenida Juárez y el Paseo Bravo también representan riesgo de enfrentamientos por los espacios de venta, alerta la 28 de Octubre

La agrupación exigió justicia para Arely Ruiz, asesinada en la balacera del Cuauhtémoc

Comerciantes marchan por la regulación de espacios y justicia tras el asesinato de Arely Ruiz; advierten posibles nuevos choques en Avenida Juárez y Paseo Bravo.
Comerciantes marchan por la regulación de espacios y justicia tras el asesinato de Arely Ruiz; advierten posibles nuevos choques en Avenida Juárez y Paseo Bravo. Foto: Es Imagen
Patricia Méndez

La Avenida Juárez y el Paseo Bravo representan puntos de tensión entre diversas organizaciones de comerciantes informales por una falta de regulación de los espacios para laborar, como ocurrió el viernes en el estadio Cuauhtémoc, cuando se registró una balacera que dejó una persona sin vida.

Así lo apuntó Xihuel Sarabia Reyna, representante de la Unión Popular de Vendedores Informales 28 de Octubre (UPVA), quien, ante esa circunstancia, urgió al gobierno capitalino a regular dichas áreas de trabajo y evitar que se genere otro conflicto violento.

El señalamiento fue hecho durante la movilización que la UPVA llevó a cabo este lunes, con una marcha que partió del Mercado Hidalgo hasta el zócalo y posteriormente Casa Aguayo, con la finalidad de exigir justicia por la muerte de su compañera Arely Ruiz, de 30 años, víctima de la balacera en la disputa por espacios para “franeleros” que dejó, además, tres heridos, afuera del estadio.

En entrevista durante la manifestación, Sarabia Reyna subrayó que los alrededores del Cuauhtémoc no son el único foco de conflicto, ya que la Avenida Juárez y el Paseo Bravo concentran un centenar de vendedores que compiten por áreas para laborar. Mencionó que la ausencia de reglas genera vacíos de autoridad y propicia enfrentamientos entre agrupaciones populares.

En este contexto, el dirigente insistió en la urgencia de que las autoridades municipales ejerzan gobernabilidad y garanticen el Estado de Derecho en la asignación de espacios de venta, de modo que se eviten sucesos violentos como el del fin de semana. Asimismo, pidió que no se desplace a la UPVA de los lugares donde han trabajado históricamente, ya que, aseguró, sus agremiados dependen del comercio ambulante para el sustento familiar.

Lee: Integrantes de la agrupación “Doroteo Arango” se dicen dispuestos a ser investigados para demostrar que no portan armas

De forma paralela, representantes de la agrupación Doroteo Arango, que participó en el enfrentamiento con la 28 de Octubre, ofrecieron una conferencia en la que también solicitaron al ayuntamiento asumir el papel de mediador para evitar nuevos conflictos entre las distintas organizaciones de vendedores informales.

La UPVA, especialmente, reclamó justicia para Arely Ruiz y responsabilizó a miembros de Doroteo Arango de detonar armas de fuego en la pelea por los espacios de trabajo. Los inconformes demandaron sanciones para los autores materiales de la agresión y urgieron a que el violento episodio no se utilice como pretexto para cancelar las mesas de diálogo previamente pactadas con el gobierno estatal, cuyo objetivo es definir los futuros espacios laborales para los comerciantes populares.

Temas

Más noticias

Nacional

Entrega INE constancias a 45 candidaturas ganadoras declaradas como inelegibles

La Jornada -
Néstor Jiménez Ciudad de México. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) entregó constancia de mayoría a 45 candidaturas ganadoras a magistraturas de circuito y...
Internacional

‘El Mayo’ Zambada se declarará culpable en Nueva York

La Jornada -
Afp Nueva York. El cofundador del cartel de Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada, tiene previsto declararse culpable de varios delitos en una audiencia programada para...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:01:03

Integrantes de la agrupación Doroteo Arango se dicen dispuestos a ser investigados para demostrar que no portan armas

Patricia Méndez -
Integrantes de la agrupación Doroteo Arango se dijeron dispuestos a ser investigados para demostrar que no portan armas de fuego, tras la balacera que...

Instalan “mesa de crisis” para evitar enfrentamientos armados entre ambulantes en zona del estadio Cuauhtémoc

Yadira Llaven Anzures -
Luego de la balacera suscitada afuera del estadio Cuauhtémoc, en la que resultó una persona muerta y otra herida, la Secretaría de Seguridad Pública...

La Avenida Juárez y el Paseo Bravo también representan riesgo de enfrentamientos por los espacios de venta, alerta la 28 de Octubre; pide regular...

Patricia Méndez -
La Avenida Juárez y el Paseo Bravo representan puntos de tensión entre diversas organizaciones de comerciantes informales por una falta de regulación de los...

Más noticias

Renuevan la imagen del Sicom; utilizará tecnología de Inteligencia Artificial

Patricia Méndez -
El gobierno de Puebla presentó este jueves la nueva imagen del Sistema Estatal de Telecomunicaciones (Sicom) mediante el que se transmitirán las acciones que...
00:00:49

No comparto la estrategia de Ebrard para 2024, pero la respeto: Adán Augusto López

Patricia Méndez -
Al señalar que cuenta con su propio plan para promover su proyecto político, el secretario de Gobernación federal, Adán Augusto López Hernández, se dijo...

Revisará Hacienda finanzas para costear la consulta de revocación de mandato tras el fallo del TEPJF

Patricia Méndez -
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su administración revisará la posibilidad de otorgar recursos al Instituto Nacional Electoral (INE) para realizar la...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025