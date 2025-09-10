La actual Legislatura, la más productiva de la historia; aprobó 127 proyectos: Artemisa García

La actual Legislatura local de Puebla ha dictaminado mil 127 productos legislativos en solo un año, posicionándose como la más productiva de la historia de la entidad, destacó Laura Artemisa García Chávez durante la presentación de su primer informe de labores en el Congreso estatal. El acto, realizado en la sede legislativa, contó con la presencia del gobernador Alejandro Armenta Mier, quien destacó que la formación magisterial de García Chávez ha sido esencial para su conducción al frente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política.

Teniendo como invitados especiales a la dirigente estatal de Morena, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, presidentes de organismos no gubernamentales y líderes magisteriales, sostuvo que esta es una legislatura histórica no solo por su nuevo edificio, sino por ser la primera en la que se logra la paridad y la diversidad. Destacó que ha sido la más productiva con un total de 809 iniciativas y 364 puntos de acuerdo presentados.

Sostuvo que entre los logros se encuentra la atención a 336 iniciativas y 58 puntos de acuerdo heredados de la legislatura anterior, consolidando una gestión con continuidad y firme compromiso con la excelencia legislativa. García Chávez precisó que, en el Congreso, prevalece la colaboración efectiva con los tres niveles de gobierno y se rechaza el protagonismo estéril.

Además, la legislatura aprobó reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública local para crear la Secretaría del Deporte, la de Ciencia, Humanidades y Tecnología, así como la de Mujeres; también, se avaló la creación de la Universidad del Deporte y la de Ciencias Policiales y de Seguridad. Entre los temas relevantes figura la reforma al artículo 480 de la Ley contra el ciberasedio, para proteger la integridad, garantizar la libre expresión y excluir las críticas al gobierno.

Se impulsaron mecanismos para reducir la brecha salarial de género, se reconocieron derechos de los pueblos indígenas y se legisló en favor de la igualdad sustantiva para las mujeres, acotó. García Chávez exhortó a realizar una reflexión sobre el papel deliberativo y plural del Legislativo, enfatizando que no debe ser una sala de trámites sino el espacio donde la legalidad se traduce en bienestar social.

En el acto destacó la ausencia de la diputada Graciela Palomares Ramírez, quien ha tenido diferencias con liderazgos de la 4T tras solicitar licencia y posteriormente regresó a su curul.

Su formación como docente le ha permitido a García una buena conducción: Armenta

Durante su discurso en la Sesión Solemne, el gobernador Alejandro Armenta afirmó que su formación como docente y don de gente le ha permitido a García Chávez hacer una buena conducción del Congreso del estado.

“Su formación como docente, su don de gente, buen trato. Todos quisimos a nuestros maestros. Agradecemos cuando un maestro nos llamaba la atención y al orden. No es una analogía para la relación entre iguales. Esta es una legislatura que nos llena de orgullo porque están trabajando por Puebla. Las diferencias que son necesarias como el día y la noche. Las posiciones ideológicas que se necesitan son naturales en la democracia”.

Agregó que ve en García Chávez un desprendimiento de protagonismos, en tanto que el Congreso local es la suma del trabajo legislativo sin abandonar la esencia partidista que cada diputado y grupo legislativo tiene y que legítimamente es parte de la conformación democrática.

Expresó su respeto al Poder Legislativo como parte de su formación en la que también fue diputado local y senador, al tiempo de señalar que cree en la democracia como el único proceso para acceder al poder.

Se pronunció por una participación abierta de las mujeres en un momento histórico del país que por primera vez en su historia tiene una presidenta de la República.

“Felicito al Congreso por su trabajo legislativo, a la mesa directiva que trabaja permanentemente y a la diputada Laura Artemisa García Chávez por su conducción, civilidad, diplomacia que han tenido todos los coordinadores”.

Expuso que continuará el diálogo con los legisladores, bajo la premisa de que el estado no es el gobernador, sino todos los poderes y los ciudadanos, por lo que convocó a los legisladores a contribuir más allá de las posiciones partidistas que son legítimas.