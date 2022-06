“Estoy aquí porque siempre supe que llegaría”: el camino de la mexicana Katya Echazarreta al espacio

Katya Echazarreta nació en Guadalajara, Jalisco en 1996 y, a sus 26 años, se convirtió en la primera mujer nacida en México en viajar al espacio. Esto gracias a la misión NS-21, de la empresa ‘Blue Origin’, apoyada por ‘Space For Humanity’.

En un anuncio de la empresa, emitido el 9 de mayo, es que se dio a conocer a la tripulación que abordaría el New Shepard para la misión NS-21. Ahí una de las revelaciones fue la inclusión de la joven mexicana, Katya Echazarreta. Ella fue la escogida de una convocatoria que incluía a más de 7 mil personas de 100 países.

Katya, la única mujer de la tripulación, fue acompañada de otros cinco pasajeros, Evan Dick, Hamish Harding, Víctor Correa Hespanha, Jaison Robinson y Víctor Vescovo. El viaje fue en total de apenas apenas una decena de minutos en que los tripulantes pudieron ver la Tierra desde las ventanas del New Shepard.

A los siete años se fue de México, se mudó con su familia a Estados Unidos para residir en California. Al inicio esto tuvo complicaciones pues la barrera de un idioma desconocido para la familia representó un reto en su desarrollo. Ahí Echazarreta, a la edad de 18 años, empezó su formación académica e ingresó al City College de San Diego para, más tarde, ser transferida y obtener el grado de ingeniera eléctrica por la Universidad de California, en Los Ángeles (UCLA por sus siglas en inglés). Actualmente se encuentra estudiando una maestría en la Universidad John Hopkins.

A pesar de que su carrera es aún joven, ya cuenta con un currículum que incluye colaboraciones con la NASA en el ‘Jet Propulsion Laboratory’, colaborando en los proyectos del “Perseverance Rover” (un programa de exploración en Marte) y el “Europa Clipper” (una sonda de exploración espacial que aún está en etapa de desarrollo).

Fue la directora ejecutiva de ‘Space for humanity’, Rachel Lyons, quien se encargó de anunciarle a Katya que sería la primera ciudadana astronauta en abordar el New Shepard de la empresa fundada por Jeff Bezos, ‘Blue Origin’.

“YOU’RE GOING TO SPACE!” We’re thrilled to introduce our first Astronaut, Katya Echazarreta! We surprised her on a call with the news that she will be going to Space on Blue Origin’s NS-21 mission. Journey with Katya and #s4h as she experiences and shares the #overvieweffect. pic.twitter.com/upaWgIsSzu

— Space for Humanity (@SpaceHumanity) May 9, 2022