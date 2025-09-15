Declaran culpable a Óscar tras nueve años de desaparición de Karina Alducín

Tehuacán.— Luego de casi una década la justicia llegó parcialmente en el caso de la desaparición de la joven Karina Yazmín Aldúcin Rodríguez; el juez ya declaró culpable a Óscar en cuya compañía se vio por última vez a la víctima, cuyo paradero aún se desconoce, por lo que sigue la lucha de su mamá, Marisela, quien no pierde la esperanza de encontrarla.

Fue el pasado viernes cuando el juez declaró culpable a Óscar, quien fue detenido en septiembre de 2023 en Cancún, gracias a una férrea batalla de parte de la madre de Karina, quien ha tenido que lidiar no solo con el dolor de perder a su hija sino también con un sistema de corrupción que la llevó a denunciar al juez que llevaba el caso por desaparición de evidencias determinantes.

“Hoy después de 9 años logré a pesar de tantas trabas, pérdidas de pruebas, hoy un juez te hizo justicia, mi niña. Hoy se logró declarar culpable al hombre que te separó de tu familia”, se lee en el mensaje que la madre de Karina escribió en redes sociales tras conocer la decisión del juez, pero aún falta que se determinen los años de prisión.

El veredicto llega como un rayo de esperanza para su familia, que ha luchado contra viento y marea por encontrar la verdad sobre lo que le ocurrió a Karina, quien al momento de su desaparición tenía 21 años y estaba llena de sueños y proyectos.

Para Marisela esta lucha no termina con la sentencia de Óscar, hecho que le llena de esperanza porque buscó incansablemente que ese hombre fuera llevado ante la justicia; fue ella quien con el apoyo de su familia logró obtener las imágenes donde el hombre aparece junto a su hija a la salida de un antro el 21 de agosto de 2016, día en que ocurrió la desaparición de la joven.

La persistencia por hallar a Karina obligó a su familia a salir de Tehuacán al ver amenazada su seguridad, pero ello no impidió que continuaran con la lucha hasta llegar al pasado viernes cuando se obtuvo la declaración de culpabilidad.

El veredicto aunque es un avance significativo, no cierra el capítulo de la incertidumbre porque todavía no se sabe dónde está Karina. La familia mantiene la esperanza de encontrarla.

El caso se vincula con la operación de una presunta red de trata de personas, según lo que en octubre de 2020 declaró el entonces fiscal general del estado, Gilberto Higuera Bernal, quien aseguró que una red de trata de personas operaba en Tehuacán y que estaba relacionada con al menos dos desapariciones en la zona, incluyendo la de Karina.

Esta declaración le dio un nuevo giro a la investigación y confirmó las peores sospechas de la familia, quienes desde el principio creyeron que la joven no se había ido por voluntad propia.