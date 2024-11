Kamala Harris acepta derrota ante Trump

Washington. Harris aceptó en su primer discurso tras las elecciones presidenciales frente a sus seguidores reunidos en la Universidad Howard que había perdido la carrera contra Trump, reconociéndole la victoria al republicano

“El resultado de estas elecciones no es lo que queríamos, no es por lo que luchamos, no es por lo que votamos”, dijo Harris. “Pero escúchenme cuando les digo que la luz de la promesa de Estados Unidos siempre brillará, siempre y cuando nunca nos rindamos y sigamos luchando en una “transición pacífica”.

Agregó que por la mañana habló con el presidente electo, el republicano Donald Trump y dijo que le ayudaran a él y a su equipo en una “transición pacífica”.