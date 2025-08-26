Kader Attia propone un paseo por el paraíso occidental prometido por la modernidad

El artista multidisciplinario Kader Attia (Dugny, Francia, 1970) propone un paseo por un paraíso occidental que es tomado como tal, pese a estar consciente que se parece más bien a una bajada hacia el purgatorio y al infierno de la Divina Comedia de Dante, pero al que se accede y se cree ciegamente como un paraíso.

“Es una manera irónica de decir que ese mundo que nos ha prometido la modernidad como paraíso es el infierno, pero ahora lo llamamos paraíso”, afirma al presentar en Puebla la exposición Kader Attia. Un descenso al Paraíso, que se exhibe desde este fin de semana y hasta el 4 de enero de 2026 en el Museo Amparo, bajo la curaduría de Cuauhtémoc Medina y Alejandra Labastida.

Realizada en colaboración con el Museo Universitario Arte Contemporáneo de la UNAM – donde ya se exhibió-, la exposición reúne la obra del artista argelino-francés quien aborda temas como el colonialismo, la identidad cultural, la construcción de la modernidad, así como los conceptos de trauma y reparación.

“En ese momento de promesa no quiero sonar como pesimista, soy muy optimista. Creo que el arte es una suerte inmensa en el mundo de hoy, en donde la desaparición de la experiencia física se está cerrando con todos los medios digitales. Es importante situarse en silencio o con ruido colectivo en un sitio donde se experimentan artísticamente las ideas”, dice el artista cuya obra forma parte de las colecciones del Centre Georges Pompidou de París, del Museo Jumex de Ciudad de México y del Museo de Arte Moderno de Nueva York, entre otros.

Durante una conferencia de medios acompañado por el director del Museo Amparo Ramiro Martínez, Attia destaca que en este paseo hay obras políticas, violentas y abstractas que avanzan de manera progresiva, hasta llegar con otras que abrazan la esperanza y “dejan ver un vínculo con la inteligencia artificial y la naturaleza, o la experiencia de una chamana que hace una crítica de la modernidad”.

“Es un paseo en el cual no nos podemos parar, tenemos que caminar”, afirmó el artista al citar una frase de Winston Churchill, “cuando cruces el infierno sigue caminando”, siendo esa la posibilidad que da el arte y la experiencia artística: estar juntos, e intercambiar en silencio o hablando.

En su obra, expuso el artista que ha sido merecedor a premios como el Joan Miró o el Marcel Duchamp, hay fantasmas que concibe como “trazas”, siendo el arte la pantalla donde se proyectan esas trazas.

En ese sentido, la curadora Alejandra Labastida coincidió que en momentos complicados que se viven en el mundo, incluida la desesperanza que “permea como neblina”, es refrescante escuchar a Kader Attia decir que con el arte tiene la posibilidad de intervenir. “Trae la reparación como un concepto que habla en el campo de las emociones y de este espacio que puede ser habitado e intervenido desde el espacio cultural en donde estamos. Poder encontrarnos y pensar que vale la pena estar aquí es algo importante”.

De paso, resaltó la manera en que la obra se adaptó en el Museo Amparo, pues fue distinta al MUAC, así como la forma en que demanda al público su atención con obras como video ensayos de 40 minutos de fuerte carga conceptual y política, que se acompañan de otras piezas que tienen una experiencia estética generosa. “Cada una de las piezas tiene su momento, el proyecto tiene otra vida que es interesante”, destacó la curadora adjunta del MUAC.

La luz de la escalera de Jacob, una obra demandante y crucial

La exposición Kader Attia. Un descenso al Paraíso “no es un proyecto que nació del MUAC sino que era parte de la lista del Museo Amparo”, advirtió Cuauhtémoc Medina al señalar que en ella se muestra la pertinencia del trabajo del artista y la forma en que su obra ha crecido con los años.

“Era necesario tener una exposición individual”, afirma el reconocido crítico y curador al notar que, a pesar de la distancia, el artista ha expuesto dos veces en la Ciudad de México, una de ellas a principios del siglo XXI en la Sala de Arte Siqueiros en donde se mostraron varias obras clave de su producción que dejaron ver “su presencia muy al día” en el arte contemporáneo.

De la exposición abierta en el Museo Amparo, destacó Continuo de reparación: La luz de la escalera de Jacob (en original en inglés Continuum of Repair: The Light of Jacob’s Ladder), una instalación hecha con anaqueles metálicos, mobiliario, libros y objetos científicos que ocupa toda la Sala 1, que recuerda una biblioteca-laberinto, y que al recorrerla, enfrenta al visitante a una especie de abismo de información, iluminado por reflejos de luz que evocan la famosa “escalera de Jacob” que aparece en la Biblia, una imagen que representa la ilusión del ascenso y el progreso en Occidente.

“Cuando vi esa pieza lo que pensé es: tengo que llevarla a México”, dijo. No sin humor, completó por tanto que el proyecto tiene componentes de “obsesión y capricho” por tener esta pieza que es difícil y demandante, pero al mismo tiempo crucial, para el público.

El investigador en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM detalló que dicha instalación “alude a una arquitectura de libros pero que encierra, como una especie de trampa y de secreto, el poner en evidencia la experiencia que relata la Biblia en el Génesis de la visión de Jacob de una escalera por donde subían y bajaban ángeles, y que correctamente y de una manera reveladora, Kader Attia piensa como el origen de la idea del progreso como la noción de un ascenso en etapas, como la promesa de un ascenso, que por supuesto es una de las ideas que perturban a la cultura occidental y a la cultura de los occidentalizados”.

Prosiguió que, por tanto, con esta obra se fue tejiendo, entre Alejandra Labastida y el propio artista, una exposición que representa el trabajo de Attia en los últimos 15 años y la manera en que insiste en varias direcciones.

Una de ellas, sobre el concepto de reparación con una variedad de posibilidades y direcciones en su obra, en relación a la noción de la restitución cultural, el qué hacer con el pillaje de artefactos culturales del colonialismo, o el problema que se hace con algo que es dañado, herido o roto, que atraviesa las mismas relaciones culturales. “Su trabajo explora de muchas maneras sobre cómo los destinos sociales están organizados en torno a la herida, la pérdida y la destrucción, y las distintas formas en que esa experiencia es negado, abordado, reparado, silenciado o ahogado”.

En suma, consideró que la obra artística de Attia tiene un poder como artefacto y objeto de confrontación estética, al mismo tiempo que es un lugar de pensamiento, investigación y diálogo.

Medina concluyó que hay piezas que tienen un perfil de investigación para generar diálogos con diversos especialistas, además de otras “misteriosas, fabricadas, silentes, hermosas y materialmente cargadas”, más las que exploran temas como la violencia colonial y actual, así como sus efectos en las poblaciones; o las que discuten el lugar de la estética y la historia. “Hay momentos de interrogación, pero también de contemplación”, concluyó el autor de libros como La era de la discrepancia (2014).