Juzgado federal suspende audiencia para imponer pena a López Zavala por violencia familiar contra Cecilia Monzón

El tribunal de enjuiciamiento canceló la audiencia en la que se dictaría la pena de prisión correspondiente a la sentencia condenatoria en contra de Javier López Zavala, excandidato priista a la gubernatura, por el delito de violencia familiar en agravio de la activista Cecilia Monzón.

La suspensión deriva de que el Juzgado Quinto de Distrito en materia penal concedió una medida preventiva, luego de que la defensa del priista promovió un amparo para dejar sin efecto la resolución del Tribunal de Apelaciones del estado de Puebla respecto a la lectura de la reposición de audiencia, donde se presentó la denuncia original interpuesta por la activista, víctima de feminicidio en 2022.

Así lo informó la abogada Helena Monzón, quien sostuvo que esta suspensión no debió otorgarse, ya que contraviene lo establecido en la nueva Ley de Amparo. En ese sentido, afirmó que, aunque la medida no es definitiva, sí ha permitido una vez más dilatar el proceso judicial.

La litigante atribuyó esta situación a que el tribunal de enjuiciamiento por violencia familiar otorgó un plazo de una semana entre la declaratoria de culpabilidad de López Zavala y la emisión de la pena de prisión, lo que, señaló, dio margen al priista para promover un nuevo recurso legal.

“Esto es una muestra de que el sistema sí sirve, pero es un sistema que sistemáticamente funciona para negarle la justicia a las mujeres”, afirmó Helena Monzón.

Será el próximo 27 de noviembre, un día antes de la audiencia programada para fijar la pena de prisión, cuando el Juzgado Quinto de Distrito en materia penal determine si la suspensión se mantiene de manera definitiva.

