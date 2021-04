Juveniles del Puebla con excelentes resultados

Los equipos Juveniles del Puebla de la Franja consiguieron muy buenos resultados esta mañana con triunfo en la Sub 20 por 6-2 sobre Mazatlán, de 3-0 en la Sub 17 sobre el mismo rival del pacífico y empate a 2 tantos de la Sub 15 con Pachuca en el torneo de Aguascalientes.

En primer término el equipo Sub 15 de la Franja, está participando en octagonal Sub 15 organizado por el club Necaxa, por lo que desde Aguascalientes, fueron los encargados en poner en marcha el torneo.

El equipo de Luis Noriega perdía rápidamente 2-0 ante el cuadro de Pachuca, sin embargo en ese mismo primer tiempo Alessandro Ramírez descontó en tiro de esquina con espectacular remate y posteriormente Víctor Moreno con gran definición empató a dos el juego.

- Anuncio -

En el segundo tiempo el resultado ya no se movería y quedaría 2-2 el juego entre estos dos rivales. Señalar que en el otro partido del grupo Chivas y Santos igualaron también con el mismo marcador.

En punto de las 19 horas Puebla tendrá su segundo partido del torneo enfrentando a su similar del Guadalajara

GOLEADA Y TRIUNFO CONTRA MAZATLÁN

Mientras tanto en Puebla, el equipo Sub 20 de la Franja se despachó con la cuchara grande y goleó por 6-2 a su similar de Mazatlán en juego realizado en el estadio del Alpha 3.

El seleccionado nacional Dylan Torres fue el encargado de abrir el marcador al minuto 6’ para la Franja, mientras que cinco minutos después aparecería Alberto Herrera para poner el 2-0. Ángel Robles cerraría un excelente primer tiempo con gol en el minuto 36’ para poner el 3-0 local.

Iniciando el segundo tiempo, el equipo de Mazatlán se acercaría con tanto de Andrés Montaño, pero entonces aparecería con la categoría que tiene Ángel Robles para liquidar el juego con otros tres goles para completar una mañana espectacular para él con cuatro tantos en el juego. En el complemento anotó al 55’, 58’ y cerraría su cuenta en el 83’.

Previamente Oliver Correa habría puesto el segundo tanto para los visitante para el definitivo 6-2 de la Franja.

Mientras tanto en la Sub 17 también la Franja cosecharía tres puntos de manera contundente al vencer por 3-0 al equipo de Mazatlán donde tendría una destacada actuación Milton Hernández que conseguiría doblete y daría pase para el tercer tanto de la Franja en este encuentro que cerró la doble cartelera de las juveniles del Puebla.