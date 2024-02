Justifica AMLO difusión de datos de la corresponsal del NYT

Ciudad de México. Al rechazar que haya sido un error la difusión del teléfono particular de la Jefa de la corresponsalía del The New York Times, Natalie Kitroeff, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que “no va a venir cualquier gente, porque es del NYT y nos va a sentar en el banquillo de los acusados, eso era antes, cuando las autoridades permitían que los chantajearan”. Justificó la difusión porque “por encima de eso está la libertad (…) no puede haber ninguna ley (de Protección de Datos Personales) por encima de un principio sublime que es la libertad”.

-Le dio el teléfono a todo el mundo, cualquiera la puede llamar para amenazar, le preguntó una periodista de un medio estadounidense.

-La vida pública es cada vez más pública

-Podría presentar un teléfono privado de cualquiera de nosotros.

-Claro, cuando está de por medio la dignidad del Presidente de México, respondió López Obrador, quien más adelante dijo que la periodista puede cambiar su número celular.

El mandatario cuestionó lo que originó esta situación: “bajo el principio del hampa del periodismo que la calumnia cuando no mancha tizna. ¿Quién me va a reparar el daño, a mis hijos?, que cuando pongan sus nombres va a salir de que los hijos de AMLO fueron investigados por recibir dinero del narcotráfico. Eso no lo ven ustedes”.

Acusó al NYT de haber actuado con prepotencia en el cuestionario que difundió y descalificó el contenido del reportaje que finalmente se publicó “ayer, que hizo el NYT, que fue su reportaje, nada, fue como el parto de los montes. Parieron un ratón. Deberían hacer una autocrítica ese periodismo calumniador, falsario, al servicio de intereses creados y los mismos periodistas y famosos, que hasta los premian. Si ustedes calumnian, aquí hay réplica con todo, sea quien sea.

“Imagínense que termina el Presidente de México chantajeado, arrinconado en el banquillo de los acusados por ustedes o por una agencia de un gobierno extranjero. Por eso es muy importante la honestidad, porque eso da libertad. Yo no podría hacerlo si fuese un corrupto”.

A pregunta expresa sobre el impacto que podría tener dar a conocer el teléfono de una periodista en un país considerado como de los más riesgosos para el ejercicio del periodismo, López Obrador (AMLO) dijo que “si pero ¿quienes dan conocer esas estadísticas?, ¿de dónde? son esos organismos internacionales. De la OEA”.

Dijo que en el caso de los periodistas que lamentablemente han perdido la vida no ha habido impunidad, mencionando que incluso existe una sección en su conferencia donde se da a conocer que no hay impunidad.

Más adelante, AMLO retomó el tema agradeciendo al gobierno de Estados Unidos que un portavoz haya aclarado en torno a la presunta investigación al financiamiento de la campaña presidencial en 2018. Por eso, dijo, desde ayer dejó claro que este tema no iba a cancelar la cooperación bilateral porque somos los principales socios comerciales en el mundo, nada más que “quedarnos callados, nunca”.

En contraste cuestionó la respuesta del NYT: “en vez de poner una nota ofreciendo disculpas se agarran qué porque el teléfono, se sienten ofendidos”.

“Ustedes se sienten bordados a mano, como una casta divina, privilegiada, pueden calumniar impunemente, como lo han hecho con nosotros, como lo dimos a conocer ayer y no los puede uno tocar ni con el pétalo de una rosa”, señaló.