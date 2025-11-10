Justicia y bienestar, la respuesta a violencia en Michoacán: Sheinbaum

Ciudad México. El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia contará con una inversión de más de 57 mil millones de pesos, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Detalló que parte de esos “históricos” recursos para el estado tendrán carácter mixto.

La mandataria presentó ayer la estrategia integral para pacificar la entidad tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, hace nueve días. Indicó que el proyecto se basa en 12 ejes centrales y constará de más de 100 acciones.

“A todos los michoacanos les decimos: ¡no están solos! Su Presidenta y todo el gobierno de México los respaldan”, rubricó desde el patio central de Palacio Nacional.

Señaló que en 2026, la inversión destinada a los programas de Bienestar para el estado será de 37 mil 450 millones de pesos, con lo que se beneficiará a 1.5 millones de habitantes.

Acompañada por el gobernador michoacano, Alfredo Ramírez Bedolla, y por prácticamente todos los integrantes de su gabinete legal y ampliado, la jefa del Ejecutivo garantizó que personalmente, cada 15 días dará seguimiento a esta táctica y cada mes se presentarán los avances en la mañanera. No informó cuándo visitará la entidad.

“Se trata de una estrategia integral que parte de una convicción profunda: la seguridad se sostiene con acciones, justicia y garantizando los derechos de los pueblos de Michoacán y de México a educación, salud, vivienda y empleo digno; es decir, desarrollo con justicia y bienestar.”

Adelantó que las reuniones entre su equipo y los sectores de Michoacán continuarán para analizar los avances y delinear las acciones del plan.

“Con todo el gabinete seguiremos reuniéndonos con la sociedad michoacana y sus autoridades para dar seguimiento puntual y continuar fortaleciendo este proyecto. Llegamos al gobierno con un amplio apoyo popular, sustentado en una convicción: la seguridad y la paz son fruto de la justicia. Nunca traicionaremos la confianza que nos ha dado el pueblo de México. Nuestro esfuerzo, conocimiento y entrega cotidiana son por el pueblo y para el pueblo, ese es nuestro mandato.”

Durante el acto, donde fue la última de más de 20 oradores, Sheinbaum Pardo manifestó de nuevo su indignación y pesar por el homicidio de Manzo, perpetrado la noche del pasado día primero en plena plaza pública, durante los festejos por el Día de Muertos.

