Indignación en Tehuacán por liberación de hombre acusado de tocamientos a menor de 9 años

Vecinos de la colonia Arboledas se manifestaron para exigir justicia y la detención del presunto agresor de la menor.
Elizabeth Rodríguez Lezama

Tehuacán. Vecinos indignados de la colonia Arboledas exigen justicia para una menor de 9 años quien fue tocada indebidamente por un adulto mayor de 70 años, que tras agredir a la niña fue detenido por la Policía Municipal, pero el juez calificador consideró el hecho como falta civil y en cuestión de horas lo dejó libre previo pago de una fianza, lo que generó la molestia de la familia y habitantes del lugar quienes señalan que no es la primera vez que este sujeto se sobrepasa con las niñas de esa zona, sumando al menos seis casos.

De acuerdo con la madre de la pequeña, los hechos ocurrieron la tarde del pasado domingo, cuando la menor fue a la tienda ubicada en la calle Jacarandas de la colonia referida, donde el sujeto la besó y la tocó para luego intentar llevarla al interior del negocio, pero la niña logró gritar y salir corriendo, evitando así una agresión mayor.

La víctima llegó alterada a su casa informando a sus padres lo ocurrido, ante lo cual su familia pidió que lo detuvieran y policías municipales acudieron para apresarlo, pero en menos de 24 horas el juez calificador de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, pese a que la niña lo señaló directamente, lo dejó libre por considerar que incurrió en falta civil, permitiendo así que pudiera darse a la fuga y evadir la acción de la justicia.

La mamá de la menor no solo cuestionó el actuar del juez calificador, sino también el de las autoridades de la Fiscalía General del Estado al indicar que también acudió al Ministerio Público para iniciar la denuncia penal contra el agresor, pero en esa dependencia el agente ministerial fijó como fecha para tomar la declaración de la pequeña hasta diciembre, argumentando la falta de personal.

Posteriormente, por presión de la abogada, fijó el 6 de noviembre, lo que para la madre es demasiado tiempo. Asimismo, expuso que la niña se encuentra muy afectada por la agresión, por lo cual pidió que se le brindara apoyo psicológico, pero en la FGE no le dieron una fecha para esa ayuda, además de advertirle que no puede llevarla a un servicio particular hasta que la valore un perito de la misma dependencia.

Al conocer del hecho, otros vecinos se reunieron al indicar que se tiene conocimiento de por lo menos seis menores que han sido agredidas por ese hombre, lo que motivó una movilización la noche del miércoles para exigir que las autoridades cumplan con su trabajo y lo detengan. Los manifestantes amenazaron con hacer justicia por propia mano, sin embargo, no localizaron al presunto agresor.

La presión ejercida por los vecinos y familiares permitió que la FGE accediera a tomar la declaración a la pequeña este día. Mientras tanto, familiares y vecinos advirtieron que si las autoridades no hacen su trabajo tomarán calles para exigir la detención del hombre, al tiempo de solicitar una investigación y sanción contra quien lo dejó libre tras su detención del domingo.

