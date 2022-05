La FGE nunca atendió las solicitudes de Cecilia Monzón para ser protegida, hoy está muerta, acusan activistas

Justicia para la activista Cecilia Monzón Pérez, quien fue asesinada el sábado, exigieron decenas de mujeres durante una protesta que este domingo realizaron en la sede de la Fiscalía General del Estado (FGE) en donde reprocharon al organismo que no haya atendido la solicitud que la ahora víctima hizo para contar con medidas de protección ante amenazas de muerte que recibió.

En una posterior conferencia de prensa, las inconformes aseguraron que la última vez que Monzón pidió a la FGE ser protegida fue el viernes pasado, pero el organismo no hizo caso a su solicitud.

La activista fue acribillada cuando circulaba en su camioneta Kya Color gris con placas de circulación RDM – 548 – O y fue alcanzada por dos hombres que la venían persiguiendo a bordo de una motocicleta, sobre el Camino Real a Cholula a la altura del Periférico Ecológico.

Marina Cortés Torres, una de las integrantes de la Red Plural de Mujeres acusó durante la protesta y en la conferencia de prensa, que Monzón había acudido en diversas ocasiones a la Fiscalía a solicitar medidas de protección, sin embargo, el organismo hizo caso omiso.

La también activista criticó que Cecilia, como llamó a la víctima pues era también su amiga, conocía las vías jurídicas para acceder a la justicia, sin embargo, fue privada de la vida, por lo que pidió reflexionar acerca de lo que les puede pasar a mujeres que son violentadas y que no cuentan con las mismas herramientas para defenderse.

“(…) Cecilia conocía el camino y si esto le pasó a Cecilia imagínense qué puede suceder a las mujeres que muchas de ellas no tienen acceso a la justicia, que muchas de ellas en la Sierra de nuestro estado hablan un dialecto y no se saben defender, que muchas de ellas no saben distinguir qué es violencia”, expuso.

Cortés Torres exigió a la FGE medidas de protección para el hijo de Cecilia Monzón, como para el resto de su familia, pues indicó que podrían estar en riesgo al señalar que “alguien” quiso silenciar la labor de defensa hacia las mujeres que la víctima realizaba.

Exigen investigar el caso como un feminicidio

Durante su protesta en la sede de la Fiscalía, ubicada en la 31 Oriente y el bulevar 5 de Mayo, las activistas exigieron que el caso no quede impune, así como que se dé respuesta para el resto de los casos de feminicidio que no han sido atenidos en el estado.

Demandaron también que el crimen sea indagado como un feminicidio, al señalar que los asesinos aprovecharon la condición de mujer y activista de Monzón para ultimarla.

Los inconformes pidieron también al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta que el crimen no quede impune, actuar sin tintes políticos e informar los avances en la aplicación de la Alerta de Violencia de Género (AVG) que el gobierno federal decreto para Puebla en abril de 2019.