Justicia Acusada

La republicana división de poderes del Estado para su ejercicio en sociedad está dando tumbos por el hecho de que su concepción política se ha hecho transitar de la división social del trabajo público a la partidización de las funciones. La modificación de tal concepción surge, en cada país, por el arribo a la titularidad del poder Ejecutivo de candidatos provenientes de la izquierda que en su ejercicio de gobierno llevan a cabo acciones para dar sustancia a la democracia liberal o representativa preexistente, elevándola a democracia participativa en la toma de decisiones políticas y económicas trascendentales para la vida social. En México la partidización de la función de los poderes del Estado se da con la elección presidencial de 2018, y la asunción presidencial de Andrés Manuel López Obrador. La configuración constitucional de la división de poderes hizo que, por vía de elección popular, sólo se eligiera al titular del poder Ejecutivo y a los integrantes del Legislativo. El poder Judicial quedó intocado, ajeno al sentido renovador del voto ciudadano, y al mando de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) designados con anterioridad por las fuerzas políticas que resultaron desplazadas en la elección presidencial. Partidizar la función de los poderes públicos tiene como lógica consecuencia perjudicar el principio de unidad del Estado, el poder estatal, y el proyecto de nación, en la medida en que cada fuerza política sostiene divergentes concepciones ideológicas, interpretativas, y de método sobre los alcances que la Constitución, la legislación, y la economía política tienen para dotar a la población mexicana de una mejor forma de organización social y de vida. Esto explica los continuos conflictos entre el poder Judicial y el Ejecutivo que reflejan en el fondo la disputa por el poder. Por inconfesables intereses económicos, influencias políticas, y cargas ideológicas el poder Judicial ha sido arrastrado, en desacato de la Constitución, a asumirse como un poder paralelo al Ejecutivo, con acciones, intención, y aspiraciones de cogobernar la República en oposición al proyecto de nación que impulsa el presidente.

La ciudadanía no parece advertir, a plenitud, en esa configuración partidista de los poderes una lastimosa paradoja: las fuerzas político partidistas que con el voto echó de la conducción y administración del país, después de la elección, quedaron encargadas de la tarea de impartir justicia. La más noble de las tareas públicas en manos políticas rechazadas por mezquinas. Sin embargo, el paso del tiempo, la inercia, y la fuerza de los hechos en el desempeño de esa cotidiana tarea parecen estar resueltos a mostrar, e ilustrar, esa paradoja para hacerla aún más visible. Meses antes de la elección presidencial el escritor Jorge Volpi relataba con motivo de la presentación de su obra Una novela criminal -Premio Alfaguara de Novela 2018, basada en el caso de la detención y procesamiento judicial de la francesa Florence Cassez- que, en ella, se recorren “los laberintos de un sistema de justicia que en México está mal diseñado, mal implementado, donde la corrupción alcanza todos los niveles y la tortura es una práctica habitual. Esos cuatro elementos, sumados, nos dejan en una desprotección absoluta a los ciudadanos”. Si el género literario utilizado por Volpi para denunciar ese sistema de justicia, indujese a pensar que tal percepción es novelesca, habrá que decir que el hecho social en que se basó y el tratamiento jurídico oficial que se dio al caso, en la novela, aparecen narrados tal cual ocurrieron y jurídicamente se escribieron.

- Anuncio -

Otro hecho lacerante que revela la partidización del poder Judicial y acusa a la justicia mexicana, lo exhibe el abogado Juan Carlos Gutiérrez, director de Litigio Estratégico en Derechos Humanos, quien sostiene que los organismos internacionales “han sido cruciales para confrontar el pacto de impunidad enraizado en la estructura del Poder Judicial y en las fiscalías en torno a la búsqueda de personas desaparecidas, donde muchas veces se detienen las investigaciones de estos casos”. “Desde 2016, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas ha ordenado 450 acciones urgentes de localización al Estado mexicano, pero sólo recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido la obligación de instrumentarlas”. El Comité “tiene capacidad para hacer recomendaciones y disponer las acciones urgentes como medidas humanitarias de búsqueda… incide en asuntos individuales, pero los estados deben admitir su competencia. Las familias de desaparecidos insistieron mucho en que México aceptara la competencia de casos específicos… En el sexenio pasado el gobierno federal estuvo cerrado. No había posibilidades de negociación. (…) Pero en lo que no ha habido avances es en la investigación; ese pacto de impunidad se ha mantenido, no ha sido posible romperlo. Es una deficiencia estructural del Poder Judicial y también de las fiscalías. A pesar de las sentencias internacionales es imposible”. “Las respuestas de los jueces y fiscalías con respecto a las acciones urgentes han sido diversas, pero casi todas se han decantado por negar la obligatoriedad de instrumentarlas”. (La Jornada: Deplora Idheas pacto de impunidad en Poder Judicial y fiscalías). Esta cruda denuncia cuestiona no sólo ese corredor oscuro para la sociedad que se encubre bajo el eufemismo de la “procuración e impartición de justicia”; cuestiona, sobre todo, nuestras formas de organización en estado, en sociedad, políticas, económicas y humanitarias que ya presentan notorias huellas de putrefacción por su desatención a la vida humana.

Otra arista de esa partidización es la reciente resolución de la Corte para devolver a los herederos de la señora Carmela Azcárraga Milmo casi mil millones de pesos por impuestos cobrados indebidamente. El cobro indebido lo realizó el SAT en noviembre de 2007, y aunque la afectada reclamó la devolución, la desatención del organismo fiscal obligó a reclamar judicialmente. En abril de 2017, todavía un tribunal colegiado negó razón a la solicitante. Es hasta este tiempo, septiembre de 2021, que la Segunda Sala de la Corte -rechazando realizar una aclaración de sentencia solicitada por el SAT- ha determinado la devolución de impuestos cuya cantidad original fueron 338 millones de pesos que con el tiempo e intereses y actualizaciones inflacionarias se convertirán en una suma cercana a los mil millones. ¡¡Qué legislación fiscal tan desprendida que obliga al Estado a pagar a los particulares diez veces más que los intereses que pagaría un banco!! ¿Se advierte aquí la existencia de un mecanismo, legal pero inmoral, de transferencia de dinero público a manos privadas? ¿En qué gobierno se aprobó esa ley?

Hoy, cuando los grupos empresariales, sus partidos políticos y personeros oficiosos efectúan acciones de todo tipo para impedir la construcción de la obra emblemática del gobierno -Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Tren Maya, Refinería Dos Bocas, Corredor Transístmico- e, incluso, su objetivo electoral en junio fue ganar la mayoría en la Cámara de Diputados para controlar el gasto público en el presupuesto de egresos de la Federación (“O lo dejamos sin la Cámara, o nos deja sin país”) para maniatarla; cabe preguntar, ¿la Corte emitió esta resolución fiscal con propósito de desvencijar el paquete económico presidencial? Cada vez queda más claro que algunas estrategias políticas de la oposición se tejen utilizando al poder judicial Federal como ariete. Confrontar al Ejecutivo, preservar privilegios y canonjías, paralizar nueva legislación, proteger corruptelas y corruptos, son hechos que marcan el actual desempeño del poder judicial Federal. El método básico es lograr someter las decisiones del Ejecutivo y Legislativo a juicios de constitucionalidad. Conceptos de la politología del derecho, inconstitucionalidad, legalidad, estado de derecho, justicia, y derechos humanos, auxiliares del pensamiento jurídico, son formas a las que la Corte va dotando de contenido en sus resoluciones mediante el abanico de posibilidades que ofrece la interpretación jurídica para satisfacer los intereses de facción que está representando. La grave acusación que pesa sobre el sistema de justicia en México es su facciosa parcialidad que encubre el delito en vez de castigarlo. Una cosa es el valor de la justicia y, otra, el valor de las acciones que se realizan en su nombre.

- Anuncio -

Heroica Puebla de Zaragoza, a 21 de septiembre de 2021.

JOSÉ SAMUEL PORRAS RUGERIO