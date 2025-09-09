Martes, septiembre 9, 2025
Juntas auxiliares de la periferia de Puebla concentran hogares sin agua potable, revela encuesta del Implan

4 de cada 10 personas consultadas dijeron que el servicio es deficiente

El 10% de los hogares en juntas auxiliares de Puebla no cuenta con agua potable y depende de pipas.
El 10% de los hogares en juntas auxiliares de Puebla no cuenta con agua potable y depende de pipas. Foto: Es Imagen
Patricia Méndez

Las juntas auxiliares de San Pedro Zacachimalpa, San Francisco Totimehuacán, La Resurrección, San Andrés Azumiatla y San Miguel Xonacatepec, que se encuentran en la periferia del municipio de Puebla, concentran la mayor cantidad de personas del municipio de Puebla que no tienen agua potable, de acuerdo con una encuesta elaborada por el Instituto Municipal de Planeación (Implan).

Otras de las zonas del municipio capitalino que también alojan a hogares que carecen del servicio son San Isidro Castillotla, Santa Clara La Venta y Villa Verde, según la medición que el organismo realizó a través de encuestas a mil 221 personas, aplicadas en 2024.

La manera más recurrente de abastecerse del líquido es mediante el servicio de pipas, mientras que los casos menos recurrentes tienen que ver con pozos comunitarios o particulares, según los datos presentados por el Implan.

Los resultados de la medición refieren que, del total de personas encuestadas, 122 personas dijeron carecer de agua potable en sus viviendas, las cuales representan el 10 por ciento del total y equivalen a una proporción de una de cada 10.

Por otra parte, de las mil 93 personas que señalaron que sí cuentan con el servicio de agua potable, el cual es proporcionado por la empresa Concesiones Integrales comúnmente conocida como Agua de Puebla, 453 que representan el 41 por ciento, señalaron que el suministro no es constante y que el líquido llega sin presión. En contraste, el 59 por ciento tuvo una opinión contraria.

Las personas que indicaron que el servicio no es adecuado, señalaron que viven en la calle 16 de Septiembre Norte, 16 de Septiembre Sur, Agua Santa, Amalucan, Amor, Arboledas Loma Bella, Centro, Belisario Domínguez, El Cristo, El Paraíso, Granjas San Isidro, Ignacio Zaragoza, La Libertad y Valle Dorado.

Usuarios evalúan adecuadamente el servicio de alcantarillado

En otro tema, la encuesta también analizó el servicio de alcantarillado, del cual mil 164 personas que representan el 95 por ciento del total, señalaron que sí están conectados a la red, mientras que apenas el cinco por ciento no lo está.

De las personas encuestadas, 187 señalaron que el servicio es inaceptable o muy inaceptable, las cuales equivalen apenas al 15 por ciento, mientras que el 85 por ciento lo calificó como bueno.

En días recientes, La Jornada de Oriente dio a conocer que pese a tener una cartera vencida de 43 por ciento, Concesiones Integrales aumentó en 2 mil 137 por ciento sus ingresos desde que recibió la concesión del servicio de agua en Puebla, en abril de 2014, y hasta junio de 2025; esto es 22 veces más, pues la suma que captó por el cobro de cuentas creció de 787.8 a más de 17 mil 626 millones de pesos, en ese periodo.

A decir del ambientalista Francisco Castillo Montemayor, quien fue director del SOAPAP en 1999, las ganancias de la empresa ocurren pese a que brinda un mal servicio y a cobros irregulares a los usuarios.

