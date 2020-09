Hasta julio estaban reconstruidos solo 300 de 700 inmuebles afectados por el S-19: Barbosa

Hasta julio pasado, el registro oficial del gobierno del estado era que solo 300 de los 700 monumentos históricos empadronados como afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 habían sido reparados, reveló esta mañana el gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta.

En vísperas de la visita que este sábado efectuará el presidente de la República a Puebla para supervisar la reparación de inmuebles con valor histórico siniestrados por el movimiento telúrico, al mandatario estatal le preguntaron en la habitual rueda de medios que ofrece por la mañana, acerca del avance en la recuperación de dichos espacios:

Había “pendiente más de 700 monumentos históricos dañados, de los cuales en el recuento de julio había no más de 300 reconstruidos, faltan un gran número. Lo otro es que en materia de vivienda también hay muchas afectaciones que ha habido inversión pública en esta materia y que sin duda en la primera etapa de su ejecución, no en mi gobierno, en gobiernos anteriores, a partir de que se llevó a cabo el sismo, existen los señalamientos y alguna investigaciones sobre defraudación a las personas, sobre obras que fueron supuestamente ejecutadas y que no existen, así es que todas estas cuestiones están pendientes. Yo no voy a desdecirme de lo que dije, porque ahí tenemos nosotros la información, muchas corresponden a dinero federal y le corresponde a la Federación (investigarlas), lo que corresponde a dinero local, nos corresponde a nosotros”, contestó.

Al titular del Poder Ejecutivo local también le preguntaron si aprovechará la gira que López Obrador hará por la capital estatal y Atlixco para expresarle su inconformidad con la asignación presupuestal para Puebla el próximo año, que tuvo un recorte de 2 mil 500 millones de pesos, a lo que manifestó:

“Respecto a lo que podremos dialogar con el presidente este sábado, será solamente a los eventos de la gira. El viene a eventos relacionados con protección civil y verificación de obras realizadas en la reconstrucción de obras en monumentos históricos. Lo relacionado con lo que Puebla requiere en materia presupuestal, la secretaria de Finanzas está en contacto con la Secretaría de Hacienda. La visita del presidente es un hecho motivante que nos entusiasma y seguramente encontrará en Puebla, como siempre ha sido, una cálida recepción”.