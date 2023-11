Julio Huerta coordinará campaña por la gubernatura de Alejandro Armenta

El exsecretario de Gobernación del estado Julio Huerta Gómez coordinará la campaña del candidato virtual de Morena por la gubernatura, Alejandro Armenta Mier, quien pidió a la estructura del exfuncionario “trabajar juntos” rumbo a la elección de 2024.

En un encuentro de respaldo a Armenta, éste aclaró que compitió con Huerta por la postulación del partido gobernante al Poder Ejecutivo local, pero sin confrontarse.

“Julio y yo no nos estamos reconciliando, que quede claro, Julio y yo veníamos juntos, algunos no lo sabían y se me confundieron. Entonces yo vengo aquí a ver a Julio, mi amigo, y vengo a ver a su equipo, un gran equipo que son ustedes”, aseguró el también senador de la República.