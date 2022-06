Julieta García López, sus ventas fraudulentas a clientes de Chedraui Xonaca en Puebla, con el aval de la firma

Se presenta con gafete con foto: QFB Julieta García López, Representante de la empresa OSTIO-SYSTEM Privada Flores Magón #5, Izcalli Chamapa, Naucalpan, Estado de México, CP 53689. Aunque hay informes de que la empresa está ubicada en Eucaliptos No. 82 Izcalli del Bosque, Naucalpan de Juárez, Estado de México, CP 53278, sin que esto conste. Desde hace más de un año Julieta García López tiene un stand a lado de farmacia adentro de la tienda Chedraui Xonaca, Puebla, para ofrecer estudios de densitometría con un costo de TRESCIENTOS PESOS 00/100, pago en efectivo sin entrega de recibo. El trato que tiene con Chedraui, según el gerente de la sucursal Xonaca con quien se habló, es de subir las ventas en farmacia. Desde hace algunas semanas, Julieta García López y su equipo, que incluye a su hija mayor de edad, también se ubica en la tienda Chedraui de Agua Santa, en Puebla, con el mismo supuesto acuerdo.

El 15 de febrero del año en curso, una cliente de Chedraui Xonaca entró a realizar sus compras y dentro de las instalaciones una persona de OSTIO-SYSTEM se acercó para ofrecerle el estudio de densitometría; accedió y el resultado fue osteopenia. De inmediato la química Julieta García López se hizo presente y le ofreció un tratamiento de calcio y colágeno por un año, con una promoción que terminaba ese día, -¡qué casualidad!-, de productos de importación de Alemania al 3×2, incluidos doce meses de densitometría a domicilio, por un total de CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS. Pidió un apartado en efectivo, nombre, dirección y teléfono de la cliente, y ésta, al ubicarla dentro de las instalaciones de Chedraui, por la confianza que tiene en la firma, no dudó en confiar sus datos; dio el adelanto del 10% sin que Julieta García López entregara recibo alguno del pago del estudio y adelanto, como tampoco ingresó el dinero a la caja de farmacia.

Esa tarde se presentó la química Julieta García López en el domicilio de la cliente con tres frascos de 1.1 KGS, de colágeno hidrolizado marca FER&GRECO BIONUTRICIÓN y tres frascos de CALCIO VITAL de la empresa VIDA NATURAL. La cliente solicitó pagar con tarjeta de crédito, su factura y el contrato de las densitometrías a domicilio incluidas, a lo que la ‘química’ respondió que el pago era sólo en efectivo y la factura y el contrato los entregaría al día siguiente. Sin obtener respuesta de Julieta García López en días posteriores, la hija de la cliente le hizo saber que esos productos no son de importación, y para más, el dueño de la marca es un amigo de ella, y al llamarlo confirmó que cada frasco cuesta al público ciento ochenta pesos. De inmediato la cliente llamó a Julieta, le compartió sus hallazgos y ésta argumentó que son imitación.

Después de muchos estira-y-afloja durante semanas entre cliente y Julieta en referencia a la factura y el contrato (con fotos, chats, audios y videos que se tienen como prueba) y de conocer de varias vecinas a quien Julieta ha contactado en Chedraui Xonaca a quienes acosa vía telefónica así como en la tienda para venderles producto, la cliente decidió presentar una queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sin éxito, ya que Julieta García López nunca respondió las llamadas de la Profeco ni se le pudo notificar en su domicilio, (del que se tiene conocimiento) por lo que la cliente buscó al gerente de Chedraui Xonaca para exponer su queja y cuestionar que la empresa avale ese tipo de fraudes al permitir que esta persona y su equipo atiendan dentro de sus instalaciones, así como lo perjudicial para los clientes cautivos que la empresa los exponga a esta estafa. Ahí se enteró del acuerdo entre Julieta García López y Chedraui Xonaca, de subir las ventas de farmacia, y la cliente le hizo saber al gerente que Julieta dentro de la tienda ofrece productos que no son de su farmacia, vende por fuera otros productos a un sobreprecio del 1000%, sin entrega de recibos ni facturas, y el dinero de los estudios y del adelanto que se realizan dentro de las instalaciones se los embolsa, lo que puede checarse en los videos de la tienda en fechas precisas.

Al asistir nuevamente a Chedraui Xonaca, darse cuenta que OSTIO-SYSTEM y Julieta García López continúan ahí, además de conocer que ahora también está en Chedraui Agua Santa, ambas zonas populares de persona a quienes se engaña con facilidad, decidió poner su queja en las oficinas centrales de Chedraui en la ciudad de México, folio -1861067- para que se realice una investigación y asuman responsabilidad de tener a esta persona con su equipo dentro de las instalaciones de las tiendas, avalando el fraude que Julieta García López comete contra sus clientes.

Ahora se sabe: Julieta García López no ostenta la profesión de Químico Farmacobiólogo y usurpa funciones de médico al dar tratamiento a los clientes de Chedraui Xonaca; engaña a las personas al venderles productos mexicanos como si fueran de importación a un sobrecosto del 1000 por ciento; su hija es cómplice en este fraude que llevan cometiendo desde hace más de un año en Chedraui Xonaca y ahora en Chedraui Agua Santa, zonas populares de Puebla; se puede verificar en las cámaras de la misma sucursal Xonaca, en fechas precisas, como Julieta García López se embolsa el pago de los estudios y el ‘apartado’ de los productos que vende, que no son de sus farmacias, lo que contradice el dicho del gerente de Chedraui Xonaca; que la empresa OSTIO-SYSTEM renta aparatos de densitometría con un contacto de una supuesta doctora de nombre Jessica Tapia a quien se le informa de las ventas fraudulentas; que Chedraui Xonaca expone -o quizás avala- que sus clientes cautivos sean estafados dentro de sus instalaciones y permite que los pagos por servicio de la densitometría que realizan en sus instalaciones ni los apartados de producto no ingresen a sus cajas registradoras ni den los recibos correspondientes; Julieta García López no sólo sigue estando en Chedraui Xonaca, ahora también se ubica en Chedraui Agua Santa, Puebla. Para Julieta García López, los Chedraui en Puebla son una fuente de contactos cautivos mismos que acosa para lograr ventas fraudulentas.

¿Quiénes más están en este negocio fraudulento de Julieta García López, OSTIO-SYSTEM y Chedraui Xonaca y ahora Chedraui Agua Santa, en Puebla?

