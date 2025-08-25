A 10 años de la desaparición de Paulina Camargo, el caso se aproxima a la etapa de juicio: FGE

A una década de la desaparición de Paulina Camargo Limón, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la investigación está próxima a la etapa de juicio, un paso largamente esperado por la familia de la víctima.

En rueda de prensa, la fiscal especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, Karla Michelle Salas Sánchez precisó que ha estado trabajando en colaboración con autoridades de otras entidades federativas para esclarecer los hechos, lo que ha permitido un avance significativo en el caso.

La fiscal también señaló que la apertura del juicio depende de la resolución de un amparo, el cual, una vez resuelto, permitirá que se fije una fecha para el desahogo de las audiencias.

“En el caso de Paulina Camargo, lo que se cuenta en este momento es que ya está próximo a aperturarse la etapa de juicio, la Fiscalía General del Estado trabaja en coordinación con otras autoridades de otras entidades federativas para el esclarecimiento de los hechos, y está pendiente de resolverse un amparo para estar en condiciones ya para que se fije fecha para el desahogo del juicio”, declaró.

Paulina Camargo, de 19 años de edad y con siete meses de embarazo, fue vista por última vez el 25 de agosto de 2015.

De acuerdo con las investigaciones, se encontraba con el padre de su hijo, José María Sosa, quien fue la última persona en verla.

Desde entonces, el paradero de Paulina ha sido un misterio. A pesar de que José María Sosa fue detenido y acusado de los delitos de homicidio simple y feminicidio, el cuerpo de la joven nunca fue encontrado.

Este hecho ha sido un obstáculo en el proceso judicial, aunque las autoridades estatales han sostenido que cuentan con pruebas suficientes para procesar al acusado.

La desaparición de Paulina conmocionó a la sociedad poblana y generó una intensa búsqueda por parte de sus familiares, quienes a lo largo de 10 años han mantenido viva la esperanza de encontrarla y han exigido justicia.

El caso se ha convertido en un símbolo de las personas desaparecidas en Puebla y el país, y su resolución es una demanda constante por parte de la sociedad y los colectivos de búsqueda.