Lunes, agosto 25, 2025
NoticiasEstado

A 10 años de la desaparición de Paulina Camargo, el caso se aproxima a la etapa de juicio: FGE

Yadira Llaven Anzures

 A una década de la desaparición de Paulina Camargo Limón, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la investigación está próxima a la etapa de juicio, un paso largamente esperado por la familia de la víctima.

En rueda de prensa, la fiscal especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, Karla Michelle Salas Sánchez precisó que ha estado trabajando en colaboración con autoridades de otras entidades federativas para esclarecer los hechos, lo que ha permitido un avance significativo en el caso.

La fiscal también señaló que la apertura del juicio depende de la resolución de un amparo, el cual, una vez resuelto, permitirá que se fije una fecha para el desahogo de las audiencias.

“En el caso de Paulina Camargo, lo que se cuenta en este momento es que ya está próximo a aperturarse la etapa de juicio, la Fiscalía General del Estado trabaja en coordinación con otras autoridades de otras entidades federativas para el esclarecimiento de los hechos, y está pendiente de resolverse un amparo para estar en condiciones ya para que se fije fecha para el desahogo del juicio”, declaró.

Paulina Camargo, de 19 años de edad y con siete meses de embarazo, fue vista por última vez el 25 de agosto de 2015. 

De acuerdo con las investigaciones, se encontraba con el padre de su hijo, José María Sosa, quien fue la última persona en verla.

Desde entonces, el paradero de Paulina ha sido un misterio. A pesar de que José María Sosa fue detenido y acusado de los delitos de homicidio simple y feminicidio, el cuerpo de la joven nunca fue encontrado. 

Este hecho ha sido un obstáculo en el proceso judicial, aunque las autoridades estatales han sostenido que cuentan con pruebas suficientes para procesar al acusado.

La desaparición de Paulina conmocionó a la sociedad poblana y generó una intensa búsqueda por parte de sus familiares, quienes a lo largo de 10 años han mantenido viva la esperanza de encontrarla y han exigido justicia. 

El caso se ha convertido en un símbolo de las personas desaparecidas en Puebla y el país, y su resolución es una demanda constante por parte de la sociedad y los colectivos de búsqueda.

Temas

Más noticias

Nacional

Detienen en Colima al ‘Chalamán’, familiar de ‘El Mencho’; requerido en EU por narcotráfico

La Jornada -
Ciudad de México. En un operativo conjunto del Gabinete de Seguridad que derivó de un intercambio de información con Estados Unidos, fue detenido en...
Internacional

Kilmar Ábrego, salvadoreño símbolo de política migratoria de Trump, vuelve a ser detenido en EU

La Jornada -
Baltimore, Estados Unidos.- Un ciudadano salvadoreño que se volvió un símbolo de la guerra del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal fue detenido...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:01:46

Si José María Sosa, agresor de Paulina Camargo, permanece en prisión es por nuestra lucha en busca de justicia: familiares

Isaí Pérez Guarneros -
A diez años de la desaparición de Paulina Camargo Limón, sus familiares se manifestaron en Ciudad Judicial, donde señalaron que la detención y permanencia...
00:01:55

Néstor Camarillo renuncia a la dirigencia y a su militancia en el Partido Revolucionario Institucional

Efraín Núñez -
El senador Néstor Camarillo Medina oficializó este lunes su renuncia al Partido Revolucionario Institucional (PRI), decisión que anunció a través de un video difundido...

Emite FGE 2 mil 266 órdenes de protección a mujeres por violencia de género

Yadira Llaven Anzures -
En lo que va del año, la Fiscalía General del Estado (FGE) emitió 2 mil 266 órdenes de protección a mujeres por denuncias de...

Más noticias

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025