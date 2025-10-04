Viernes, octubre 3, 2025
Juicio contra López Zavala por feminicidio tendrá audiencias diarias para darle celeridad: Helena Monzón

Isaí Pérez Guarneros

El tribunal de enjuiciamiento contra Javier López Zavala, excandidato priista a la gubernatura, por el feminicidio de la activista Cecilia Monzón en mayo de 2022, determinó que a partir del 13 de octubre se celebren audiencias de manera diaria con el objetivo de agilizar el proceso y encaminarlo a su conclusión.

Así lo confirmó la abogada Helena Monzón, quien señaló que esta resolución se tomó luego de una serie de estrategias dilatorias promovidas por el abogado defensor de López Zavala, mismas que, toleradas por el propio tribunal, han ocasionado que el juicio se prolongue por más de tres meses.

La abogada explicó que el caso se encuentra ya en la recta final, por lo que confía en que pronto se emita una sentencia condenatoria contra quien es señalado como autor intelectual del feminicidio de su hermana.

“Hoy el Poder Judicial decidió que vamos a celebrar audiencias de lunes a viernes a partir del 13 de octubre, lo que permitirá que este proceso finalmente avance con la celeridad que debió tener desde un inicio”, expresó.

Sin embargo, lamentó que este viernes no pudiera llevarse a cabo la sesión número 52, debido a que el abogado de López Zavala argumentó estar enfermo. El tribunal aceptó la suspensión, pero ordenó que el excandidato a gobernador cuente con más de un asesor legal, ya sean privados o de oficio, para impedir que el proceso vuelva a posponerse por este tipo de justificaciones.

“El tribunal determinó una medida de orden para que Javier López tenga más asesores, de tal manera que el juicio pueda continuar con independencia de estas supuestas enfermedades de su defensor”, puntualizó.

Helena Monzón recordó que previamente ya se habían cancelado audiencias bajo el mismo argumento, por lo que celebró que finalmente el tribunal haya puesto un alto y reaccione con una medida concreta que busca frenar las tácticas de retraso.

Cabe recordar que el Poder Judicial, a través del administrador responsable de las evidencias, perdió por más de cuatro horas una prueba documental, lo que provocó que la audiencia del pasado miércoles se retrasara significativamente y con ello se prolongara aún más el desahogo del juicio.

Con la nueva determinación, Monzón aseguró que se abre la posibilidad de que se logre una sentencia sin más dilaciones y reiteró que ella y su familia esperan la pena máxima de 60 años de prisión contra López Zavala por el feminicidio de Cecilia Monzón el 21 de mayo de 2022.

