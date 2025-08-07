Jueves, agosto 7, 2025
NoticiasInternacional

Jueza frena construcción del centro de detención ‘Alcatraz de los caimanes’

El presidente Donald Trump habla con reporteros durante un recorrido por el nuevo centro de detención de migrantes conocido como ‘Alcatraz de los caimanes’, en Florida. Foto Ap/ Archivo
El presidente Donald Trump habla con reporteros durante un recorrido por el nuevo centro de detención de migrantes conocido como ‘Alcatraz de los caimanes’, en Florida. Foto Ap/ Archivo
La Jornada

Miami. Una jueza federal ordenó este jueves suspender temporalmente la construcción de un centro de detención de inmigrantes, construido en medio de los Everglades de Florida y apodado “Alcatraz de los caimanes”, al tiempo que los abogados discuten si viola las leyes ambientales.

Consulta: Sheinbaum pide reporte más amplio de 30 mexicanos en ‘Alligator Alcatraz’

La instalación puede continuar operando y albergando detenidos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, pero se prohibirá a los trabajadores agregar cualquier nuevo relleno, pavimentación o infraestructura durante los próximos 14 días. La jueza federal de distrito Kathleen Williams emitió el fallo durante una audiencia y aseguró que emitirá una orden por escrito más tarde.

Grupos ambientalistas y la Tribu Miccosukee solicitaron a Williams que emitiera una orden judicial preliminar para detener las operaciones y la construcción adicional. La demanda afirma que el proyecto amenaza humedales ambientalmente sensibles que son hogar de plantas y animales protegidos y revertiría miles de millones de dólares en restauración ambiental.

Los demandantes presentaron testigos el miércoles y jueves en apoyo de la orden judicial, y los abogados del estado y del gobierno federal estaban programados para presentar la próxima semana.

Tras el testimonio de este jueves, Paul Schwiep, un abogado de los grupos ambientalistas, pidió a Williams que emitiera una orden de restricción temporal que al menos impidiera cualquier nueva construcción en el sitio al tiempo que se discutía la orden judicial preliminar.

Williams preguntó al abogado de Florida, Jesse Panuccio, si el estado está de acuerdo en detener la construcción para que ella no tuviera que emitir la orden de restricción. Señaló que cualquier cosa construida en el sitio probablemente permanecerá allí de manera permanente, independientemente de cómo se decidiera finalmente el caso. Panuccio respondió que no podía garantizar que el estado detuviera todo el trabajo.

Esto provocó una audiencia de una hora sobre la orden de restricción temporal, que estará en vigor durante las próximas dos semanas en un momento en que continúa la audiencia aún en curso sobre la orden judicial preliminar.

El centro del argumento de los demandantes es que la instalación de detención viola la Ley Nacional de Política Ambiental, que requiere que las agencias federales evalúen los efectos ambientales de los principales proyectos de construcción.

Puedes leer: Hay 14 mexicanos detenidos en ‘Alcatraz de los caimanes’; exigimos su deportación: CSP

Temas

Más noticias

Nacional

BdeM baja a 7.75% la tasa de interés ante disminución de la inflación

La Jornada -
Braulio Carbajal Ciudad de México. El Banco de México (BdeM) decidió por mayoría de votos bajar la tasa de interés de referencia en un cuarto...
Ciencia y tecnología

El caracol más pequeño del mundo vive en Coahuila; su concha mide 0.7 milímetros

La Jornada -
Saltillo, Coah. El caracol más pequeño del mundo vive en Coahuila, dentro de una cueva a 10 kilómetros de la capital de la Tierra...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Detienen en Arizona a Sandra Téllez, socia propietaria de la Guardería ABC; víctimas exigen su extradición

La Jornada -
Cristina Gómez Lima, corresponsal Hermosillo, Son. A más de 16 años de la tragedia de la Guardería ABC en Hermosillo, el colectivo Manos Unidas por Nuestros...

Sin acceso a la justicia, detenidos en ‘Alcatraz de los caimanes’, afirman abogados

La Jornada -
Ap Los abogados de derechos civiles que buscan una orden de restricción temporal contra un centro de detención de migrantes en los Everglades de Florida...

Frena jueza orden de Trump de congelar subvenciones

La Jornada -
Washington. Una jueza federal bloqueó ayer de manera temporal la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de congelar subvenciones y préstamos federales que podrían ascender...

Más noticias

BdeM baja a 7.75% la tasa de interés ante disminución de la inflación

La Jornada -
Braulio Carbajal Ciudad de México. El Banco de México (BdeM) decidió por mayoría de votos bajar la tasa de interés de referencia en un cuarto...

El caracol más pequeño del mundo vive en Coahuila; su concha mide 0.7 milímetros

La Jornada -
Saltillo, Coah. El caracol más pequeño del mundo vive en Coahuila, dentro de una cueva a 10 kilómetros de la capital de la Tierra...

Desconfían mexicanos de productos ultraprocesados

La Jornada -
Ciudad de México. La desconfianza hacia productos ultraprocesados y alimentos, el actuar de las autoridades regulatorias y sanitarias, la presión por ser saludables, junto...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025